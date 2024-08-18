«Челси» 10 матчей не обыгрывает «Ман Сити» – с финала ЛЧ-2021. «Горожане» победили 8 раз
«Челси» больше трех лет не может обыграть «Манчестер Сити» ни в одном турнире.
Сегодня команда Энцо Марески уступила «горожанам» в 1-м туре АПЛ – 0:2.
В последний раз «синие» побеждали в этом противостоянии 29 мая 2021 года – в финале Лиги чемпионов. С тех пор «Ман Сити» выиграл 8 матчей, еще два завершились вничью.
Только Арсенал, Ливерпуль и Челси пытаются играть с Сити в футбол.
Первая игра нового тренера, всему свое время, хватит паниковать.
И тут ни одного пенальти конечно же не было)
Ну по поводу челси ты погорячился, ахаха
Наглядно доказывая, что он реально не разбирается ни в чем. Видимо думал, что раз столько бабла влил щас они МС размажут.