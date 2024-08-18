Гендиректор «Химок» о Бакаеве: «Главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть с «Зенитом» по причине его физического состояния»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Чемпионат.com Здоровье Франк Артига Футбол

Николай Оленев объяснил слова тренера «Химок» Франка Артиги о Зелимхане Бакаеве.

Ранее испанец дал понять, что ему не разрешили выпустить полузащитника на матч 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача – сохранить здоровье.

Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния.

Я еще раз уточнил у нашего главного врача – он подтвердил. Никаких серьезных проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов», – сказал генеральный директор Химок».

Бакаев в августе перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды. Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя.

Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев

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41 комментарий
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Бакаев спалил контору))
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Сам Бакаев и не в курсе своих физических проблем.
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Уже оправдываются.
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Они бы все хоть договорились между собой сначала, какую версию задвигать. Позорная клоунада от которой очевидно, что они лгут.
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Тренер оговорился и вообще он уже как 2 недели у нас не работает
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А Зелимхана наверное «не так поняли» и его слова «вырвали из контекста»/«наглая подтасовка звука»?)
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Аллергия на Зенит. Инфа 100%
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Артига просто не успел еще выучить правила российского футбола …
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поэтому все презирают зенит
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Не так поняли, не то сказал, а все вместе вы 🤡
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два самых мерзких клуба сегодня играют друг с другом
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Да поняли все что вам позвонили после интервью вашего иностранца тренера который не в курсе местных реалий
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охотно верим
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Ответ Венера Виллендорфская
Бардак, не знают кто за что отвечает.
Причём тут бардак? И кто за чё отвечает? Есть золотое правило - не 3.14...ть.
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и вообще Бакаев уволился две недели назад, он на больничном, то есть в отпуске
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Как будто Садыгов не знает как поступать с главными тренерами в "Химках" 🤭
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Бакаев просто привык не играть в матчах с участием Зенита.
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Не сомневаюсь,что Бакаев будет готов к следующей игре)
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Ахахахахахаха
Кто-то из пользователей sports под первой новостью (где тренер говорит, что Бакаева сказали нельзя ставить), написал, что скоро кто-то из руководства скажет, что тренера не так поняли, он имел ввиду медицинские ограничения.
Братан, ты лучший 👏
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Уже надо забыть про Бакаева.Не смогли договориться сейчас сами себе противоречат.Все через полчаса игра закончится.
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Ну да, ну да
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и вообще этот человек у нас уже две недели как не работает
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Зенит опять вляпался в историю с неприятным душком на ровном месте))
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Не успели до игры договориться о единой позиции ?
Кловуны.
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Химки в своём стиле, грязь выходит наружу )
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Ну что за цирк, вся страна погрязла во лжи.
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Ох уж эти трудности перевода помноженные на российскую околофутбольную действительность…
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Смех...
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Ограничений нет. Есть запрет
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мы так и поняли
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