Тренер «Зенита» Оливейра о возможном бане Клаудиньо за мат рядом с судьей после 1:1 с «Химками»: «В таком случае дисквалифицировать нужно весь чемпионат»

Вильям Оливейра высказался о возможной дисквалификации Клаудиньо.

Полузащитник «Зенита» после матча с «Химками» (1:1) нецензурно выругался рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым.

В следующем туре Мир команда из Санкт-Петербурга примет «Спартак».

– « » готов при необходимости сыграть без , и Клаудиньо?

– Посмотрим, рано говорить об этом. Игра со « » через неделю, много чего может произойти.

Что касается возможной дисквалификации Клаудиньо, в таком случае нужно дисквалифицировать весь чемпионат, – сказал помощник главного тренера «Зенита».

Напомним, Глушенков во вчерашнем матче получил перелом лучевой кости со смещением – полузащитнику потребуется операция. Вендел травмировал колено в матче с «Динамо» в предыдущем туре.