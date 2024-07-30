Дмитрий Васильев считает, что Россия может создать аналог Лиги чемпионов УЕФА.

«Никто не запрещает и не мешает создавать любые форматы турниров, которые только возможно реализовать. Это касается и Лиги чемпионов стран БРИКС. Главное – чтобы это было смотрибельно, интересно и чтобы это нашло отклик в других странах.

Сейчас мы находимся в изоляции, поэтому должны поддерживать наших спортсменов, создавать им интересные мероприятия, чтобы они не думали закончить со спортом. Зрителям же нужен повод лишний раз посмотреть интересные состязания.

Неважно, как назвать этот турнир, главное – чтобы было интересно. Это будет мотивация. Конечно, возможно сделать Лигу чемпионов БРИКС», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Российские футбольные команды не допускаются до турниров под эгидой УЕФА с 2022 года.

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