Чемпионат России. «Динамо» примет «Крылья», в воскресенье ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Зенит» – с «Химками»
В Мир РПЛ пройдут матчи 5-го тура.
В субботу «Динамо» примет «Крылья Советов».
В воскресенье «Зенит» сыграет в гостях с «Химками», ЦСКА встретится в дерби с «Локомотивом», «Спартак» проведет домашний матч с «Факелом», «Краснодар» – с «Пари НН».
Чемпионат России
5-й тур
- Дата проведения
- 17 августа, 17:00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 17 августа, 19:30, «Ростов Арена»
- Дата проведения
- 18 августа, 15:00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 18 августа, 17:30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 18 августа, 17:30, «Лукойл Арена»
- Дата проведения
- 18 августа, 20:00, «Краснодар»
- Дата проведения
- 19 августа, 17:30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 19 августа, 20:00, «Анжи-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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бгг
Заболотный, Юсупов, Бакаев[хотя его в заявке вероятно и не будет], плюс еще и воспитанник Обухов в составе у химчан.
Последняя игра на Арене Химки против подмосквичей завершилась 1:1, когда Мирзов прилично Зениту хлопот доставил.
Нельзя допустить подобную осечку сейчас.
Вперед, Зенит!