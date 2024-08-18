Гендиректор «Химок» о Бакаеве: «Главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть с «Зенитом» по причине его физического состояния»
Николай Оленев объяснил слова тренера «Химок» Франка Артиги о Зелимхане Бакаеве.
Ранее испанец дал понять, что ему не разрешили выпустить полузащитника на матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».
«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача – сохранить здоровье.
Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния.
Я еще раз уточнил у нашего главного врача – он подтвердил. Никаких серьезных проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов», – сказал генеральный директор Химок».
Бакаев в августе перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды. Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя.
Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев
Кто-то из пользователей sports под первой новостью (где тренер говорит, что Бакаева сказали нельзя ставить), написал, что скоро кто-то из руководства скажет, что тренера не так поняли, он имел ввиду медицинские ограничения.
Братан, ты лучший 👏
Кловуны.