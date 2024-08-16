Акинфеев о хейтерах: «Абсолютно все равно, кто что пишет. Это дети 10-15 лет в своей массе. Взрослый мужик писать не будет»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Игорь Акинфеев высказался о критиках.

– Что скажете хейтерам? Насколько вы обращаете на них внимание?

– Ничего говорить не собираюсь. Я человек заматерелый. Раньше раздражался, читал что‑то.

А сейчас мне абсолютно все равно, кто что пишет, как это все происходит. У меня своя жизнь, и я не собираюсь смотреть, кто что напишет.

Тем более я понимаю, что в своей массе это дети 10-15 лет. Взрослый мужик писать не будет. Бывает, конечно, но в общей массе так.

Даже самый плохой хейт – это хорошо для тебя, потому что твоя фамилия всегда фигурирует.

Раньше, когда я был помоложе, рассказывал, что никогда в жизни не буду тренером. Сейчас я уже молчу, ничего не говорю. И понимаю, что футбол – это все‑таки вся моя жизнь.

Если сесть дома на веранде, то я посижу неделю‑две, месяц, а дальше что?

Все равно футбол занимает большую часть жизни. Все‑таки, наверное, он и дальше будет присутствовать у меня, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Материалы по теме

82 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот щас обидно было
+128
-5
+123
Наивный, ригоберке 40 скоро😁😁😁
+103
-5
+98
15-летние нынче даже не знают кто ты такой😁
+94
-9
+85
Дети 10-15 лет тикток смотрят и не знают Игаря.
+48
-3
+45
Ответ Михаил Сафонов
Наивный, ригоберке 40 скоро😁😁😁
челу 40+ лет, он на пенсию мамы живет, на спортсру зарабатывает копейки....
+40
-2
+38
как же он ошибается...
+31
-3
+28
Маленькие хейтеры в первый раз влюбляются,
Маленькие хейтеры - каждый ошибается.
Маленькие хейтеры - это не считается,
Маленькие хейтеры, вы такие маленькие.
+19
-1
+18
Ответ Михаил Сафонов
Наивный, ригоберке 40 скоро😁😁😁
да какой там 40? сидит до 4 утра строчит комментарии, потом к обеду в лучшем случае появляется когда мама кушать зовет))
+18
-1
+17
Ответ s_kapa
Вот щас обидно было
Тебе исполнилось 16?)
+15
0
+15
Ответ Макс Хромин
это тот, у кого лапки как у тирэкса и кто не смог мяч от корейца ими выбить на чм в бразилии?
Откуда знаешь? Ты же еще не родился тогда.
+14
-3
+11
Пишут. Честный контроль и Минмашин не дадут соврать
+10
-1
+9
Ответ Михаил Сафонов
Наивный, ригоберке 40 скоро😁😁😁
Да, но мозгами он перестал прогрессировать именно в 10-15
+8
0
+8
Ну, на самом деле, согласен с Игорем) даже если тебе 40 и ты целенаправленно хейтишь футболиста в интернете, в этот момент (а, возможно, и в любой другой) ты не слишком отличаешься от подростка, в своём развитии))
+9
-2
+7
Писать гадости могут и взрослые, но с ментальностью 10-15-летних детей.
+7
0
+7
Всегда знал что Алешке Терминатору в районе лет 15))
+5
0
+5
Могу поприкалываться над Акинфеевым, ну если спор с конями. А так-то сильная личность и впечатляет его появление в большом футболе. В общем, респект.
+9
-5
+4
Ответ Jet Sa
челу 40+ лет, он на пенсию мамы живет, на спортсру зарабатывает копейки....
Да тут таких много! Игорь Игорев или Ихарь Акинфейлов вроде! Такие же никчемные создания! Мамка интернет оплатит и они давай наяривать!
+4
0
+4
Ответ s_kapa
Вот щас обидно было
Олдовые на самом деле обычно гораздо адекватнее, чем молодежь. Словами не бросаются, хрень не несут. Но исключения есть, это да
+3
0
+3
Ответ Jet Sa
Комментарий скрыт
я не про себя говорю, многие взрослые люди тоже пишут фигню в интернете, иногда намного хлеще, чем малолетки
+4
-1
+3
Ответ Александр Дроздов
Тебя так волнует его мнение? Будь свободнее. Чувсвто свободы правда появляется с возрастом.
Или не появляется
+2
0
+2
Наивный))
Лет 10 назад тут всей 20-40 летней толпой сочиняли про тебя поэмы после каждого матча в лч)
+6
-4
+2
Ответ миха Попов
На этом ресурсе великовозрастных идиотов тоже хватает!)
Рад познакомится)
+4
-2
+2
Ответ Юсуф Тайсумов
А великой алонсе ??
Это вообще баба
+2
0
+2
Ответ Evgueniy
но это не точно)
Первые сорок лет детства говорят, что вообще незаметно пролтетают.
+1
0
+1
Ответ Макс Хромин
это тот, у кого лапки как у тирэкса и кто не смог мяч от корейца ими выбить на чм в бразилии?
Сейчас бы оскорбиться ни с чего
Человек легенда, как для армейцев, так и для сборной, но школьникам (или великовозрастным инфантилам) и правда бессмысленно это объяснять
+1
0
+1
Ответ s_kapa
Вот щас обидно было
Тебя так волнует его мнение? Будь свободнее. Чувсвто свободы правда появляется с возрастом.
+9
-8
+1
Ответ Krimax
Или не появляется
Ну говорят, что после 40 лет мужчины становятся взрослыми.
+1
0
+1
Слово хейтер стало повсеместным прикрытием для любого. Всякую критику можно назвать хейтерством. очень удобно конечно.
+1
0
+1
Ответ Барсик91
Наивный)) Лет 10 назад тут всей 20-40 летней толпой сочиняли про тебя поэмы после каждого матча в лч)
Да хоть в 100 лет.
Подобные индивидуумы по умственному развитию навсегда остаются пятнадцатилетними малолетками.
+3
-2
+1
Ну, с другой стороны, Игорь выступает так долго, что многие малолетние хейтеры уже успели постареть, но не повзрослеть)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий