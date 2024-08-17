У Салаха 300 (212+88) очков в 350 матчах за «Ливерпуль»
Мохамед Салах набрал 300 очков по системе «гол+пас» в составе «Ливерпуля».
Вингер «красных» забил гол и сделал результативную передачу в матче 1-го тура АПЛ против «Ипсвича» (2:0).
В 350-м матче за «Ливерпуль» во всех турнирах Салах набрал 299-е и 300-е очко. Теперь на его счету 212 голов и 88 ассистов.
Подробно со статистикой египтянина можно ознакомиться здесь.
Пиковый Суарес > пиковый Салах, но с точки зрения карьеры в Ливерпуле тут Мо точно выше.
Легенда клуба и большой профессионал.
Не тянул он уровень в тот момент.
Помню, смотрел в прямом эфире матч Лиги Чемпионов "Челси" - "Базель", когда Салах забил гол "Челси", а в итоге "Базель" победил 2:1 на выезде. Салах, тогда произвёл очередь хорошее впечатление.
А, когда в следующем сезоне "Челси" купил Салаха, я подумал, что сильного толка от этого не будет. На тот момент, если бы мне сказали, что у Салаха карьера будет где-то как у Шюррле, то я бы поверил. Потому что, многие, тогда говорили, что "Челси" его купил, во многом за тот матч на Стэмфорд Бридж.
А, оно вон как оказалось. Тогда, если бы мне сказали, что Салах в дальнейшем станет Чемпионом АПЛ в составе "Ливерпуля" и победителем Лиги Чемпионов - ни за что бы не поверил. А, оно не просто - так произошло, но при этом Салах был/есть и будем надеяться, что ещё будет лидером Мерсисайдского клуба.
а вот сборной России даже в створ ворот попасть сложно