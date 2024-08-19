«Реал» впервые за 6 сезонов при Анчелотти не выиграл в 1-м туре Ла Лиги

«Реал» впервые при Карло Анчелотти не выиграл в 1-м туре Ла Лиги.

В стартовом туре сезона-2024/25 мадридцы на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1).

Впервые за 6 сезонов под руководством «Реал» не начал сезон в с победы. Всего в XXI веке мадридцы начинали сезон с ничьей 6 раз.

В следующем туре Ла Лиги « » примет «Вальядолид». Игра пройдет 25 августа.