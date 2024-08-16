Скопинцев и Литвинов за переход в Азию: «Нужно переходить или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Давайте объективно: когда мы сможем вернуться в Европу?»

Дмитрий Скопинцев и Руслан Литвинов высказались за переход в Азию.

Такую мысль футболисты « » и « » высказали в шоу «Игра без мяча».

отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА.

: «Я считаю, что нужно переходить в Азию или создать футбольный БРИКС, вообще отлично. Это было бы интересно».

Руслан Литвинов: «Это единственная возможность сыграть за границей хоть с какими-нибудь командами. Я полностью поддерживаю идею перехода в Азию. Давайте объективно: когда мы вернемся в Европу?».

: «Этого никто не знает. Тебе обидно?».

: «Да. Когда у тебя обрубают мечту играть в еврокубках с топ-командами… Ты выходишь в плей-офф из группы с «Наполи» и «Лестером», а потом не играешь, это правда очень обидно».

Дмитрий Васильев: «Возможно сделать Лигу чемпионов БРИКС. Неважно, как назвать турнир, главное – чтобы было интересно»

Сергей Карякин: «Игры БРИКС – правильное начинание. У нас организация гораздо лучше, чем на Олимпиаде в Париже»