Акинфеев о хейтерах: «Абсолютно все равно, кто что пишет. Это дети 10-15 лет в своей массе. Взрослый мужик писать не будет»
Игорь Акинфеев высказался о критиках.
– Что скажете хейтерам? Насколько вы обращаете на них внимание?
– Ничего говорить не собираюсь. Я человек заматерелый. Раньше раздражался, читал что‑то.
А сейчас мне абсолютно все равно, кто что пишет, как это все происходит. У меня своя жизнь, и я не собираюсь смотреть, кто что напишет.
Тем более я понимаю, что в своей массе это дети 10-15 лет. Взрослый мужик писать не будет. Бывает, конечно, но в общей массе так.
Даже самый плохой хейт – это хорошо для тебя, потому что твоя фамилия всегда фигурирует.
Раньше, когда я был помоложе, рассказывал, что никогда в жизни не буду тренером. Сейчас я уже молчу, ничего не говорю. И понимаю, что футбол – это все‑таки вся моя жизнь.
Если сесть дома на веранде, то я посижу неделю‑две, месяц, а дальше что?
Все равно футбол занимает большую часть жизни. Все‑таки, наверное, он и дальше будет присутствовать у меня, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Маленькие хейтеры - каждый ошибается.
Маленькие хейтеры - это не считается,
Маленькие хейтеры, вы такие маленькие.
Лет 10 назад тут всей 20-40 летней толпой сочиняли про тебя поэмы после каждого матча в лч)
Человек легенда, как для армейцев, так и для сборной, но школьникам (или великовозрастным инфантилам) и правда бессмысленно это объяснять
Подобные индивидуумы по умственному развитию навсегда остаются пятнадцатилетними малолетками.