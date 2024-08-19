«Реал» 33 матча не проигрывает в Ла Лиге: 24 победы, 9 ничьих. Команда Анчелотти продлила рекордную серию

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Футбол

«Реал» продлил рекордную серию без поражений в Ла Лиге.

В 1-м туре команда Карло Анчелотти разделила очки с «Мальоркой» (1:1).

В последний раз мадридцы проигрывали в чемпионате 24 сентября 2023 года – «Атлетико» (1:3).

С тех пор «Реал» не уступает в Ла Лиге на протяжении 33 матчей: одержав 24 победы и 9 раз сыграв вничью.

Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.

25 августа «Реал» встретится в чемпионате с «Вальядолидом».

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47 комментариев
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Было очень смешно наблюдать, когда все трое в атаке и Мбаппе и Вини и Родриго сваливались на левый фланг и притом одновременно, а в штрафной вообще никого.
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Мбаппе с Винисиусом дублируют друг-друга. Всем от этого хуже. Без пространства им будет очень тяжело ужиться вместе на поле.
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В суперкубке было ясно, что команда без Крооса отупела конкретно. Оснащена физикой и техникой, но не мозгами. Одни черные бегунки. Джуд выделяется конечно на их фоне, но Карло не опустит его ниже, потому что тогда, он перестанет забивать и делать красоту. А это не по реаловски.
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Ответ Евгений Сидоров
Было очень смешно наблюдать, когда все трое в атаке и Мбаппе и Вини и Родриго сваливались на левый фланг и притом одновременно, а в штрафной вообще никого.
«Ну Мбаппе же умеет играть ЦФД, Вини вообще разносторонний игрок теперь, а Родриго любимый внук доброго дедушки, будет крутая химия»🤓
А по факту ещё в прошлом сезоне антирасист с индусом сдваивали фланг. Тогда это называли хитростью папы Карло. Теперь фланг страивается🙃
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Отвратительный матч! Тут все проблемы на лицо, и отсутствие креатива в центре поля, и три левых вингеров на поле одновременно, и неприкасаемость Мбаппе, и проблемы с продвижением мяча и тд...
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Мальорка очень хорошо играла. По игре Реала много вопросов. В матче на супер кубок Реал выглядел убедительнее. Особенно во втором тайме.
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А помните времена Жозе, когда такие команды, как Осасуна, Мальорка, Гранада, Сарагоса - проходили не замечая? Сейчас от каждого могут потерять очки, так ещё все клубы играют против Реала, будто это их последний матч на свете
+7
-2
+5
Ответ Даулет Сарсенбин
А помните времена Жозе, когда такие команды, как Осасуна, Мальорка, Гранада, Сарагоса - проходили не замечая? Сейчас от каждого могут потерять очки, так ещё все клубы играют против Реала, будто это их последний матч на свете
При жозе все 19 команд были мясом.. мясом для Барсы Пепа
+7
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+5
Вот бы можно было обменять Виника или Черепашку на омоложенного на 10 лет Крооса, не задумываясь бы согласился
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Ответ Евгений Сидоров
Было очень смешно наблюдать, когда все трое в атаке и Мбаппе и Вини и Родриго сваливались на левый фланг и притом одновременно, а в штрафной вообще никого.
напомнило, когда в фифе всех топов ставишь в атаку без учета позиций
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Как по мне, из тройки нападения лучшим был, внезапно, Родриго, Вини был худшим, второй тайм провалил, Мбаппе погоды не портил, но и решительного ничего не сделал
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+2
Почему не выпустить Браима или Гюлера минуты с 60, а не за 2 минуты до конца матча. Чё тянуть-то с заменами по такой невзрачной игре Мадрида в атаке.
И Браим и Гюлер хорошо проявили себя на предсезонке, чё не давать им шанса-то.
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Мбаппе не нужен Реалу
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Сегодня, конечно , лучше бы было проиграть Реалу .
Такая пощечина сыграла бы доброе дело для команды!
