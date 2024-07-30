Дмитрий Васильев: «Возможно сделать Лигу чемпионов БРИКС. Неважно, как назвать турнир, главное – чтобы было интересно»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Дмитрий Васильев Игры БРИКС Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что Россия может создать аналог Лиги чемпионов УЕФА.

«Никто не запрещает и не мешает создавать любые форматы турниров, которые только возможно реализовать. Это касается и Лиги чемпионов стран БРИКС. Главное – чтобы это было смотрибельно, интересно и чтобы это нашло отклик в других странах.

Сейчас мы находимся в изоляции, поэтому должны поддерживать наших спортсменов, создавать им интересные мероприятия, чтобы они не думали закончить со спортом. Зрителям же нужен повод лишний раз посмотреть интересные состязания. 

Неважно, как назвать этот турнир, главное – чтобы было интересно. Это будет мотивация. Конечно, возможно сделать Лигу чемпионов БРИКС», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Российские футбольные команды не допускаются до турниров под эгидой УЕФА с 2022 года.

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74 комментария
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Хватит пока. Совсем недавно в Казани завершились фрикс-игры - зрители до сих пор отойти не могут от этого феерического зрелища🤡
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Кому это будет нужно и интересно, кроме чинуш?
Что за бред?
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Лига брикс не скрепно звучит, есть же русский аналог - лига кирпичей
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А главой этой объединенной лиги будет Гавззаев. И да хранит всех участников Николай Чудотворец
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Одна история офигительней другой. И неважно, что говорить, главное - побольше дичи про родные березки (во всех уголках Вселенной) и о работающих братьях.
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Ответ Денис Цаплинд
Комментарий удален модератором
Лучший комментарий по теме. Ни прибавить, ни убавить
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+12
Ответ Алексей Смирнов
Комментарий скрыт
Ну да, игры «Брикс» — это самое великое и мощное, что случилось со спортивными мероприятиями. Ведь только там любой Вася из Изи мог получить награду, даже не участвуя в соревнованиях. Куда уже колхозной олимпиаде, на которой на любой вид собираются люди, до великих игр.
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За свой счёт можешь проводить, что твоей больной душе угодно хоть у себя во дворе, хоть на даче.
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Если не шутить многие воспринимают этот самый БРИКС,как дружеский нерушимый союз. А это не так совсем. Например Индия и Китай не друзья совсем.К тому же есть Лига Чемпионов Азии,зачем им еще что то. Про ЮАР и Бразилию вообще смешно. Очень далеко.
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Пыня, дай миллиард.
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В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки,
А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки -
Сочинию я неплохо иногда,
Да!
+10
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Ответ JENNINGS
Кому это будет нужно и интересно, кроме чинуш? Что за бред?
там главное движуха и попил, ну и бункерного порадовать. Проведут в один круг между 4 командами: Зенит, нац сборная Индии, лёнин Шанхай, сборная легов Бразилии, потом сразу финал. Минимум усилий, а выставят как Лигу трех миллиардов, попилят миллиард, порадуют бункерного, а больше и не надо
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Ответ Евгений Семенченко
там в партийных списках нормальных не будет )))
Не может быть! У нас же демократия, не то что на загнивающем!
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Ответ marcusdi
бразилам это точно на.. не нужно, а вот китайцы и индусы может и согласятся, и будет что то вроде дешёвого аналога кубка Первого канала, был такой раньше, может кто помнит
Смотря сколько русские шекелей заплатят. Не зря же налоги повышают, глядишь и на этот турнир намайнят с населения.
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Скорей бы новые выборы в госдуру. Выберем наконец нормальных, эти что то не очень....
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Ответ Olenyuksi
Скорей бы новые выборы в госдуру. Выберем наконец нормальных, эти что то не очень....
там в партийных списках нормальных не будет )))
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Неважно, как назвать турнир. Главное - синонимов букве Г у нас предостаточно, выбирай не хочу! - добавил он.
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Очевидно, спортивной составляющей ноль. Но можно внедрить массу локальных улучшений! Можно игрокам проигравшей команды выдавать повестки в военкомат. А победителям можно будет пострелять из калаша в воздух.
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тут суперлигу то зарубили, где намного влиятельнее структуры пытались все протащить ,а эти свой кубок хотят попытаться протиснуть. ага. держите кармана шире. максимум - это внутренний кубок россии. поскольку даже клубы Беларуси продолжают играть в кубках УЕФА. и никто не будет рисковать своим отстранением оттуда , что бы поиграть с Россией в дружбу.
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Потенциальный матч Мамелоди Сандаунз - Зенит будет иметь "грандиозный" успех.
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С точки зрения логистики - прям огонь. Так и вижу физиономии футболистов Питера или Фламенго, которым каждые две недели (или с какой частотой там туры будут) нужно будет через пол-мира летать.
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Ещё один фонтанирующий бредом.
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Вот командам заняться больше нечем как наматывать десятки тысяч км между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР
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Ага, а еще Лигу Европы СНГ, Лигу Конференций ЕАЭС и ЧМ имени Ким Чен Ына
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Спонсором должна быть какая-то авиакомпания. Видимо, Победа.
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Там Суперлига на паузе простаивает - можно объединить усилия...
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Дима, хотя бы на день - закрой рот. Даже скинусь на это.
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Давайте лучше Хорватия, Уругвай ,Йемен
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бразилам это точно на.. не нужно, а вот китайцы и индусы может и согласятся, и будет что то вроде дешёвого аналога кубка Первого канала, был такой раньше, может кто помнит
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Ответ Marcus-light
Очевидно, спортивной составляющей ноль. Но можно внедрить массу локальных улучшений! Можно игрокам проигравшей команды выдавать повестки в военкомат. А победителям можно будет пострелять из калаша в воздух.
Для начала по доброй традиции выдать паспорта и квартиры в Сарансках, Рязанях...
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