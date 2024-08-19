«Реал» 33 матча не проигрывает в Ла Лиге: 24 победы, 9 ничьих. Команда Анчелотти продлила рекордную серию
«Реал» продлил рекордную серию без поражений в Ла Лиге.
В 1-м туре команда Карло Анчелотти разделила очки с «Мальоркой» (1:1).
В последний раз мадридцы проигрывали в чемпионате 24 сентября 2023 года – «Атлетико» (1:3).
С тех пор «Реал» не уступает в Ла Лиге на протяжении 33 матчей: одержав 24 победы и 9 раз сыграв вничью.
Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.
25 августа «Реал» встретится в чемпионате с «Вальядолидом».
А по факту ещё в прошлом сезоне антирасист с индусом сдваивали фланг. Тогда это называли хитростью папы Карло. Теперь фланг страивается🙃
И Браим и Гюлер хорошо проявили себя на предсезонке, чё не давать им шанса-то.
Такая пощечина сыграла бы доброе дело для команды!
Прекрасная команда! Идеальное взаимопонимание и атмосфера в раздевалке!
Лучшие!!!»
В феврале сезон закроете😆