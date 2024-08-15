Маттейс де Лигт: «Роналду творил историю в «МЮ». Он относится к телу как к храму, отличный пример для молодых – как он ест, как спит»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт высоко отозвался о профессионализме Криштиану Роналду.

Новичок «Манчестер Юнайтед» отметил влияние португальца, говоря о том, как он учился у звездных партнеров по ходу карьеры. Защитник и форвард вместе играли за «Ювентус» с 2019 по 2021 год.

«От каждого можно чему-то научиться. Криштиану играл за «МЮ», творил здесь большую историю.

Он относится к своему телу как к храму. То, как он ест, как спит: это отличный пример для таких молодых игроков, как я», – сказал де Лигт.

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9 комментариев
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Не фанат Роналду, но надо быть объективным, Роналду я впервые увидел в Манчестер юнайтед, и он был шикарен, Это самый лучшие его выступления. Да в Реале он тоже творил, но в Манчестер юнайтед это был пик, и красота его игры!
+14
-3
+11
Ответ Мистер Блин
пик в реале, с тремя ушастыми. а в мю его восхождение) в мю он был одним из лидеров, в реале все строилось через него.
Сама игра была красивее в Манчестер юнайтед. я не про трофеи .
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Таких как Роналду и Месси с 20 ти летним стажем и уровнем не будет никогда.
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Может всё же ЕСТ, а не ЕСТЬ?
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Ответ Владислав Харламов
Я сплю, как Роналду
А я очень красивый как Роналду!!)хе
+1
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Ответ Kras Kros
Не фанат Роналду, но надо быть объективным, Роналду я впервые увидел в Манчестер юнайтед, и он был шикарен, Это самый лучшие его выступления. Да в Реале он тоже творил, но в Манчестер юнайтед это был пик, и красота его игры!
пик в реале, с тремя ушастыми. а в мю его восхождение) в мю он был одним из лидеров, в реале все строилось через него.
+1
-1
0
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