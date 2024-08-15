«Барса» не зарегистрирует Ольмо на этой неделе, он не сыграет с «Валенсией». Флик считает, что Дани пока не готов к игре (Relevo)
«Барселона» может не успеть зарегистрировать Дани Ольмо к старту сезона.
Как утверждает Relevo, каталонцы не зарегистрируют новичка на этой неделе, из-за чего он не сыграет в матче первого тура Ла Лиги с «Валенсией». Регистрация хавбека отложена на следующую неделю.
Отмечается, что решение было принято с учетом мнения тренера Ханси Флика, который пока не считает Ольмо готовым к игре после нескольких тренировок.
Дани перешел в «Барселону» из «РБ Лейпциг» 9 августа за 55+7 млн евро.
Думаю, что они против не будут
Надо использовать монтировку или балонный ключ.