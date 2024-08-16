Акинфеев о «Золотом мяче» вратарю: «Никто не даст в ближайшие 50 лет. Надо делать отдельный приз, выиграть обычный очень тяжело – надо вообще не пропускать, вытаскивать все»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Золотой мяч Матч ТВ Футбол

Игорь Акинфеев считает, что для вратарей нужен отдельный «Золотой мяч».

Лев Яшин – единственный вратарь, который выиграл данную награду. Произошло это в 1963 году.

– Нам не хватает вратарского «Золотого мяча» после Льва Яшина.

– Я думаю, что такого не будет в ближайшее время, потому что вся гонка будет разыгрываться среди полевых футболистов.

Мне кажется, вратарю надо делать отдельную тему давно. Отдельный приз.

Он существует как бы, но сделать надо что‑то такое вроде «Золотого мяча», какую‑нибудь «Золотую перчатку» или «Золотой мяч» для вратаря.

Вратарю сейчас выиграть обычный «Золотой мяч» очень тяжело.

– Надо очень сильно выделяться?

– Даже не выделяться. Надо вообще не пропускать, вытаскивать все из «девяток» и «шестерок», делать все, что с этим связано.

И то, не знаю, обратят на тебя внимание или нет. Мое мнение – вратарю в ближайшие лет пятьдесят [приз] никто не даст, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

30 комментариев
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Передайте Акинфееву, что с 2019 года тот же France Football ежегодно вручает Трофей Яшина (Yashin Trophy) лучшему вратарю мира. Странно, что вратарь про это не знает. Понятно, что Игоряна туда не номинируют. Но про премию имени известного соотечественника мог бы и знать.
+25
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+14
Ответ Алексей Агеев
Передайте Акинфееву, что с 2019 года тот же France Football ежегодно вручает Трофей Яшина (Yashin Trophy) лучшему вратарю мира. Странно, что вратарь про это не знает. Понятно, что Игоряна туда не номинируют. Но про премию имени известного соотечественника мог бы и знать.
А что ценнее?)
Всё он знает, не переживайте
+8
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+6
Ответ Алексей Агеев
Передайте Акинфееву, что с 2019 года тот же France Football ежегодно вручает Трофей Яшина (Yashin Trophy) лучшему вратарю мира. Странно, что вратарь про это не знает. Понятно, что Игоряна туда не номинируют. Но про премию имени известного соотечественника мог бы и знать.
Трофей Яшина, вручается так же как и трофей Пушкаша, в рамках вручения Золотого мяча в целом. И он прав в том, что сейчас больший акцент делают на полевых игроках, на вратарей очень мало внимания обращают. За последние лет 10-15 наверное ни один вратарь даже в тройку не входил в номинации "Золотого мяча".
+5
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+5
Ответ Алексей Агеев
Передайте Акинфееву, что с 2019 года тот же France Football ежегодно вручает Трофей Яшина (Yashin Trophy) лучшему вратарю мира. Странно, что вратарь про это не знает. Понятно, что Игоряна туда не номинируют. Но про премию имени известного соотечественника мог бы и знать.
Если прочесть новость целиком, то удивления по поводу незнания было бы меньше.
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+4
Ответ Adanilove1991
Акинфеев: чтобы выиграть Золотой Мяч надо прыгать, а это не мое
Многие топ вратари мира прыгали шикарно, но не получили.
+2
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Нойер мог выиграть бы, если не Месси и Роналду
+2
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+1
В ближайшие 50 лет ЗМ продолжат получать Месси и Роналду)
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Ответ Алексей Агеев
Передайте Акинфееву, что с 2019 года тот же France Football ежегодно вручает Трофей Яшина (Yashin Trophy) лучшему вратарю мира. Странно, что вратарь про это не знает. Понятно, что Игоряна туда не номинируют. Но про премию имени известного соотечественника мог бы и знать.
Футболисты многие не следят за футболом вообще
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Ну во-первых отдельная премия есть для вратарей, а во-вторых, я бы не сказал, что нет шансов получить вратарю ЗМ. Если какая-нибудь команда, клуб или сборная, выиграет важный турнир типа ЛЧ или ЧМ, в осном благодаря вратарю при слабых полевых игроках, то могут и дать. В этом плане защитнику тяжелее получить как по мне, ибо спасения вратаря более эффектные и очевидные(но и ошибки тоже).
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Ответ Всеволод Бобров
Нойер мог выиграть бы, если не Месси и Роналду
Буффон в 2006 мне кажется ближе был
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Ответ #Hunter
Рекорд Игорямбы в 45 матчей без сухаря вряд ли кто перекроет.
Мда уж, вон он показатель ума …
Вернее, его отсутствие
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Ответ Михаил Блинов
Трофей Яшина, вручается так же как и трофей Пушкаша, в рамках вручения Золотого мяча в целом. И он прав в том, что сейчас больший акцент делают на полевых игроках, на вратарей очень мало внимания обращают. За последние лет 10-15 наверное ни один вратарь даже в тройку не входил в номинации "Золотого мяча".
Нойер же 10 лет назад вполне претендовал на ЗМ. 3 место занял
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Ответ N23
Это чем же он заслужил целый Золотой мяч?
Забил больше голов и отражение передач в связи с победами
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Ответ Jet Sa
в 2015 году Акинеев заслуживал золотой мяч, но отдали распиаренному вонючке
Это чем же он заслужил целый Золотой мяч?
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Думаю, объективно Нойер должен был получить ЗМ в год когда Германия выиграла ЧМ. Но объективность ФИФА и Месси плохая комбинация
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Если продолжать тему с "Золотым мячом", то можно добавить, что его, в принципе, в подавляющем большинстве случаев, вручают футболистам "атакующей линии".
"Золотые мячи" Каннаваро 2006 года и Модрича 2018 года, это скорее, исключения. В основном "Золотые мячи" про атаку и голы.
Но, с другой стороны это и немудрено. Футбол, по большей части, мы и полюбили, в первую очередь за атаку и голы. Не умаляя несомненных достоинств вратарей, защитников и опорных полузащитников, которые как раз-таки, и таскают тот самый "футбольный рояль" на котором играют футболисты атакующей линии.
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Буффон был очень близко в 2006м году, Нойер тоже при определенных условиях вполне мог претендовать, так что может даже меньше чем через 50 лет все-таки увидим.
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Ну если в год ЧМ или ЧЕ вратарь возьмет его и одновременно ЛЧ и на обоих турнирах будет тащить, то шансы есть я думаю. Ну и желательно чтоб одного сильно выделяющегося кандидата среди полевых не было, а было например несколько ярких игроков и как компромисс выбрали вратаря
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ЗМ уже давно превратился в профсоюз напов, кто больше наколотил за топ-клуб, тот и получил. Раньше подход был интеллектуальный, людей отбирали по совокупности качеств и полезности на поле...
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Рекорд Игорямбы в 45 матчей без сухаря вряд ли кто перекроет.
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Если бы Россия выиграла ЧМ 2018, то может быть и дали приз, потому что Игорю пришлось бы тащить все.
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