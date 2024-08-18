Гвардиола о 2:0 с «Челси»: «Не ожидал, «Ман Сити» далек от лучшей формы. У нас есть преимущество – это 9-й сезон вместе. Чемпионов отличает язык тела»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рад, что «Манчестер Сити» удалось выиграть в гостях у «Челси».

«Я такого не ожидал. Мы далеки от своей лучшей формы, так что три очка – это радостная новость. Плохая новость заключается в том, что впереди еще 65 матчей.

У нас есть преимущество: мы проводим вместе девятый сезон, так что хорошо друг друга знаем. Конечно, ошибки есть, надо прибавлять, но мы обо всем поговорили. Чемпионов отличает язык тела – как мы себя вели?

Команду определяют неудачные моменты в сезоне и матчах. И для меня руководить этими ребятами – честь. Я так счастлив, что мне больше нечего сказать.

Есть план игры в атаке, план игры в защите. Но в остальном все зависит от того, как мы отмечаем успехи и отходим от неудач.

На протяжении долгого времени нам не удавалось победить на «Стэмфорд Бридж». Это большой шаг вперед», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.

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23 комментария
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тяжёлая игра была, прям на грани ничей, но 3 очка в копилку, это отлично, для первой игры, с таким соперником и у него дома
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Манчестер сити лучший
+20
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+11
думаю нужны игроки, опорник однозначно и замена Холланду, точнее страховщик
+1
0
+1
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Крыша едет дом стоит
+1
0
+1
Ответ DolJun
так а мне ты зачем это пишешь? принял за победу голубого вагона?)
За упокой синебуса
+2
-1
+1
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Не завидуй, неудачник!
+2
-1
+1
В этом сезоне будет жарче чем в прошлом! АПЛ его величество!
+2
-2
0
Думаю приоритет для Пепа в этом сезоне - ЛЧ .Он должен быть зол по спортивному на Анчелотти
+2
-2
0
Ответ DolJun
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Ответ DolJun
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Ответ zzzeeerrrooo
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Ответ DolJun
не, начни с глаз - там глядишь и крыша подтянется)
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