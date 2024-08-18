У ЦСКА 3 поражения в 5 матчах – от «Локомотива» и дважды от «Краснодара». «Пари НН» обыграли по пенальти после 1:1 в основное время

У ЦСКА две победы и три поражения в пяти последних играх.

Армейцы в рамках 5-го тура Мир уступили на своем поле « » (0:1).

Это третье поражение команды в 5 последних матчах. До этого дважды уступил «Краснодару» – в Фонбет Кубке России (0:1) и в чемпионате (1:2), а также разгромил «Оренбург» в 3-м туре (5:1) и победил «Пари НН» в матче Фонбет Кубка России (1:1, 4:2 по пенальти).

Следующий матч москвичи проведут дома против «Акрона» в чемпионате России 24 августа.