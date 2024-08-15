Сергей Карякин: «Игры БРИКС – правильное начинание. У нас организация гораздо лучше, чем на Олимпиаде в Париже»

Сергей Карякин заявил, что турниры в России организованы лучше, чем Олимпиада.

12-24 июня в Казани проходили Игры БРИКС. С 26 июля по 11 августа Париж принимал Олимпийские игры.

«Игры БРИКС – это правильное начинание. У нас турниры проводятся на высочайшем уровне. У нас большой опыт и организация гораздо лучше, чем на той же Олимпиаде в Париже, и с политической точки зрения нужны альтернативы.

Хотя я тоже не хочу перегибать и говорить, что надо не участвовать в Олимпийских играх и хлопать дверью», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.