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Ожидаемо тяжелая игра против автобуса. Могли и проиграть в концовке. Джуд и Мбаппе выглядели очень бледно
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Ответ По Жизни
И в чем радость то , с таким нападением,
грустить и плакать, что не проигрывают пол года?
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Сегодня повезло что не продули…
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Как же не хватает Крооса, просто некому мяч двинуть вперёд, Феде и Тчуамени не про это всё же, а Джуд привык этот мяч от Крооса получать впереди.
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Менди перегорел конечно в конце, представляю, какой концерт Вини бы закатил на его месте. Первый тайм вродк неплохо играли, второй провалили, дед не помог, Винисиуса можно было и пораньше снять
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Мальорка очень хорошо сыграла. А у Реала куча работы впереди, как всю эту мощь реализовать эффективно
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В этом сезоне топ-4 будет успехом
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Ответ Robert
В суперкубке было ясно, что команда без Крооса отупела конкретно. Оснащена физикой и техникой, но не мозгами. Одни черные бегунки. Джуд выделяется конечно на их фоне, но Карло не опустит его ниже, потому что тогда, он перестанет забивать и делать красоту. А это не по реаловски.
Проблема современного футбола, проще вырастить здоровенного бегунка, чем игрока с мозгами. Франция просто кишит этим. Они не принимали Гризманна в школы, в Испании его приняли и он им потом в финалы выводил. Зато Команов наплодить это пожалуйста..
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Ответ vtsch4svws
При жозе все 19 команд были мясом.. мясом для Барсы Пепа
Да уж, а теперь мясо только одно - ты. И то для падали
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Ответ Даулет Сарсенбин
А помните времена Жозе, когда такие команды, как Осасуна, Мальорка, Гранада, Сарагоса - проходили не замечая? Сейчас от каждого могут потерять очки, так ещё все клубы играют против Реала, будто это их последний матч на свете
Мальорка последних сезонов это не обычный середняк ЛЛ, это супердушная команда способная вырывать очки у кого угодно, они даже в финал кубка короля пробились. А вот осасун, гранад и прочих алавесов реал громил в прошедшем сезоне 4:0 4:2, 4:0, 5:0 соответственно
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Ответ Jaska_1324
грустить и плакать, что не проигрывают пол года?
Что нынешний Реал в подметки Реалу сезона 16-17 не годится
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Ответ JENNINGS
Ребята, хватитесь хоронить «Мадрид» после 1 матча! Где вы были после матча с «Аталантой»?! Вы же не думали, что «Реал» выиграл бы все 38 матчей Примеры?! Изначально выезд расценивается как тяжёлый. Всё впереди!
Анчелотти, перелогинься
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Ответ JENNINGS
Ребята, хватитесь хоронить «Мадрид» после 1 матча! Где вы были после матча с «Аталантой»?! Вы же не думали, что «Реал» выиграл бы все 38 матчей Примеры?! Изначально выезд расценивается как тяжёлый. Всё впереди!
Квонси 15 августа: «Если «Реал» так продолжит и самое главное, обойдётся без серьёзных травм, сезон в январе уже можно закрывать!
Прекрасная команда! Идеальное взаимопонимание и атмосфера в раздевалке!
Лучшие!!!»

В феврале сезон закроете😆
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Ответ Potapson
Мальорка очень хорошо играла. По игре Реала много вопросов. В матче на супер кубок Реал выглядел убедительнее. Особенно во втором тайме.
Там в соперниках была Аталанта, которая в своей штрафной не отсиживалась, оставляла много пространства за спинами, а тут Винику и Мбаппе и разбежаться негде, а у первого и дриблинг не шёл совсем.
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Ответ Евгений Сидоров
Было очень смешно наблюдать, когда все трое в атаке и Мбаппе и Вини и Родриго сваливались на левый фланг и притом одновременно, а в штрафной вообще никого.
Свобода творчества иногда вылазит боком
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Это отсчет от поражения в играх с Атлетико?)
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