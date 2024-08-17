У Салаха 300 (212+88) очков в 350 матчах за «Ливерпуль»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Ипсвич Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах набрал 300 очков по системе «гол+пас» в составе «Ливерпуля».

Вингер «красных» забил гол и сделал результативную передачу в матче 1-го тура АПЛ против «Ипсвича» (2:0).

В 350-м матче за «Ливерпуль» во всех турнирах Салах набрал 299-е и 300-е очко. Теперь на его счету 212 голов и 88 ассистов.

Подробно со статистикой египтянина можно ознакомиться здесь.

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41 комментарий
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Ответ art.shu05@gmail.com
Праймовый Суарес на голову сильнее был
Если бы Суарес остался в Ливерпуле еще на года 3-4, я бы согласился. А так, у Суареса только один топовый сезон и еще два просто хороших.
Пиковый Суарес > пиковый Салах, но с точки зрения карьеры в Ливерпуле тут Мо точно выше.
+147
-1
+146
Египетская сила!
+93
-1
+92
Лучший игрок Ливерпуля в 21 веке.
+70
-8
+62
Охренеть так-то показатели.
+22
0
+22
Ответ qvykwxkh28
Чувак пришел в 25 лет между прочим , что же было бы если бы пришел в 20
В 20 Салах вряд ли бы играл в основе, потому что в 22-23 он не пробивался в старт Челси. Хорошо, что перешел уже сформировавшимся игроком.
+12
-1
+11
Ответ art.shu05@gmail.com
Салах играл в отлаженном и стабильном проэкте, а Луис в команде где каждые полгода тренер менялся, и на грани банкротства клуб в те времена находился
И при этом Суарез имеет такую же стату. В целом по картинке Суарез был более ярким игроком, зажигалкой в те годы в ливере
+8
0
+8
Чувак пришел в 25 лет между прочим , что же было бы если бы пришел в 20
+7
-1
+6
Ответ art.shu05@gmail.com
Праймовый Суарес на голову сильнее был
133 матча. 82 гола и 34 гп, получается 116 голевых действий. 0.86 за матч. У Салаха выходит 0.85. +- статистика похожая. По мне у Салаха в партнерах получше исполнители были и сам ливер был более доминирующий
+7
-2
+5
Ответ msv6dys6mk
133 матча. 82 гола и 34 гп, получается 116 голевых действий. 0.86 за матч. У Салаха выходит 0.85. +- статистика похожая. По мне у Салаха в партнерах получше исполнители были и сам ливер был более доминирующий
Салах играл в отлаженном и стабильном проэкте, а Луис в команде где каждые полгода тренер менялся, и на грани банкротства клуб в те времена находился
+7
-2
+5
Мо-Мощь.
+4
0
+4
Ответ Stewee
Лучший игрок Ливерпуля в 21 веке.
Лучший после Джерарда.
+9
-5
+4
Серьёзная отметка. Помню время, когда он был подающим надежды новичком, а теперь уже отметка 300 голевых действий
+3
0
+3
Ответ Buba
Египетская сила!
Топ!!!!
+3
0
+3
Ответ qvykwxkh28
Чувак пришел в 25 лет между прочим , что же было бы если бы пришел в 20
Он приходил и в 20 лет))
+3
0
+3
Салах - просто топ
+2
0
+2
8 сезонный
+1
0
+1
Ответ Stewee
Если бы Суарес остался в Ливерпуле еще на года 3-4, я бы согласился. А так, у Суареса только один топовый сезон и еще два просто хороших. Пиковый Суарес > пиковый Салах, но с точки зрения карьеры в Ливерпуле тут Мо точно выше.
Это да, но не забывай что у Салаха партнеры и сама командная система гораздо сильнее чем во времена Луиса, по общему вкладу в историю клуба Мо выше, но Суарес 13 14 это просто машина
+5
-4
+1
Игрок одного сезона)
+2
-1
+1
Фараон.
+2
-1
+1
Легенда АПЛ
+1
0
+1
Ответ Jeicob Harlon
Ливерпуль обязан его бальзамировать после кончины
Пирамиду построить в качестве усыпальницы)
+1
0
+1
Надо продлевать его ещё на пару лет.
Легенда клуба и большой профессионал.
+1
0
+1
Ответ Stewee
Лучший игрок Ливерпуля в 21 веке.
салах крут, но не лучше Джеррарда
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Ответ qvykwxkh28
Чувак пришел в 25 лет между прочим , что же было бы если бы пришел в 20
Уехал бы играть в итальянский середняк.
Не тянул он уровень в тот момент.
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Ответ Миша Миша
А болельщики Ливерпуля два года пишут , что его надо продать и он худший в клубе . Забивая больше голов в Ливерпуле )
Кто эти болельщики? Кроме хейтеров и 2-3 «экспертов» подобную чушь никто не пишет.
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Потрясающая статистика....👍👏🔝
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Очень рад, что он не уехал в СА прошлым летом
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Салах, конечно, сила! В АПЛ настолько стабильно эффектно и при этом эффективно играть, это мега уровень!
Помню, смотрел в прямом эфире матч Лиги Чемпионов "Челси" - "Базель", когда Салах забил гол "Челси", а в итоге "Базель" победил 2:1 на выезде. Салах, тогда произвёл очередь хорошее впечатление.
А, когда в следующем сезоне "Челси" купил Салаха, я подумал, что сильного толка от этого не будет. На тот момент, если бы мне сказали, что у Салаха карьера будет где-то как у Шюррле, то я бы поверил. Потому что, многие, тогда говорили, что "Челси" его купил, во многом за тот матч на Стэмфорд Бридж.
А, оно вон как оказалось. Тогда, если бы мне сказали, что Салах в дальнейшем станет Чемпионом АПЛ в составе "Ливерпуля" и победителем Лиги Чемпионов - ни за что бы не поверил. А, оно не просто - так произошло, но при этом Салах был/есть и будем надеяться, что ещё будет лидером Мерсисайдского клуба.
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с дворовыми командами легко играть
а вот сборной России даже в створ ворот попасть сложно
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Один из лучших вингеров современности!
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