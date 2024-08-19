Тренер «Зенита» Оливейра о возможном бане Клаудиньо за мат рядом с судьей после 1:1 с «Химками»: «В таком случае дисквалифицировать нужно весь чемпионат»

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия судьи Вильям Оливейра Клаудиньо Вендел Р-Спорт Максим Глушенков брань Футбол

Вильям Оливейра высказался о возможной дисквалификации Клаудиньо.

Полузащитник «Зенита» после матча с «Химками» (1:1) нецензурно выругался рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым.

В следующем туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга примет «Спартак».

– «Зенит» готов при необходимости сыграть без Вендела, Глушенкова и Клаудиньо?

– Посмотрим, рано говорить об этом. Игра со «Спартаком» через неделю, много чего может произойти.

Что касается возможной дисквалификации Клаудиньо, в таком случае нужно дисквалифицировать весь чемпионат, – сказал помощник главного тренера «Зенита».

Напомним, Глушенков во вчерашнем матче получил перелом лучевой кости со смещением – полузащитнику потребуется операция. Вендел травмировал колено в матче с «Динамо» в предыдущем туре.

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Owen_the_Simple
>выругался рядом с резервным арбитром На какой дистанции от резервного арбитра разрешено ругаться?
на которой резервный судья не слышит
+21
0
+21
если Клаудиньо дисквалифицируют все подумают что Спартак заплатил за дискву
+18
-5
+13
Если бы в чей-то адрес(арбитра) то да,дисква от 2-4 матчей,а так максимум штраф.
+15
-2
+13
>выругался рядом с резервным арбитром

На какой дистанции от резервного арбитра разрешено ругаться?
+22
-10
+12
До кучи еще и главного тренера надо дисквалифицировать на 6 матчей, как Боаша :)

Ничо се наш админресурс работает.
Вот это я понимаю Зенит всё купил!
+12
-8
+4
Возможно это единственные слова, которые он выучил по русски и просто время от времени повторяет их чтобы не забыть.
+5
-1
+4
Ответ Owen_the_Simple
Вам не стыдно? И так ультралёгкий уровень выставили без Вендела и Глушенкова, а вам ещё легче подавай.
Я не призывал кого-то дисквалифицировать. А всего лишь привёл исторический факт. Очевидно, что игроки матерятся в каждом матче, в т.ч. и оскорбляя друг друга. Очевидно, что по букве закона никто не действует, иначе многие все игры будут заканчиваться досрочно, из-за того, что в составе каждой команды осталось менее семи человек.
+2
0
+2
Жаль, что не в оптимальном составе будет Зенит, так было бы интереснее, но это футбол, что поделать.
+3
-2
+1
Ответ 3a_3eHuT
За мат только Зенит могут наказывать. Данни помню два матча дали что ли...
Кордоба на стену выругался, получил дискву.
+2
-1
+1
Ответ Caniball
Штраф и общественные работы!
Чай разносить господам из Спартака и судейского комитета на их совместных мероприятиях?)
+3
-2
+1
Ответ Zenith forever
Секта похоже активизирует все возможные связи и ресурсы перед матчем с Зенитом.
Опять зенитовским хомячкам заговоры мерещатся 🤣
+2
-1
+1
Ответ RW7
Да, договорились со Сперцяном сломать Вендела и с мячом в Химках сломать руку Глушенкову, ну и научили плохим словам Клаудиньо заодно, вдруг он рефа покроет матом. Нас еще сектантами называют?
И давно Сперцян перешёл в Динамо и сменил фамилию на Карраскаль?
+2
-1
+1
За мат только Зенит могут наказывать. Данни помню два матча дали что ли...
+2
-1
+1
Секта похоже активизирует все возможные связи и ресурсы перед матчем с Зенитом.
+14
-13
+1
Ну спел гражданин России песню группы Ленинград "А я вот День Рождения не буду справлять", чего придрались? Тем более прописан в Петербурге. Имеет право. В конце концов мы в свободной стране!
0
0
0
А спортдира Оренбурга дисквалифицируют?
Если Клаудиньо, который просто выдал поток слов ни к кому не относящихся - дисквалифицируют, а спортдира Оренбурга, который конкретно материл судей - нет, это будет полное дно со стороны кдк, эск и прочих К.
0
0
0
эта Клавадинье всем недовольна постоянно
0
0
0
Ответ Owen_the_Simple
>выругался рядом с резервным арбитром На какой дистанции от резервного арбитра разрешено ругаться?
Главное, шёл ли он при этом в конфронтационной манере, а то ведь это может усугубить проступок)
0
0
0
Ответ Toha1090
Жаль, что не в оптимальном составе будет Зенит, так было бы интереснее, но это футбол, что поделать.
Спартак сто лет в СПб не выигрывает, какой интерес, очнитесь) нужна победа любой ценой
+1
-1
0
Я помню много-много лет назад ввели жёлтые карточки за мат на поле. И в матче с Динамо судья кому-то эту карточку показал! Романцев (а именно он тогда тренировал Динамо) ещё возмущался: ну типо сказали ребята крепкое словцо, эдак можно всем каждую игру показывать...
0
0
0
Чтой-то бразильцы у хехемона распоясались. Один уехал, не пожелав играть даже за очень баснословные нерубли, второй вот заговорил матом на великом и могучем.... 😉
+2
-2
0
Когда Кордоба выругался так сразу 3 матча дисквалификации дали, а туту игрок Зенита его трогать нельзя, Миллера растраивать не дай бог.
+7
-7
0
Ответ Вадим Григорьев
Опять зенитовским хомячкам заговоры мерещатся 🤣
Нашёл одного, помножил на несколько. Ну силён. Прям богатырь-разоблачитель)
+1
-1
0
Ответ Глебов Илья
если Клаудиньо дисквалифицируют все подумают что Спартак заплатил за дискву
Странное дело, но первому, кому пришла эта идея в голову, это болельщик Спартака)
+1
-1
0
Ответ Дмитрий9779
Если бы в чей-то адрес(арбитра) то да,дисква от 2-4 матчей,а так максимум штраф.
Штраф и общественные работы!
+2
-2
0
Ну, УЕФА так и сделали.
0
0
0
Ответ Caniball
Штраф и общественные работы!
Так Динамо уже победили,зачтётся.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий