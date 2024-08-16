Скопинцев и Литвинов за переход в Азию: «Нужно переходить или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Давайте объективно: когда мы сможем вернуться в Европу?»
Дмитрий Скопинцев и Руслан Литвинов высказались за переход в Азию.
Такую мысль футболисты «Динамо» и «Спартака» высказали в шоу РПЛ «Игра без мяча».
Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА.
Дмитрий Скопинцев: «Я считаю, что нужно переходить в Азию или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Это было бы интересно».
Руслан Литвинов: «Это единственная возможность сыграть за границей хоть с какими-нибудь командами. Я полностью поддерживаю идею перехода в Азию. Давайте объективно: когда мы вернемся в Европу?».
Константин Генич: «Этого никто не знает. Тебе обидно?».
Руслан Литвинов: «Да. Когда у тебя обрубают мечту играть в еврокубках с топ-командами… Ты выходишь в плей-офф из группы с «Наполи» и «Лестером», а потом не играешь, это правда очень обидно».
Дмитрий Васильев: «Возможно сделать Лигу чемпионов БРИКС. Неважно, как назвать турнир, главное – чтобы было интересно»
Сергей Карякин: «Игры БРИКС – правильное начинание. У нас организация гораздо лучше, чем на Олимпиаде в Париже»
Что-то мне подсказывает, что нас там так же не особо ждут )
Легче в Африку перевестись. Там возражений ни у кого не должно быть.
Но тут , если добавить капельку логики, то возникает вопрос - а кто нас там ждёт?
И почему-то этот вопрос им никто не задаёт)))