«Реал» 33 матча не проигрывает в Ла Лиге: 24 победы, 9 ничьих. Команда Анчелотти продлила рекордную серию

«Реал» продлил рекордную серию без поражений в Ла Лиге.

В 1-м туре команда разделила очки с «Мальоркой» (1:1).

В последний раз мадридцы проигрывали в чемпионате 24 сентября 2023 года – «Атлетико» (1:3).

С тех пор «Реал» не уступает в на протяжении 33 матчей: одержав 24 победы и 9 раз сыграв вничью.

Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.

25 августа « » встретится в чемпионате с «Вальядолидом».