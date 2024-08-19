«Реал» впервые за 6 сезонов при Анчелотти не выиграл в 1-м туре Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Футбол

«Реал» впервые при Карло Анчелотти не выиграл в 1-м туре Ла Лиги.

В стартовом туре сезона-2024/25 мадридцы на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1).

Впервые за 6 сезонов под руководством Анчелотти «Реал» не начал сезон в Ла Лиге с победы. Всего в XXI веке мадридцы начинали сезон с ничьей 6 раз.

В следующем туре Ла Лиги «Реал» примет «Вальядолид». Игра пройдет 25 августа.

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33 комментария
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Не знаю как Мбаппе с Винисиусом будут уживаться вместе... Им чистый форвард нужен, Мбаппе не классический цфв; он сам постоянно в левый фланг смещался, из-за чего Винисиус сильно вниз опускался на том фланге, + еще зачем-то туда Родриго часто приходил... Справа вообще один Карвахаль...
Странный я матч посмотрел...

Что-то мне подсказывает сага Мбаппе - Винисиус закончится сагой Месси - Неймар, когда кто-то один уйдет из-за чувства нереализованности. Возможно, что в следующем сезоне.
+26
-3
+23
Ответ Анри Карлайл
Как и ожидалось, в комментах на всех ветках все оправдывают священную седую корову под названием Карло. Мбаппе виноват и тд. У тренера ноль идей в атаке и уже 6 сезонов он выезжает за счёт персонала. Как только трудности - всё, нет его.
Ой блин. Карло один из величайших тренеров в истории Реала, вы сейчас серьёзно о нем как о каком-то днаре разговариваете?
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+8
Ответ По Жизни
Хорошо сравнил насчёт Месси Неймар, так оно и будет касаясь Мбаппе Винисиус, это очевидно. Без Мбаппе, Винисиус играл шире.
Месси и Неймар плохо играли вместе и как-то мешали друг другу в Барсе? В чем сравнение хорошее?
+7
0
+7
Ответ Крыс Пол
Нужен левоногий вингер на правый фланг
А такой есть. Гюлер его фамилия
+4
0
+4
Ну так и не проиграли же ))
Золотомячисты могли спокойно и уступить островитянам !
У тех моментов было не меньше по крайней мере .
Первые 20-25 минут разрывали и куражились , а потом Мальорка приспособилась и спокойно отбивала бестолковые наскоки Реала
+3
-1
+2
Ответ Кирилл Лавров
Не знаю как Мбаппе с Винисиусом будут уживаться вместе... Им чистый форвард нужен, Мбаппе не классический цфв; он сам постоянно в левый фланг смещался, из-за чего Винисиус сильно вниз опускался на том фланге, + еще зачем-то туда Родриго часто приходил... Справа вообще один Карвахаль... Странный я матч посмотрел... Что-то мне подсказывает сага Мбаппе - Винисиус закончится сагой Месси - Неймар, когда кто-то один уйдет из-за чувства нереализованности. Возможно, что в следующем сезоне.
Нужен левоногий вингер на правый фланг
+2
0
+2
Ответ По Жизни
Столько лет гонялись за мбапе, и вот получили шкатулку, хотя я всегда писал, что мбапе не подойдёт Реалу. все линии перечеркнул
Как ты сделал такие выводы исходя из 1 матча?
+1
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+1
"Ыы, у Анчелотти нет идей, Мбаппе не подходит..." вы серьёзно сейчас?
+2
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+1
Ответ people people
Ой блин. Карло один из величайших тренеров в истории Реала, вы сейчас серьёзно о нем как о каком-то днаре разговариваете?
Ну если смотреть на чашки, то да.
А если на суть, то кто хоть немного разбирается в футболе увидели что такое Карло в Челси и Эвертоне.
Дно дном.
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Ответ ОттоДракула
А где Мбаппе?
А где Беллингем?
А где Винисиус?
А где ещё весь состав?
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Ответ samatzakirzyanov
А с подписным бонусом Мбаппе, распиленным на 5 лет что делать?
Перес стареет, сразу видно.
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Ответ Magar
Как ты сделал такие выводы исходя из 1 матча?
типичный эксперт-подпивас со спортса)
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Ответ Анри Карлайл
