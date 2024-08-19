«Реал» впервые за 6 сезонов при Анчелотти не выиграл в 1-м туре Ла Лиги
«Реал» впервые при Карло Анчелотти не выиграл в 1-м туре Ла Лиги.
В стартовом туре сезона-2024/25 мадридцы на выезде сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1).
Впервые за 6 сезонов под руководством Анчелотти «Реал» не начал сезон в Ла Лиге с победы. Всего в XXI веке мадридцы начинали сезон с ничьей 6 раз.
В следующем туре Ла Лиги «Реал» примет «Вальядолид». Игра пройдет 25 августа.
Странный я матч посмотрел...
Что-то мне подсказывает сага Мбаппе - Винисиус закончится сагой Месси - Неймар, когда кто-то один уйдет из-за чувства нереализованности. Возможно, что в следующем сезоне.
Золотомячисты могли спокойно и уступить островитянам !
У тех моментов было не меньше по крайней мере .
Первые 20-25 минут разрывали и куражились , а потом Мальорка приспособилась и спокойно отбивала бестолковые наскоки Реала
А если на суть, то кто хоть немного разбирается в футболе увидели что такое Карло в Челси и Эвертоне.
Дно дном.
А где Винисиус?
А где ещё весь состав?
Это Мбаппе виноват