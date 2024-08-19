Тренер «Зенита» Оливейра о возможном бане Клаудиньо за мат рядом с судьей после 1:1 с «Химками»: «В таком случае дисквалифицировать нужно весь чемпионат»
Вильям Оливейра высказался о возможной дисквалификации Клаудиньо.
Полузащитник «Зенита» после матча с «Химками» (1:1) нецензурно выругался рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым.
В следующем туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга примет «Спартак».
– «Зенит» готов при необходимости сыграть без Вендела, Глушенкова и Клаудиньо?
– Посмотрим, рано говорить об этом. Игра со «Спартаком» через неделю, много чего может произойти.
Что касается возможной дисквалификации Клаудиньо, в таком случае нужно дисквалифицировать весь чемпионат, – сказал помощник главного тренера «Зенита».
Напомним, Глушенков во вчерашнем матче получил перелом лучевой кости со смещением – полузащитнику потребуется операция. Вендел травмировал колено в матче с «Динамо» в предыдущем туре.
На какой дистанции от резервного арбитра разрешено ругаться?
Ничо се наш админресурс работает.
Вот это я понимаю Зенит всё купил!
Если Клаудиньо, который просто выдал поток слов ни к кому не относящихся - дисквалифицируют, а спортдира Оренбурга, который конкретно материл судей - нет, это будет полное дно со стороны кдк, эск и прочих К.