Бакаев о непопадании в заявку «Химок» на матч с «Зенитом»: «Не разрешили»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, почему не попал в заявку на матч с «Зенитом».

– Почему сегодня не играете?

– Не разрешили.

– Потому что такое соглашение с «Зенитом»?

– Наверное.

28-летний Бакаев перешел в подмосковный клуб из «Зенита» на правах аренды этим летом. В этом сезоне игрок провел за «Химки» 3 матча и забил 1 гол.

Артига об отсутствии Бакаева в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»: «Мне сказали, что он не может играть». Ранее Медведев говорил, что Зелимхану не запрещено играть против петербуржцев

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16 комментариев
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Ой, а как же «недомогание»? Неужто опять врут, пытаясь оправдать нашу любимую зенитушку? Никогда такого не было и вот опять)
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)))
Голубой лев в ужасе.
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Негазовая лига. Твердо и четко!
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Ответ Mihail0910
Комментарий удален модератором
Ща постараются оперативно удалить, если что, тут определение зенита в российском футболе на годы вечные )
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За такое надо зенит отправлять в первую Лигу.
Такие запреты незаконны!
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Что же они так трясутся?
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Бакаеву накануне приснился сон,что лев прыгнул и лапой пригрозил, он проснулся с сильным недомоганием, попросил не включать его в состав.
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Очередная безнаказанность политпроекта.
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Сейчас его в дубль сошлют, даже в Химках))
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Ну а вдруг ещё унизит не дай бог нашего покемона. Вот позорище то будет.
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Так питерцы не врали, в арендном соглашении такого наверняка и правда нет. Но на словах не разрешили.
ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
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Самый мерзотный клуб за всю историю футбола. Официально.
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Аххаааааа, черти испугались)))
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Вся Россия ненавидит зИниД
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Комментарий удален модератором
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