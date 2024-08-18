Гендиректор «Химок» о Бакаеве: «Пропускает игру с «Зенитом» по причине недомогания. В контракте нет никаких ограничений»

В «Химках» объяснили отсутствие Зелимхана Бакаева в заявке на матч с «Зенитом».

«В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания.

Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

28-летний полузащитник перешел в подмосковный клуб из «Зенита» на правах аренды этим летом. В этом сезоне игрок провел за «Химки» 3 матча и забил 1 гол.

Бакаев о непопадании в заявку «Химок» на матч с «Зенитом»: «Не разрешили»