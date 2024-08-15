Сергей Карякин: «Игры БРИКС – правильное начинание. У нас организация гораздо лучше, чем на Олимпиаде в Париже»
Сергей Карякин заявил, что турниры в России организованы лучше, чем Олимпиада.
12-24 июня в Казани проходили Игры БРИКС. С 26 июля по 11 августа Париж принимал Олимпийские игры.
«Игры БРИКС – это правильное начинание. У нас турниры проводятся на высочайшем уровне. У нас большой опыт и организация гораздо лучше, чем на той же Олимпиаде в Париже, и с политической точки зрения нужны альтернативы.
Хотя я тоже не хочу перегибать и говорить, что надо не участвовать в Олимпийских играх и хлопать дверью», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.
Вот именно, что нет. А на играх БРИКС было! Как тебе такое, Томас Бах?
Не зря старался...
Везде плохо :)
Плюс доска риса и ладья жена!
У них в таблице по медалям идут западные страны.
Германия, Британия, Франция, Швейцария, Литва, Испания….Япония, Южная Корея итд…
У всех по 0 медалей.
Потому что нет никаких участников из этих стран»
Эти альтернативные Олимпиаде «Игры БРИКС» в Казани просто анекдот какой-то.
Например, российский синхронист Мальцев получил там уже две золотые медали: в одном виде соревнований у него был соперник из Таиланда, в другом Мальцев выступал вообще один.
При этом надо возвращать российских спортсменов.
Надо отделять Кремль от простого народа.
Надо придумать механизм,как это правильно сделать
«Турнир удался, было много интересных партий. Владик Артемьев доказал, что является одним из сильнейших блицоров мира, он находится в очень хорошей форме. Что касается Сергея Карякина, то выглядел он неубедительно. Видно, что сейчас ему не хватает практики, более наигранные его обыгрывают