Как и ожидалось, в комментах на всех ветках все оправдывают священную седую корову под названием Карло. Мбаппе виноват и тд. У тренера ноль идей в атаке и уже 6 сезонов он выезжает за счёт персонала. Как только трудности - всё, нет его.
Ну тогда уж скорее Перес, который набрал левых вингеров и требует от тренера всех их разместить, притом в команде есть суперперспективный правый вингер Гюлер, который полирует лавку, т.к. нужно разместить трёх левых. Родриго, кстати, лучшим из них троих был сегодня, хотя не от него ждут больших свершений
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Вот тебе и трансфер Мбабло. Этот любитель трансов и катарского бабла ещё принесёт много 💩
Ага, папа Карло нипричёмыш как обычно.
Это Мбаппе виноват
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Ответ Кирилл Лавров
Не знаю как Мбаппе с Винисиусом будут уживаться вместе... Им чистый форвард нужен, Мбаппе не классический цфв; он сам постоянно в левый фланг смещался, из-за чего Винисиус сильно вниз опускался на том фланге, + еще зачем-то туда Родриго часто приходил... Справа вообще один Карвахаль... Странный я матч посмотрел... Что-то мне подсказывает сага Мбаппе - Винисиус закончится сагой Месси - Неймар, когда кто-то один уйдет из-за чувства нереализованности. Возможно, что в следующем сезоне.
Месси и Неймар хотя бы тяготели к разным флангам и по возрасту и статусу была полезная разница. Неймар может и хотел бы быть важнее, но понимал, что Месси номер 1. В итоге хотя бы на 4 года удалась добиться супер взаимодействия. А тут и разницы по возрасту и статусу такой нет, и фланг один. Но я думаю по ходу сезона все-таки разберутся, что делать, игроки все-таки классные
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Ответ Кирилл Лавров
Не знаю как Мбаппе с Винисиусом будут уживаться вместе... Им чистый форвард нужен, Мбаппе не классический цфв; он сам постоянно в левый фланг смещался, из-за чего Винисиус сильно вниз опускался на том фланге, + еще зачем-то туда Родриго часто приходил... Справа вообще один Карвахаль... Странный я матч посмотрел... Что-то мне подсказывает сага Мбаппе - Винисиус закончится сагой Месси - Неймар, когда кто-то один уйдет из-за чувства нереализованности. Возможно, что в следующем сезоне.
Холланд им нужен
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Ответ Кирилл Лавров
Не знаю как Мбаппе с Винисиусом будут уживаться вместе... Им чистый форвард нужен, Мбаппе не классический цфв; он сам постоянно в левый фланг смещался, из-за чего Винисиус сильно вниз опускался на том фланге, + еще зачем-то туда Родриго часто приходил... Справа вообще один Карвахаль... Странный я матч посмотрел... Что-то мне подсказывает сага Мбаппе - Винисиус закончится сагой Месси - Неймар, когда кто-то один уйдет из-за чувства нереализованности. Возможно, что в следующем сезоне.
Хорошо сравнил насчёт Месси Неймар, так оно и будет касаясь Мбаппе Винисиус, это очевидно. Без Мбаппе, Винисиус играл шире.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
А с подписным бонусом Мбаппе, распиленным на 5 лет что делать?
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Да и Бог с ним, с первым туром. Главное не терять очки постоянно, но Реал, наверное, как-то с этим справится.
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Главное чтобы ЛЧ взяли
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Барса!!!!!
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Читаешь комментарии и поражаешься, как после 1 тура все готовы слить Винисиуса, Мбаппе вместе с Карло, ведь не разнесли Мальорку со счетом 0-5)) и вообще без Кросса теперь конец клубу пришел)) кто нибудь вообще из таких аналитиков в последние годы смотрел выездные матчи Реала против Мальорки с тем же Кроссом в составе?))
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А тут писали мол Реал всегда входит тяжело в сезон . А оказывается вообще впервые не выиграли . Такие глоры
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Столько лет гонялись за мбапе, и вот получили шкатулку, хотя я всегда писал, что мбапе не подойдёт Реалу. все линии перечеркнул
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Мбаппе
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