У ЦСКА 3 поражения в 5 матчах – от «Локомотива» и дважды от «Краснодара». «Пари НН» обыграли по пенальти после 1:1 в основное время

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

У ЦСКА две победы и три поражения в пяти последних играх.

Армейцы в рамках 5-го тура Мир РПЛ уступили на своем поле «Локомотиву» (0:1).

Это третье поражение команды Марко Николича в 5 последних матчах. До этого ЦСКА дважды уступил «Краснодару» – в Фонбет Кубке России (0:1) и в чемпионате (1:2), а также разгромил «Оренбург» в 3-м туре (5:1) и победил «Пари НН» в матче Фонбет Кубка России (1:1, 4:2 по пенальти).

Следующий матч москвичи проведут дома против «Акрона» в чемпионате России 24 августа.

60 комментариев
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Ну что, хейтеры Федотова и сторонники Николича, как ваши дела ?
Локомотив не выигрывал у ЦСКА с 21 года, а тут Николич своими заменами решил сделать подарок своему бывшему клубу…

Круга и Милана, которые были очень хороши, зачем-то меняет на Лукина и Келлвена, из-под которых Тикнизян как раз и забил…
Особенно показательно было, что даже Дивей не понял зачем вообще Лукина выпустили и вся защита просто потерялась где и кто должен находиться.

Пока что Николич ничем не лучше Федотова..
+44
-4
+40
Ответ посмотрел 801 игру нхл
До сих пор не понимаю продажи Тики и Марадишвили. Деньги конечно хорошие получили, спора нет, но эти деньги как-то пошли на пользу команды? А Тики гарантированно бы занял позицию лз на долгие годы. Вообще какое-то ужасное отношение к воспитанникам в последние годы.
Напомню, что в момент продажи Тикнизян был на уровне Яковлева, неплох был Марадишвили, но за те деньги их продажа была абсолютно верным решением.
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+21
Болезнь прошлого сезона: уже 2 поражения в последние минуты. И нулевое завершение. Уровень 6-8го места
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Все больше и больше вопросов к руководству клуба. Ну и менять отличного тренера Федотова на Николича пока выглядит ужасно, ради чего нужна была эта рокировка?
+15
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+12
Койта это как вообще??? Не принять, не отдать, не бежит, не бьёт!!!! Лучше бы Ушакова поставил бы!!! Нападающего нет вообще, атака убогая, полумоменты!!! Три замены на 86 минуте, ты серьёзно???? И все обосрались на поле, локо заменами выиграл!!! Тренерское поражение, опять вэга тоже грабли 90я минута!!!
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Чем он "отличный"?
Хотя бы тем, что в первый же сезон взял 2 место и Кубок.
Ещё напомню при нём заиграла куча молодых игроков (Файзулаев, Мусаев, Кисляк, Глебов и т.д)
Ещё забили в прошлом сезоне больше всех, а в этом 4 из 7 игр без голов.
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Может пора пуделю Бабаеву уйти? Сколько можно делать ужасных трансферов? Которые превратили команду в середняка, на игру тошно смотреть.
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Ответ Кирилл
Ну что, хейтеры Федотова и сторонники Николича, как ваши дела ? Локомотив не выигрывал у ЦСКА с 21 года, а тут Николич своими заменами решил сделать подарок своему бывшему клубу… Круга и Милана, которые были очень хороши, зачем-то меняет на Лукина и Келлвена, из-под которых Тикнизян как раз и забил… Особенно показательно было, что даже Дивей не понял зачем вообще Лукина выпустили и вся защита просто потерялась где и кто должен находиться. Пока что Николич ничем не лучше Федотова..
До сих пор не понимаю продажи Тики и Марадишвили. Деньги конечно хорошие получили, спора нет, но эти деньги как-то пошли на пользу команды? А Тики гарантированно бы занял позицию лз на долгие годы. Вообще какое-то ужасное отношение к воспитанникам в последние годы.
+11
-4
+7
Во-первых, Лукина в матчах РПЛ выпускать нельзя. Он всеми своими выходами на замену это наглядно продемонстрировал. И в Краснодаре и сегодня голы из его зоны.
И вообще теряется, привозит. У него же далеко не по одной ошибке в те минуты, когда он на поле. Ну, не готов - мандражирует, адреналин зашкаливает, решения не те.

Во-вторых, моментами надо дорожить. Сегодня у Файзуллаева был отличный шанс, но быстро не сыграл и его удар накрыл защитник. Бил бы 1-м касанием, удар проходил.

Везения, конечно, еще нет. Локо единственным ударом забил, а у ЦСКА то в штангу, то в руки вратарю, то выше перекладины ...

