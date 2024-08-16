Акинфеев о хейтерах: «Абсолютно все равно, кто что пишет. Это дети 10-15 лет в своей массе. Взрослый мужик писать не будет»

Игорь Акинфеев высказался о критиках.

– Что скажете хейтерам? Насколько вы обращаете на них внимание?

– Ничего говорить не собираюсь. Я человек заматерелый. Раньше раздражался, читал что‑то.

А сейчас мне абсолютно все равно, кто что пишет, как это все происходит. У меня своя жизнь, и я не собираюсь смотреть, кто что напишет.

Тем более я понимаю, что в своей массе это дети 10-15 лет. Взрослый мужик писать не будет. Бывает, конечно, но в общей массе так.

Даже самый плохой хейт – это хорошо для тебя, потому что твоя фамилия всегда фигурирует.

Раньше, когда я был помоложе, рассказывал, что никогда в жизни не буду тренером. Сейчас я уже молчу, ничего не говорю. И понимаю, что футбол – это все‑таки вся моя жизнь.

Если сесть дома на веранде, то я посижу неделю‑две, месяц, а дальше что?

Все равно футбол занимает большую часть жизни. Все‑таки, наверное, он и дальше будет присутствовать у меня, – сказал вратарь ЦСКА .