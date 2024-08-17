Чемпионат России. «Динамо» примет «Крылья», в воскресенье ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Зенит» – с «Химками»

В Мир РПЛ пройдут матчи 5-го тура.

В субботу « » примет « ».

В воскресенье « » сыграет в гостях с «Химками», встретится в дерби с «Локомотивом», « » проведет домашний матч с «Факелом», «Краснодар» – с «Пари НН».

Чемпионат России

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

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