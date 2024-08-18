У ЦСКА 3 поражения в 5 матчах – от «Локомотива» и дважды от «Краснодара». «Пари НН» обыграли по пенальти после 1:1 в основное время
У ЦСКА две победы и три поражения в пяти последних играх.
Армейцы в рамках 5-го тура Мир РПЛ уступили на своем поле «Локомотиву» (0:1).
Это третье поражение команды Марко Николича в 5 последних матчах. До этого ЦСКА дважды уступил «Краснодару» – в Фонбет Кубке России (0:1) и в чемпионате (1:2), а также разгромил «Оренбург» в 3-м туре (5:1) и победил «Пари НН» в матче Фонбет Кубка России (1:1, 4:2 по пенальти).
Следующий матч москвичи проведут дома против «Акрона» в чемпионате России 24 августа.
Локомотив не выигрывал у ЦСКА с 21 года, а тут Николич своими заменами решил сделать подарок своему бывшему клубу…
Круга и Милана, которые были очень хороши, зачем-то меняет на Лукина и Келлвена, из-под которых Тикнизян как раз и забил…
Особенно показательно было, что даже Дивей не понял зачем вообще Лукина выпустили и вся защита просто потерялась где и кто должен находиться.
Пока что Николич ничем не лучше Федотова..
Ещё напомню при нём заиграла куча молодых игроков (Файзулаев, Мусаев, Кисляк, Глебов и т.д)
Ещё забили в прошлом сезоне больше всех, а в этом 4 из 7 игр без голов.
И вообще теряется, привозит. У него же далеко не по одной ошибке в те минуты, когда он на поле. Ну, не готов - мандражирует, адреналин зашкаливает, решения не те.
Во-вторых, моментами надо дорожить. Сегодня у Файзуллаева был отличный шанс, но быстро не сыграл и его удар накрыл защитник. Бил бы 1-м касанием, удар проходил.
Везения, конечно, еще нет. Локо единственным ударом забил, а у ЦСКА то в штангу, то в руки вратарю, то выше перекладины ...
Перемены в составе нужны. Может быть, Мендес с Мухиным смогут что-то полезное в игру привнести, но нападающий нужен. Койта - это пока ужас какой-то. Он ничего не умеет.
Во что превратили любимый клуб… Честно говоря, уже и вспомнить сложно, когда была красивая поставленная игра, которой можно порадоваться. Наверное, в первый сезон Федотова. И то, тактика там была скорее от обороны, не доминирующая. До этого наверное только сказка Гончаренко, когда с пионер-отрядом реал обыгрывал.
Сейчас же полная безнадега, подписывают каких-то поленьев(Койта - просто тихий ужас, Жемалетдинов за 2 месяца все еще с пузом бегает, Шуманский - призрак). Берут в короткую предсезонку тренера, который НИКОГДА не играл в 5 защей в клуб, где состав полностью адаптирован именно под 5 защей.
Короче реально надоело каждую неделю смотреть эту блевоту, уже какой-то крик души просто. После непонятных замен в защите в конце матча, на 90 минуте из под «свежих» защитников нам забивает собственный воспитанник.
Это просто фиаско.
Это ерунда! Главное Федотова и Заболотного выгнали.
Если ещё выгнать Облякова, Дивеева, Зделара и остальных, то вообще всё будет прекрасно!