Твалтвадзе о новом формате Кубка России: «Безобразие! Команды РПЛ отдыхают, могут проиграть 2 игры в группе и оказаться в финале – это не спортивный принцип! Назовите турнир как-нибудь по-другому»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Григорий Твалтвадзе Геннадий Орлов Футбол

Григорий Твалтвадзе раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

– (вопрос от слушателя) Как вам новый формат Кубка?

– Безобразие!

– (вопрос Орлова) Почему?

– Скажу почему. Потому что команды РПЛ отдыхают. Эти, понимаешь ли, в Пути регионов бьются насмерть, играют основными составами, у них поражение – вылет из Кубка.

А эти отдыхают! Они могут проиграть две игры в группе, а потом опять-таки через Путь регионов выйти и оказаться в финале. Но это не спортивный принцип!

Вы тогда назовите этот турнир как-нибудь по-другому. Кубок априори означает, что проигравшая команда вылетела, – сказал комментатор в беседе с журналистом Геннадием Орловым в эфире «Радио «Зенит».

«Может, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Миллер?» Твалтвадзе на вопрос Орлова о том, что мешает красно-белым сделать состав как у «Зенита»

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41 комментарий
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Очевидно что это не кубок. Все кубковые принципы нарушены. Турнир созданный букмекерами для обогащения букмекеров
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Новый формат убил всякий интерес-на выезда ехать смысла нет, ты уже везде там был. А клубам с низших дивизионов не дойти до клубов вышки.
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Если уж так хотели компенсировать потери игр в еврокубках, то лучше б оставили кубок в том ж формате что и был, но добавили бы условный кубок лиги. А то получается что на групповом этапе команды рпл резерв лепят, но даже при этом есть шансы через низшую сетку прорваться, и при этом регионы из низших лиг топов рпл не видят
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Да весь футбол убили букмекерские бандитские конторы
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Ответ Eugene88
Ага, а раньше видели полностью вторые составы, основу даже не брали на выезд)) ну просто праздник для города 😂 А с чего с каждым регионом должен играть топ клуб рпл то? Ну проходите и увидите клуб рпл. Акрон, будучи в пердиве, неплохо посмотрел в прошлом году, например.
Так им полуторные составы за радость уже увидеть. По своему примеру знаю: лет 15 назад команда из моего города чудом вышла по моему в 1/16 или 1/32 кубка и попала на Ростов. Там ещё Лебеденко тогда играл. Есть у нас стадион в городе на 12 тысяч относительно новый. Так вот Ростов тогда приехал полуторным составом, но Лебеденко играл. На игре был аншлаг, чего раньше и позже больше не было. А мы всего лишь в 20 км от Москвы и больших команд тут почти не видели.
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Формат, конечно, не очень, но. Если ты из группы вылетишь в Путь Регионов, то для того, чтобы попасть в финал, тебе нужно дальше будет выиграть 5 матчей без права на ошибку.
Раньше, до реформы, клубы РПЛ вступали в борьбу в 1/16, и для попадания в финал надо было выиграть (при однораундовом противостоянии) всего 4 встречи. Так что Гриша немного преувеличивает
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Ответ Eugene88
Ага, а раньше видели полностью вторые составы, основу даже не брали на выезд)) ну просто праздник для города 😂 А с чего с каждым регионом должен играть топ клуб рпл то? Ну проходите и увидите клуб рпл. Акрон, будучи в пердиве, неплохо посмотрел в прошлом году, например.
Когда вторые составы-то отправляли в 1/16? Клубы ПЛ раньше играли максимум 3 матча Кубка в первую половину сезона, а не 9, как сейчас, им это просто не нужно было. Разбавляли состав, да, иногда вылетали и с основным. И кто говорит, что со всеми должны играть топы, как это вообще возможно? Для команд первой лиги соперник из вышки всегда большое событие, хоть Спартак, хоть Химки.
Сейчас только 4 команды из низших лиг получают возможность сыграть с клубом РПЛ, хотя раньше на выезд ехали все 16. И до финала им придётся пройти 9-10 соперников без права на ошибку против трёх у клубов ПЛ.
Это уже Кубок Премьер-лиги какой-то, а не Кубок России.
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Старый добрый Григорий Твалтвадзе. Может комментировать всё: от хоккея с футболом, до прыжков с трамплина с фигурным катанием. Респект.
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Деды негодуют)) это им еще не сказали наверное про новый формат лч
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Ответ Karel
