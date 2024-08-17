Чемпионат России. «Динамо» примет «Крылья», в воскресенье ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Зенит» – с «Химками»

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В Мир РПЛ пройдут матчи 5-го тура.

В субботу «Динамо» примет «Крылья Советов».

В воскресенье «Зенит» сыграет в гостях с «Химками», ЦСКА встретится в дерби с «Локомотивом», «Спартак» проведет домашний матч с «Факелом», «Краснодар» – с «Пари НН».

Чемпионат России

5-й тур

Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
17 августа, 17:00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Оренбург
Дата проведения
17 августа, 19:30, «Ростов Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Химки – Зенит
Дата проведения
18 августа, 15:00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
18 августа, 17:30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Факел
Дата проведения
18 августа, 17:30, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Пари НН
Дата проведения
18 августа, 20:00, «Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Акрон – Рубин
Дата проведения
19 августа, 17:30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо Махачкала – Ахмат
Дата проведения
19 августа, 20:00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

33 комментария
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Чемпионат России. «Факел» разгромил «Спартак» и другие матчи

бгг
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+10
Дождались очередного тура искромётного футбола (Кубок... ну как-то совсем вяленько... конкурс дублёров)... желаю много голов и мало травм... и чтоб судьи потерялись на поле))
+4
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+3
Не матч РПЛ, а прям встреча с легендами)
Заболотный, Юсупов, Бакаев[хотя его в заявке вероятно и не будет], плюс еще и воспитанник Обухов в составе у химчан.
Последняя игра на Арене Химки против подмосквичей завершилась 1:1, когда Мирзов прилично Зениту хлопот доставил.
Нельзя допустить подобную осечку сейчас.
Вперед, Зенит!
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Ответ amur.
У Оренбурга, говорят, мегаусиление...
Мегаусиление у спартака. К жирному латиносу приехал быстрый папуас. Дримтим по тарасовски. Наротная команда мукунок.
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Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Калибабчук
Не матч РПЛ, а прям встреча с легендами) Заболотный, Юсупов, Бакаев[хотя его в заявке вероятно и не будет], плюс еще и воспитанник Обухов в составе у химчан. Последняя игра на Арене Химки против подмосквичей завершилась 1:1, когда Мирзов прилично Зениту хлопот доставил. Нельзя допустить подобную осечку сейчас. Вперед, Зенит!
У Оренбурга, говорят, мегаусиление...
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0
Ответ mean machine/
Мегаусиление у спартака. К жирному латиносу приехал быстрый папуас. Дримтим по тарасовски. Наротная команда мукунок.
Комментарий удален модератором
Ответ amur.
У Оренбурга, говорят, мегаусиление...
Бгг с этим Оренбургом, с ними игра в октябре.
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Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Москва это ещё не вся страна 😏😏😏
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-4
0
Ответ Чебурашка от Гены
С детства за Ростов! И СЕГОДНЯ с детства за Самару!
Комментарий удален пользователем
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Вызывай лучше "Волгу". Там накормят.
+4
-4
0
Ответ mean machine/
толич штоли
толич живой что ли я его после пандемии на ветках не видел
+1
-1
0
Ответ Глебов Илья
толич живой что ли я его после пандемии на ветках не видел
видел его недавно на какой-то ветке чуть не прослезился такой же жирный
+1
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