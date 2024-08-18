У «Сити» 13 побед в 1-м туре АПЛ за последние 14 сезонов. Уступили лишь «Тоттенхэму» в сезоне-2021/22

«Манчестер Сити» начинал с победы 13 из 14 последних сезонов в АПЛ.

В матче 1-го тура АПЛ-2024/25 «горожане» в гостях обыграли « » со счетом 2:0.

Начиная с сезона-2011/12 « » выиграл 13 из 14 матчей в стартовом туре. Единственный раз «горожанам» не удалось сделать этого в сезоне-2021/22 – тогда уступили « » со счетом 0:1.