Маттейс де Лигт: «Роналду творил историю в «МЮ». Он относится к телу как к храму, отличный пример для молодых – как он ест, как спит»

Маттейс де Лигт высоко отозвался о профессионализме Криштиану Роналду.

Новичок « » отметил влияние португальца, говоря о том, как он учился у звездных партнеров по ходу карьеры. Защитник и форвард вместе играли за «Ювентус» с 2019 по 2021 год.

«От каждого можно чему-то научиться. Криштиану играл за «МЮ», творил здесь большую историю.

Он относится к своему телу как к храму. То, как он ест, как спит: это отличный пример для таких молодых игроков, как я», – сказал де .