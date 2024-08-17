У Салаха 300 (212+88) очков в 350 матчах за «Ливерпуль»

Мохамед Салах набрал 300 очков по системе «гол+пас» в составе «Ливерпуля».

Вингер «красных» забил гол и сделал результативную передачу в матче 1-го тура против « » (2:0).

В 350-м матче за « » во всех турнирах набрал 299-е и 300-е очко. Теперь на его счету 212 голов и 88 ассистов.

Подробно со статистикой египтянина можно ознакомиться здесь.