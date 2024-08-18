У «Сити» 13 побед в 1-м туре АПЛ за последние 14 сезонов. Уступили лишь «Тоттенхэму» в сезоне-2021/22
«Манчестер Сити» начинал с победы 13 из 14 последних сезонов в АПЛ.
В матче 1-го тура АПЛ-2024/25 «горожане» в гостях обыграли «Челси» со счетом 2:0.
Начиная с сезона-2011/12 «Манчестер Сити» выиграл 13 из 14 матчей в стартовом туре. Единственный раз «горожанам» не удалось сделать этого в сезоне-2021/22 – тогда уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.
А Санчесу желаю аренду или трансфер к верблюдам, этот уровень он может потянуть.
Сити налегке обыграл синих.
Не знаю, что там было в первом тайме с судейством , но рука Ковачича во втором тайме -- это точно не пенальти.
Тут целую новость выкатывали про новые трактовки игры рукой в АПЛ и Ла-Лиге, в этом году.
Если мяч отскакивает в руку с очень близкого расстояния в руку и игрок физически не может успеть её убрать, то это не пенальти , сейчас
В отличии от твоего сливочного перепуганного буса играли в футбол.