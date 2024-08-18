«Челси» 10 матчей не обыгрывает «Ман Сити» – с финала ЛЧ-2021. «Горожане» победили 8 раз

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска Футбол

«Челси» больше трех лет не может обыграть «Манчестер Сити» ни в одном турнире.

Сегодня команда Энцо Марески уступила «горожанам» в 1-м туре АПЛ – 0:2.

В последний раз «синие» побеждали в этом противостоянии 29 мая 2021 года – в финале Лиги чемпионов. С тех пор «Ман Сити» выиграл 8 матчей, еще два завершились вничью.

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41 комментарий
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Ещё 43 трансфера и ничья с МС впереди, но не факт...
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Ответ Proper Chels
Ну да, в полуфинале кубка Англии судейка убил, тут убил. Сейчас бы побеждать у Сити с 12 игроками)
Госпади, как же нелепо ваши отмазы выглядят…
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Аахаха. При Боули кажется не выиграют
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Ответ QWertY
Жоска. Даже Боули свалил от этого в конце матча)
Пошел за покупками
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Жоска. Даже Боули свалил от этого в конце матча)
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Главное, что фанаты синих продолжат верить и надеятся и оправдываться во что бы то ни стало!
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Пора бы уже и тренера поменять с такими результатами.
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Ответ Noken
Ты уже поплакал о том, что судьи топят Челси. Но в одном ты прав — уже смирился с психологией середняка.
Дядя, 16 команд из 19 в АПЛ парковали бы десятиэтажный бус против Сити.
Только Арсенал, Ливерпуль и Челси пытаются играть с Сити в футбол.

Первая игра нового тренера, всему свое время, хватит паниковать.
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Три пенальти не поставлено! Палмер должен был уходить с хет триком! Манчестеру сегодня повезло.
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Ответ Noken
Госпади, как же нелепо ваши отмазы выглядят…
Ну да, Грилиш рукой не играл в кубке.
И тут ни одного пенальти конечно же не было)
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Ответ QWertY
Жоска. Даже Боули свалил от этого в конце матча)
Поехал покупать новых 16 летних бразильцев
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Ответ vvvp13
Буду честным: если бы мне дьявол в 2021 предложил сделку, что Челси выигрывает этот финал ЛЧ, но потом 10 лет не сможет обыграть Сити в любых других матчах, кроме как финалах ЛЧ, то я бы спросил, "где расписываться кровью?"
Дьявол обманывает всегда.
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Ответ Proper Chels
Дядя, 16 команд из 19 в АПЛ парковали бы десятиэтажный бус против Сити. Только Арсенал, Ливерпуль и Челси пытаются играть с Сити в футбол. Первая игра нового тренера, всему свое время, хватит паниковать.
>Только Арсенал, Ливерпуль и Челси пытаются играть с Сити в футбол

Ну по поводу челси ты погорячился, ахаха
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Ответ Noken
У меня вообще нет вопросов по поводу матча. И по поводу условного места Челси в пищевой цепи АПЛ. Я даже рад, что на такие матчи еще дают кэф в районе 2. У меня есть вопрос к тем, кто не видит, что их клуб на дистанции превратится в борца за 4 место. Безусловно, есть и положительные проблески в работе клуба, но для того, чтобы все начало работать нормально, нужно эти проблески превращать в тенденцию.
Тут в любом случае от тебя или меня ничего не зависит
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Ответ Proper Chels
Дядя, 16 команд из 19 в АПЛ парковали бы десятиэтажный бус против Сити. Только Арсенал, Ливерпуль и Челси пытаются играть с Сити в футбол. Первая игра нового тренера, всему свое время, хватит паниковать.
У меня вообще нет вопросов по поводу матча. И по поводу условного места Челси в пищевой цепи АПЛ. Я даже рад, что на такие матчи еще дают кэф в районе 2. У меня есть вопрос к тем, кто не видит, что их клуб на дистанции превратится в борца за 4 место. Безусловно, есть и положительные проблески в работе клуба, но для того, чтобы все начало работать нормально, нужно эти проблески превращать в тенденцию.
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Ответ Noken
Главное, что фанаты синих продолжат верить и надеятся и оправдываться во что бы то ни стало!
Ого, проиграли Сити, давай поплачем. Обычно забрать очки у Сити это легкая работа для клубов АПЛ.
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Одна победа, да... Но зато какая!!!
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Ответ Proper Chels
Ну да, в полуфинале кубка Англии судейка убил, тут убил. Сейчас бы побеждать у Сити с 12 игроками)
Челси просто нужно поменять напа и будут победы))
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Ответ DolJun
какой? ты матч-то хоть сегодня смотрел? там игроки уже и руками из штрафной выбивали, и игроков челси в спину толкали - но тейлор не видел нарушений)
Да-да)) Снова судья виноват)) Вопросы только по руке Ковачича. Так все по делу.
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Ответ Отец Абду
Ещё 43 трансфера и ничья с МС впереди, но не факт...
Ещё 43 трансфера и правило " семи рукопожатий" надо будет модернезировать на :" игрок Челси знаком с любым человеком в мире через два рукопожатия"
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Ответ Jlaw
Пошел за покупками
Скорее взял пистолет и пошёл в раздевалку ахахах
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Сити просто хозяин Челси!
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Тем нелепее и досаднее тот проигрыш Сити в финале ЛЧ.
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Челси без усиления делать в АПЛ нечего
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Надо было Мудрика выпускать
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Боэли просто ушел))))
Наглядно доказывая, что он реально не разбирается ни в чем. Видимо думал, что раз столько бабла влил щас они МС размажут.
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Надо было всем кто есть в Челси выйти,там бы числом взяли.
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Впрочем ничего удивительного
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