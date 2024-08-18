Гендиректор «Химок» о Бакаеве: «Пропускает игру с «Зенитом» по причине недомогания. В контракте нет никаких ограничений»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

В «Химках» объяснили отсутствие Зелимхана Бакаева в заявке на матч с «Зенитом».

«В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания.

Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

28-летний полузащитник перешел в подмосковный клуб из «Зенита» на правах аренды этим летом. В этом сезоне игрок провел за «Химки» 3 матча и забил 1 гол.

Бакаев о непопадании в заявку «Химок» на матч с «Зенитом»: «Не разрешили»

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48 комментариев
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Бакаев сказал, что не разрешили. Вы уж там договоритесь между собой когда сочиняете.
+114
-2
+112
согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя

Поэтому дают заднюю, отрицая реальные факты, которые сказал Артига
+58
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+55
Ответ Liver0910
Бакаев сказал, что не разрешили. Вы уж там договоритесь между собой когда сочиняете.
Да им пофиг. Бакаев задним числом потом скажет, что было недомогание. Так недомогал, что даже вопрос не понял. Думал, речь не про футбол.
+37
-1
+36
Ждём следующий пост. Недомогание не разрешило сыграть 😁
+37
-1
+36
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя Поэтому дают заднюю, отрицая реальные факты, которые сказал Артига
Всем клубам. Кроме дозора России.
+41
-10
+31
Ответ Liver0910
Бакаев сказал, что не разрешили. Вы уж там договоритесь между собой когда сочиняете.
"я русский язык плохо знаю, слюшай.."
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+28
Бакаеву забыли сказать видимо, что он недомогает. 🤡
+16
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В воздухе переобулся :)
Очень быстро :)))
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+11
Лев - описался )))
+14
-3
+11
Зенит испугался Бакаева 🤡🤣
+12
-2
+10
Ответ Серёга Терехов
Ждём следующий пост. Недомогание не разрешило сыграть 😁
Да кто этот ваш Недомогание такой, болгарин что ли?
+10
-1
+9
Ответ Roman Araslanov
А почему Бакаев говорит обратное?)
Потому что гендир звездобол
+8
-1
+7
А почему Бакаев говорит обратное?)
+8
-3
+5
Голубой лев испугался бедуина
+8
-3
+5
А Бакаев знает, что он не домогает ? Вот достало вранье, почему нельзя вещи своими именами называть? Запрет на игру против своего клуба довольно распространенная практика в футболе, тут нет ничего зазорного, но у нас одни говорят, что нельзя, тут же другие бегут опровергать, клоунада просто.
+6
-1
+5
Ага-сразу заболел))хахахх
+6
-2
+4
Ответ Йоахим Ференц
Всем клубам. Кроме дозора России.
Включил щас трансляцию там что те что другие пешочком ходят эх жаль Еврокубков нет там бы показали им уже на первых стадиях что такое бегать , а не пешочком с Химками нулевыми играть
+4
-1
+3
Они там между собой договориться не могли, что говорить? 🤡
+4
-1
+3
Оно боится
+4
-2
+2
Ответ Валерий Глубокий
Лев - описался )))
Трусишка лев побоялся что ему накинет Бакаев на гриву
+4
-2
+2
Болеет, ага))

Охотно верим))
+2
-1
+1
Ответ superbro
Да кто этот ваш Недомогание такой, болгарин что ли?
НедомоганиЯ, мегрел он
+1
0
+1
Ответ superbro
Да кто этот ваш Недомогание такой, болгарин что ли?
Молдаванин
+1
0
+1
Смешно такое читать.Лучше было промолчать или на тренера сослаться.
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+1
Ответ Liver0910
Бакаев сказал, что не разрешили. Вы уж там договоритесь между собой когда сочиняете.
Ну так врач команды и не разрешил, чё непонятного-то? ХД
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Ответ Игорь Горочкин
Правильно понимаю, что зенит опять в обход регламента действует?
Оленев - редиска. Персонально решил обмануть пользователя Горочкина.
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Бакаев сказал "не разрешили". Кто врёт - или оба?
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Травма Бакаева помогает Химкам играть с Зенитом).
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Бакаев хоть знает о своём недомогании ?
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Правильно понимаю, что зенит опять в обход регламента действует?
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