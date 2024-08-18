Бакаев о непопадании в заявку «Химок» на матч с «Зенитом»: «Не разрешили»

Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, почему не попал в заявку на матч с «Зенитом».

– Почему сегодня не играете?

– Не разрешили.

– Потому что такое соглашение с «Зенитом»?

– Наверное.

28-летний Бакаев перешел в подмосковный клуб из «Зенита» на правах аренды этим летом. В этом сезоне игрок провел за «Химки» 3 матча и забил 1 гол.

Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев