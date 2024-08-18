Гвардиола о 2:0 с «Челси»: «Не ожидал, «Ман Сити» далек от лучшей формы. У нас есть преимущество – это 9-й сезон вместе. Чемпионов отличает язык тела»

Пеп Гвардиола рад, что «Манчестер Сити» удалось выиграть в гостях у «Челси».

«Я такого не ожидал. Мы далеки от своей лучшей формы, так что три очка – это радостная новость. Плохая новость заключается в том, что впереди еще 65 матчей.

У нас есть преимущество: мы проводим вместе девятый сезон, так что хорошо друг друга знаем. Конечно, ошибки есть, надо прибавлять, но мы обо всем поговорили. Чемпионов отличает язык тела – как мы себя вели?

Команду определяют неудачные моменты в сезоне и матчах. И для меня руководить этими ребятами – честь. Я так счастлив, что мне больше нечего сказать.

Есть план игры в атаке, план игры в защите. Но в остальном все зависит от того, как мы отмечаем успехи и отходим от неудач.

На протяжении долгого времени нам не удавалось победить на «Стэмфорд Бридж». Это большой шаг вперед», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.