Бакаев о непопадании в заявку «Химок» на матч с «Зенитом»: «Не разрешили»
Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, почему не попал в заявку на матч с «Зенитом».
– Почему сегодня не играете?
– Не разрешили.
– Потому что такое соглашение с «Зенитом»?
– Наверное.
28-летний Бакаев перешел в подмосковный клуб из «Зенита» на правах аренды этим летом. В этом сезоне игрок провел за «Химки» 3 матча и забил 1 гол.
Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев
Голубой лев в ужасе.
Такие запреты незаконны!
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