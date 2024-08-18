У «Сити» 13 побед в 1-м туре АПЛ за последние 14 сезонов. Уступили лишь «Тоттенхэму» в сезоне-2021/22

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

«Манчестер Сити» начинал с победы 13 из 14 последних сезонов в АПЛ.

В матче 1-го тура АПЛ-2024/25 «горожане» в гостях обыграли «Челси» со счетом 2:0.

Начиная с сезона-2011/12 «Манчестер Сити» выиграл 13 из 14 матчей в стартовом туре. Единственный раз «горожанам» не удалось сделать этого в сезоне-2021/22 – тогда уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

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11 комментариев
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Очень хорошо сыграли. Особенно был хорош Льюис. В разы лучше в сравнении с ноунеймами Боули. С победой всех болельщиков Ман Сити
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+13
Очень лёгкая победа сидит, даже не включались.

А Санчесу желаю аренду или трансфер к верблюдам, этот уровень он может потянуть.
+9
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+8
Ответ Proper Chels
Победа имени Тэйлора.
Смотрел только второй тайм и там играли,просто, команды разного класса .
Сити налегке обыграл синих.
Не знаю, что там было в первом тайме с судейством , но рука Ковачича во втором тайме -- это точно не пенальти.
Тут целую новость выкатывали про новые трактовки игры рукой в АПЛ и Ла-Лиге, в этом году.
Если мяч отскакивает в руку с очень близкого расстояния в руку и игрок физически не может успеть её убрать, то это не пенальти , сейчас
+6
0
+6
Челси смотрелся безнадежно
+4
-2
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Челси смотрелся безнадежно
Равная игра.
В отличии от твоего сливочного перепуганного буса играли в футбол.
+6
-4
+2
Ответ Proper Chels
Победа имени Тэйлора.
Проигрыш имени Джексона))
+2
0
+2
Ответ Proper Chels
Равная игра. В отличии от твоего сливочного перепуганного буса играли в футбол.
Против второго состава Сити играли на равных. Правда без моментов))
+1
0
+1
«Челси» видимо в этом сезоне будет в борьбе и огне... Что-бы не вылететь в чемпионшип
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Вот☝🏿
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