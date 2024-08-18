Гендиректор «Химок» о Бакаеве: «Главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть с «Зенитом» по причине его физического состояния»

Николай Оленев объяснил слова тренера «Химок» Франка Артиги о Зелимхане Бакаеве.

Ранее испанец дал понять, что ему не разрешили выпустить полузащитника на матч 5-го тура Мир с «Зенитом».

«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача – сохранить здоровье.

Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния.

Я еще раз уточнил у нашего главного врача – он подтвердил. Никаких серьезных проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов», – сказал генеральный директор Химок».

Бакаев в августе перешел из « » в « » на правах аренды. Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя.

Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев