Твалтвадзе о новом формате Кубка России: «Безобразие! Команды РПЛ отдыхают, могут проиграть 2 игры в группе и оказаться в финале – это не спортивный принцип! Назовите турнир как-нибудь по-другому»

Григорий Твалтвадзе раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

– (вопрос от слушателя) Как вам новый формат Кубка?

– Безобразие!

– (вопрос Орлова) Почему?

– Скажу почему. Потому что команды отдыхают. Эти, понимаешь ли, в Пути регионов бьются насмерть, играют основными составами, у них поражение – вылет из Кубка.

А эти отдыхают! Они могут проиграть две игры в группе, а потом опять-таки через Путь регионов выйти и оказаться в финале. Но это не спортивный принцип!

Вы тогда назовите этот турнир как-нибудь по-другому. Кубок априори означает, что проигравшая команда вылетела, – сказал комментатор в беседе с журналистом в эфире «Радио «Зенит».

«Может, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Миллер?» Твалтвадзе на вопрос Орлова о том, что мешает красно-белым сделать состав как у «Зенита»