Сергей Карякин: «Игры БРИКС – правильное начинание. У нас организация гораздо лучше, чем на Олимпиаде в Париже»

Теги Сергей Карякин Олимпиада-2024 Политика Игры БРИКС Шахматы

Сергей Карякин заявил, что турниры в России организованы лучше, чем Олимпиада.

12-24 июня в Казани проходили Игры БРИКС. С 26 июля по 11 августа Париж принимал Олимпийские игры.

«Игры БРИКС – это правильное начинание. У нас турниры проводятся на высочайшем уровне. У нас большой опыт и организация гораздо лучше, чем на той же Олимпиаде в Париже, и с политической точки зрения нужны альтернативы.

Хотя я тоже не хочу перегибать и говорить, что надо не участвовать в Олимпийских играх и хлопать дверью», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.

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43 комментария
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Конечно лучше! Вот разве на Олимпиаде додумались выпустить на соревнования одного участника и вручить ему золото? А были ли на Олимпиаде спортсмены, которые до последнего претендовали на медаль, хотя даже не приехали на игры?

Вот именно, что нет. А на играх БРИКС было! Как тебе такое, Томас Бах?
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+67
Ответ papa buba diop
Покупай наколенники, Сергеич, дело говорю
Первым делом - зубы удалить
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+31
Видели мы ваши Игры ПШИКС, смех вызывали даже у своих сограждан. Это недоразумение не может конкурировать с континентальными чемпионатами, куда там до чемпионатов мира и Олимпиад. Уровень чемпионата страны, который разбавили приехавшими посредственностями, либо взятыми иностранными студентами. Только для последних Универсиады придуманы.
+29
-1
+28
Пусть это чудо почитает Шамиля Тарпищева, который был в восторге от Олимпиады. Он был с нашими теннисистами. На всех баталиях, по всем видам аншлаги! Везде атмосфера праздника, радости. Все дружелюбные. Да, сказал, были недостатки. Незначительные. Они везде бывают. По посещаемости, эта Олимпиада может стать рекордной, сказал Тарпищев. Почитай, Серёга!
+24
0
+24
Покупай наколенники, Сергеич, дело говорю
+22
-1
+21
Я читал китайскую прессу. Они в восторге. Странно, олимпиада не понравилась в первую очередь тем кого там не было.
+18
0
+18
Ответ Ебздрогыч
Конечно лучше! Вот разве на Олимпиаде додумались выпустить на соревнования одного участника и вручить ему золото? А были ли на Олимпиаде спортсмены, которые до последнего претендовали на медаль, хотя даже не приехали на игры? Вот именно, что нет. А на играх БРИКС было! Как тебе такое, Томас Бах?
Надо было ему вручить золото, серебро и бронзу
+17
-1
+16
Дайте ему уже место в госдуме, может хоть замолчит...
+19
-6
+13
Вот ведь неугомонное тело. Всему начальству уже до блеска разные места начистил, а всё не успокоицо. Уймись уже, добрый человек.
+12
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+11
А сельпо лучше ресторана Мишлен
+11
-2
+9
Ответ Olenyuksi
Дайте ему уже место в госдуме, может хоть замолчит...
Чтобы у него ещё какая-никакая власть появилась? Может не стоит?
+11
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+9
Ответ Olenyuksi
Дайте ему уже место в госдуме, может хоть замолчит...
Ему же вроде дали место в Совете Федерации.
Не зря старался...
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-3
+8
Ничего другого от Карякина мы никогда не услышим.
Везде плохо :)
+7
0
+7
Социальный рейтинг высоко!
Плюс доска риса и ладья жена!
+7
-1
+6
у патриотов и игры брикс круче олимпиады, и вк видео лучше Ютуба...
+5
0
+5
Ответ Kurbashi
Пусть это чудо почитает Шамиля Тарпищева, который был в восторге от Олимпиады. Он был с нашими теннисистами. На всех баталиях, по всем видам аншлаги! Везде атмосфера праздника, радости. Все дружелюбные. Да, сказал, были недостатки. Незначительные. Они везде бывают. По посещаемости, эта Олимпиада может стать рекордной, сказал Тарпищев. Почитай, Серёга!
У нас разные понятия "уровня организации турнира". ОИ - это аншлаги, трансляции, реклама, переполненные гостиницы, туризм. У нас - пафос - красивые церемонии открытия и закрытия, чистота и порядок - аншлаги, массовость этому только мешают. Туризм, гостиницы, окупаемость трансляций - вообще вторичны. Аншлаги, атмосфера соревнований и накал нужны зрителю и болельщику, а пафос - чиновнику.
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У нас все-все-все лучше, мы самые-самые-самые, но мы ооооочень хотим вернуться в злую и плохую Европу, аж до чесотки.
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Кто то смотрел «Игры БРИКС»?
У них в таблице по медалям идут западные страны.
Германия, Британия, Франция, Швейцария, Литва, Испания….Япония, Южная Корея итд…
У всех по 0 медалей.
Потому что нет никаких участников из этих стран»
Эти альтернативные Олимпиаде «Игры БРИКС» в Казани просто анекдот какой-то.
Например, российский синхронист Мальцев получил там уже две золотые медали: в одном виде соревнований у него был соперник из Таиланда, в другом Мальцев выступал вообще один.
+4
-1
+3
Практика показала, что новые форматы игр приживаются с трудом. Достаточно вспомнить игры Доброй воли, Дружба-84, альтернативные соревнования для спортсменов, которые не поехали на ОИ 2018. Где это все? Брикс, при всех страниях по статусу будут всегда ниже ОИ, элитные спортсмены не будут в них участвовать.
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мвахахахахахахаха))))))))))))))))))))))))
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Ответ GMF
Первым делом - зубы удалить
....и мушку спилить.
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+2
Организация то и лучше, а как за счёт соревнований 🤔🤔🤔
+1
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Все мировые спортивные федерации должны принять меры запрещающие спортсменам участвовать в подобных соревнованиях

При этом надо возвращать российских спортсменов.

Надо отделять Кремль от простого народа.
Надо придумать механизм,как это правильно сделать
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Общеизвестно, что в России все лучше чем у других. Главное - это потом не использовать в повседневной жизни...
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в голове у карякина патовая ситуация.
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Слезы - эти ваши турниры, не имеющие никакой спортивной ценности. Можете и дальше сравнивать несравнимое.
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Что ж они все, сегодня, дверью лупят?
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что Сергей Карякин стал больше общественным деятелем, чем шахматистом. Карякин занял четвертое место в турнире «Шахматные звезды».

«Турнир удался, было много интересных партий. Владик Артемьев доказал, что является одним из сильнейших блицоров мира, он находится в очень хорошей форме. Что касается Сергея Карякина, то выглядел он неубедительно. Видно, что сейчас ему не хватает практики, более наигранные его обыгрывают
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А этому кривозубому откуда знать про олимпиаду? Он же не спортсмен.
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Организация может и лучше (🤔), а соревнования намного хуже!💪
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