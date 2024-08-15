Твалтвадзе о новом формате Кубка России: «Безобразие! Команды РПЛ отдыхают, могут проиграть 2 игры в группе и оказаться в финале – это не спортивный принцип! Назовите турнир как-нибудь по-другому»
Григорий Твалтвадзе раскритиковал формат Фонбет Кубка России.
– (вопрос от слушателя) Как вам новый формат Кубка?
– Безобразие!
– (вопрос Орлова) Почему?
– Скажу почему. Потому что команды РПЛ отдыхают. Эти, понимаешь ли, в Пути регионов бьются насмерть, играют основными составами, у них поражение – вылет из Кубка.
А эти отдыхают! Они могут проиграть две игры в группе, а потом опять-таки через Путь регионов выйти и оказаться в финале. Но это не спортивный принцип!
Вы тогда назовите этот турнир как-нибудь по-другому. Кубок априори означает, что проигравшая команда вылетела, – сказал комментатор в беседе с журналистом Геннадием Орловым в эфире «Радио «Зенит».
«Может, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Миллер?» Твалтвадзе на вопрос Орлова о том, что мешает красно-белым сделать состав как у «Зенита»
Раньше, до реформы, клубы РПЛ вступали в борьбу в 1/16, и для попадания в финал надо было выиграть (при однораундовом противостоянии) всего 4 встречи. Так что Гриша немного преувеличивает
Сейчас только 4 команды из низших лиг получают возможность сыграть с клубом РПЛ, хотя раньше на выезд ехали все 16. И до финала им придётся пройти 9-10 соперников без права на ошибку против трёх у клубов ПЛ.
Это уже Кубок Премьер-лиги какой-то, а не Кубок России.
Смотрится кубок хорошо.
И называть по-другому не нужно. Кубок остается кубком, потому что выигрывает один клуб в финале. Твалтвадзе на ровном месте придумывает поводы поворчать.
Про фанайди лучше пусть выскажется.