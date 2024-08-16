Скопинцев и Литвинов за переход в Азию: «Нужно переходить или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Давайте объективно: когда мы сможем вернуться в Европу?»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Константин Генич Дмитрий Скопинцев Руслан Литвинов Игры БРИКС Футбол

Дмитрий Скопинцев и Руслан Литвинов высказались за переход в Азию.

Такую мысль футболисты «Динамо» и «Спартака» высказали в шоу РПЛ «Игра без мяча».

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА.

Дмитрий Скопинцев: «Я считаю, что нужно переходить в Азию или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Это было бы интересно».

Руслан Литвинов: «Это единственная возможность сыграть за границей хоть с какими-нибудь командами. Я полностью поддерживаю идею перехода в Азию. Давайте объективно: когда мы вернемся в Европу?».

Константин Генич: «Этого никто не знает. Тебе обидно?».

Руслан Литвинов: «Да. Когда у тебя обрубают мечту играть в еврокубках с топ-командами… Ты выходишь в плей-офф из группы с «Наполи» и «Лестером», а потом не играешь, это правда очень обидно».

Дмитрий Васильев: «Возможно сделать Лигу чемпионов БРИКС. Неважно, как назвать турнир, главное – чтобы было интересно»

Сергей Карякин: «Игры БРИКС – правильное начинание. У нас организация гораздо лучше, чем на Олимпиаде в Париже»

126 комментариев
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А кто уверен в том, что в Азии сборную ждут ?)
Что-то мне подсказывает, что нас там так же не особо ждут )
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По менталитету надо сразу в кубок Африки заявляться. У нас там друзья))
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Ответ Кирилл
А кто уверен в том, что в Азии сборную ждут ?) Что-то мне подсказывает, что нас там так же не особо ждут )
Япония, Корея, Австралия не пустят.
Легче в Африку перевестись. Там возражений ни у кого не должно быть.
+48
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+44
Игры БРИКС уже были, надо такой же сюр в футболе сделать? Не получится, эти страны не изгои и вполне себе участвуют в международных соревнованиях, как на клубном уровне, так и на уровне сборных
+42
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+36
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Япония, Корея, Австралия не пустят. Легче в Африку перевестись. Там возражений ни у кого не должно быть.
Африка вообще наша тема, кроме Туарегов наверное никто не будет против. Ну и потом Африка в удобной временной зоне для большинства русских зрителей в отличие от Азии.
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Может им уже объяснит кто-нибудь?)))
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Скоро с Таиландом и Вьетнамом сыграете и узнаете что такое футбольная Азия.
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Ответ Ulaan Baatar
Комментарий удален модератором
Чушь.
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Ответ Алексей Агеев
Из Африки на ЧМ попасть сложнее будет, чем от Азии и Европы. Мест мало, а сильных сборных много.
А на ЧМ нам будет одинаково легко попасть и из Азии, и из Африки, и из Европы. Нас просто не пустят на ЧМ даже если мы выиграем квалификацию, потому что дискалификация ФИФА в силе (и следующий ЧМ в США), но об этом дурачки-пропагандисты предпочитают молчать, им бы только нагадить будущим поколениям и ляпнуть какую-нибудь ерунду.
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Правильно ребята говорят! Смысл сидеть в УЕФА и не играть официальных матчей ? Лучше сидеть в АФК и не играть официальных матчей!))))
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Азия --> Африка --> Антарктика.
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А в чём смысл всего этого базара по поводу куда перейти? Азия что в ФИФА не входит? Что это поменяет?
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Ответ Всё знаю
Может им уже объяснит кто-нибудь?)))
До футболистов не всегда доходит 🤷‍♂️
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+10
по аналогии с легендарными играми брикс, турнир выиграет бразилия, которая не приедет или вообще не будет знать о том, что ее пригласили
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Никакого смысла в переходе в Азию нет, Япония, Южная Корея и Австралия с нами играть точно не будут.
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Когда с территории чужой страны войска выйдут, так сразу
+8
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+6
Ответ Ебздрогыч
Игры БРИКС уже были, надо такой же сюр в футболе сделать? Не получится, эти страны не изгои и вполне себе участвуют в международных соревнованиях, как на клубном уровне, так и на уровне сборных
Вместо игр БРИКС для Литвинова и Скпинцева будет Чунга-Чанга с Танзанией, Камеруном и обязательно с Буркина-Фасо (мы просто обязаны с ними сыграть)
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Ответ hector_scarone
Интересно, они понимают, что страны БРИКС, если у них даже есть желание, не будут принимать участие в подобных турнирах. FiFA и конфедерации заблокируют и будут угрожать санкциями. Да и как это в календарь запихать.
Литвинову расскажи)
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Ответ Дмитрий Турецкий
До футболистов не всегда доходит 🤷‍♂️
Понятное дело, что спортсмены и футболисты в частности - это не всегда умные люди.
Но тут , если добавить капельку логики, то возникает вопрос - а кто нас там ждёт?
И почему-то этот вопрос им никто не задаёт)))
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Интересно, они понимают, что страны БРИКС, если у них даже есть желание, не будут принимать участие в подобных турнирах. FiFA и конфедерации заблокируют и будут угрожать санкциями. Да и как это в календарь запихать.
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Ответ Stt
По менталитету надо сразу в кубок Африки заявляться. У нас там друзья))
Ошибка геостратега. Надо было к друзьям в Азию в конце 2021 года переходить. Но мы же знаем, что это единственная его ошибка.
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Тут многие пишут про Японию, Южную Корею и Австралию. Напомню всем про переход наших шахмат из Европы в Азию: 29 стран нас поддержали, 6 воздержались, 1 выступила против. Против была Папуа – Новая Гвинея (да и то, может папуас по ошибке нажал не ту кнопку)))
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Руслан, запроси у агента поиск в европейских клубах и переходи и играй хоть с Наполи, хоть с Лестером, хоть с Гавром)
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любопытно то, что Руслан видимо не понимает, кто конкретно виноват и обрубил его мечту поиграть в УЕФА
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Два дебила.
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Cобрались как-то два великих геостратега...
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А они уверены, что их в Азиатскую конфедерацию примут?!
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Ответ Старый Сухи
Азия --> Африка --> Антарктика.
Анталия
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Ответ SadButTrue
Футболисты всегда были не самыми умными товарищами, а защитники и подавно. Подскажите им, что надо в Африку вступать, там все друзья, а в Азии мы никому не нужны.
В Африке есть неиллюзорный шанс пролетать мимо большинства ЧМ
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Ответ Ildar Izmailov
юмор уровня женщин с региональной лиги квн 25 летней давности
А зачем нам знать уровень твоего юмора?
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