Априори хрень полную несет. Где он во всех розыгрышей Кубков "априори" видел.. В розыгрыше некоторых Кубков и по десять раз команды проигрывают, тот же Кубок Стэнли. Во всех еврокубках будущие победители как правило проигрывают, да еще и не один матч. Старый формат Кубка безденежный был и потому неинтересный для клубов. Ну назови по другому - всё равно теперь этот Кубок будет главнее, а по старому формату дублеры будут играть .
ерунду несёшь ты, нхл приплёл ты бы ещё нба всунул бы сюда :),такого бредового формата кубка своей страны нет нигде
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Фонбет Некубок Буков России
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Аххахахахаах жив курилка
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Надо было сделать открытым этот турнир .Участники - страны БРИКС или ШОС.Я без смеха сейчас. Сейчас вообще не до смеха
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Ответ Nuri Shaw
Тогда кубки мира и Европы, которые в России называют чемпионатами тоже переименовать надо?
Чемпионаты Мира и Европы. Не кубки
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От слово кубок, осталось лишь формальное название.
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Ответ Sgi
Чемпионаты Мира и Европы. Не кубки
The Cup of World слышал о таком?
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Ответ Eugene88
Деды негодуют)) это им еще не сказали наверное про новый формат лч
...и не говори им, а то они поумирают вовсе!
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Ответ Тиджани Бабангида
Очевидно что это не кубок. Все кубковые принципы нарушены. Турнир созданный букмекерами для обогащения букмекеров
Тогда кубки мира и Европы, которые в России называют чемпионатами тоже переименовать надо?
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Всё верно сказал.
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Ответ Barsa-1899
ерунду несёшь ты, нхл приплёл ты бы ещё нба всунул бы сюда :),такого бредового формата кубка своей страны нет нигде
Нормальный формат и футбол стал интереснее, чем раньше
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Ответ Пашка Донофф
Так им полуторные составы за радость уже увидеть. По своему примеру знаю: лет 15 назад команда из моего города чудом вышла по моему в 1/16 или 1/32 кубка и попала на Ростов. Там ещё Лебеденко тогда играл. Есть у нас стадион в городе на 12 тысяч относительно новый. Так вот Ростов тогда приехал полуторным составом, но Лебеденко играл. На игре был аншлаг, чего раньше и позже больше не было. А мы всего лишь в 20 км от Москвы и больших команд тут почти не видели.
Спасибо за формат букмекерам, которые обеспечивают жизнь одного небезызвестного почетного гражданина нашего города ))
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Ответ Cat Behemoth
Из какой подворотни этот бывший недокомментатор вылез?
Из той, что явно почище твоей дыры.
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Кажется, я пропустил какой-то важный таймлайн. Как так получилось, что слово дали Твалтвадзе?
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Лучше бы плейофф в РПЛ ввели
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Да проще не придумаешь - Кубок проводить на вылет , а если руководству РПЛ и букмекерам маловато , то создайте коммерческий турнир с хорошим призовым фондом . Тогда все будет по футбольному и честно .
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В таком случае и ЛЧ и другие еврокубки тоже можно называть безобразием: там тоже клубы могут дурака валять в группе и играть в финале)))
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Давайте как в Италии, пусть сперва сыграют клуби из ФНЛ и те кто заняли нижние места в РПЛ в прошлом сезоне, уже с 1/8 Зенит, Динамо, Краснодар и другие.
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Формат Кубка дополнительно убивает интерес к футболу.
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Нормальный формат кубка. Интереснее, чем было. Больше матчей стало - а это и была главная задача реформы. А то, что не все матчи важные, даже лучше - команды экспериментируют, дают поиграть игрокам, которым не хватает игрового времени.
Смотрится кубок хорошо.
И называть по-другому не нужно. Кубок остается кубком, потому что выигрывает один клуб в финале. Твалтвадзе на ровном месте придумывает поводы поворчать.
Про фанайди лучше пусть выскажется.
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Так люди просто не могут новое воспринимать, давайте вообще вернём двух матчевые противостояния и играть будем мячом из 1950го года:)) Новый формат интересен, сильные команды выпускают основу и рубиться за титул, хотя бы турниру престиж вернули:)
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