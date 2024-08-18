«Челси» 10 матчей не обыгрывает «Ман Сити» – с финала ЛЧ-2021. «Горожане» победили 8 раз

«Челси» больше трех лет не может обыграть «Манчестер Сити» ни в одном турнире.

Сегодня команда уступила «горожанам» в 1-м туре – 0:2.

В последний раз «синие» побеждали в этом противостоянии 29 мая 2021 года – в финале Лиги чемпионов. С тех пор « » выиграл 8 матчей, еще два завершились вничью.