Перемены в составе нужны. Может быть, Мендес с Мухиным смогут что-то полезное в игру привнести, но нападающий нужен. Койта - это пока ужас какой-то. Он ничего не умеет.
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Помните, как в прошлом году все гнобили Федотова за то что тот в матче с Краснодаром не выпустил на замену, типа "уставшим", свежих и молодых? Помните? Ну вот, жрите теперь полной ложкой. Николич - голова, ему палец в рот не клади!
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Повторю свой коммент месячной давности: какой уникум решил, что физрук Николич лучше Федотова?)
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Койта, такое впечатление, вообще из какой-то дворовой команды. Играет на позиции центрфорварда, получает мяч перед воротами и делает пас в офсайд в угол вратарской. Зачем, даже если бы Гайч не был вне игры?
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Поменяли тренера ничего не изменилось (( За пять игр пропустили уже дважды на 90÷. Потеряли два очка.Все бы ничего но отдали по +2 своим главным конкурентам Локо и Краснодару.Бабаев все разрушил, пришли новые игроки которые уступают по классу ушедшим.Я даже не вижу этот ЦСКА в первой пятерки.Николича ждет отставка в конце чемпионата.
+5
-1
+4
Это просто ужас
Во что превратили любимый клуб… Честно говоря, уже и вспомнить сложно, когда была красивая поставленная игра, которой можно порадоваться. Наверное, в первый сезон Федотова. И то, тактика там была скорее от обороны, не доминирующая. До этого наверное только сказка Гончаренко, когда с пионер-отрядом реал обыгрывал.

Сейчас же полная безнадега, подписывают каких-то поленьев(Койта - просто тихий ужас, Жемалетдинов за 2 месяца все еще с пузом бегает, Шуманский - призрак). Берут в короткую предсезонку тренера, который НИКОГДА не играл в 5 защей в клуб, где состав полностью адаптирован именно под 5 защей.

Короче реально надоело каждую неделю смотреть эту блевоту, уже какой-то крик души просто. После непонятных замен в защите в конце матча, на 90 минуте из под «свежих» защитников нам забивает собственный воспитанник.

Это просто фиаско.
+4
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+4
"У ЦСКА 3 поражения в 5 матчах"
Это ерунда! Главное Федотова и Заболотного выгнали.
Если ещё выгнать Облякова, Дивеева, Зделара и остальных, то вообще всё будет прекрасно!
+3
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+3
Напомню, что Федотов в прошлом сезоне без Дивеева, Давилы и Файзуллаева и с рекордно короткой предсезонкой в первых пяти турах набрал на 2 очка больше )
+3
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Подписать Николича это нужно было умудриться 😄
+3
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+3
Худший старт ЦСКА за последние 20-лет
+3
0
+3
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Все больше и больше вопросов к руководству клуба. Ну и менять отличного тренера Федотова на Николича пока выглядит ужасно, ради чего нужна была эта рокировка?
Чем он "отличный"?
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Подошел к зеркалу, чтобы узнать, что с лицами у хейтеров Федотова.
+6
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Хвалёный Николич...
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Хреново играли
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Позор руководству
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Боже , келвин пусть едет в фнл , полный ноль
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Акрон выездная команда, буду ставить на их победу 1:2
+1
0
+1
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Все больше и больше вопросов к руководству клуба. Ну и менять отличного тренера Федотова на Николича пока выглядит ужасно, ради чего нужна была эта рокировка?
Федотов не был отличным, был нормальным. Другое дело, что Николич даже на бумаге был ничем не лучше
+1
0
+1
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Все больше и больше вопросов к руководству клуба. Ну и менять отличного тренера Федотова на Николича пока выглядит ужасно, ради чего нужна была эта рокировка?
Этот отличный тренер хотел себе напоследок сотню миллионов урвать, так что не факт, что его только за результаты выкинули
+4
-3
+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Зато как ЦСКА похорошел без Березуцких (нет). А могли бы расти и развиваться вместе с командой. Тем более остались только внутренние турниры.
Один из Березуцких в тренерском штабе есть
+1
0
+1
Ответ Осоавиахим
Помните, как в прошлом году все гнобили Федотова за то что тот в матче с Краснодаром не выпустил на замену, типа "уставшим", свежих и молодых? Помните? Ну вот, жрите теперь полной ложкой. Николич - голова, ему палец в рот не клади!
Я больше обратил бы внимание на то, что тот ЦСКА часто играл с позиции силы и много забивал. Сейчас ни того, ни другого
+1
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+1
Призрак Федотова
+3
-2
+1
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