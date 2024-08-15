«Барса» не зарегистрирует Ольмо на этой неделе, он не сыграет с «Валенсией». Флик считает, что Дани пока не готов к игре (Relevo)

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Ханс-Дитер Флик Дани Ольмо Футбол

«Барселона» может не успеть зарегистрировать Дани Ольмо к старту сезона.

Как утверждает Relevo, каталонцы не зарегистрируют новичка на этой неделе, из-за чего он не сыграет в матче первого тура Ла Лиги с «Валенсией». Регистрация хавбека отложена на следующую неделю.

Отмечается, что решение было принято с учетом мнения тренера Ханси Флика, который пока не считает Ольмо готовым к игре после нескольких тренировок.

Дани перешел в «Барселону» из «РБ Лейпциг» 9 августа за 55+7 млн евро.

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27 комментариев
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А вот если бы регистрировали через Госуслуги, то за 5 рабочих дней бы зарегистрировали!
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Через пол года будут продавать за 30 млн
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Ответ Son Of Kick
Через пол года будут продавать за 30 млн
Сначала попросят отказаться от зарплаты.
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Ну можно продать его за 50 в Лейпциг
Думаю, что они против не будут
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Есть подозрение, что Флик вынужден подыгрывать и рассказывать о неготовности игрока, хотя на деле его просто не смогли зарегать.
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Подождем, не привыкать
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Ахаха, чемпион Европы не готов,есть в Европе три клуба мема Челси, Барса, МЮ
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Видимо этот сезон будет жутким унижением, хорошо, что Сити помог и ослабил Жирону, не хотелось бы видеть как они вновь будут попускать нас на любом поле
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Бчк остаётся утешать себя тем, что он якобы не готов к игре 🤣
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Опять рычагов не хватило ?
Надо использовать монтировку или балонный ключ.
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А потом по классике попросят через пол года снизить ЗП
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В Ла лиге только у реала нет проблем с регистрацией, Хетафе вон всего 15 футболистов смог зарегать. Вся Ла лига умирает .
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Ответ Висита Эльмурзаев
футбольный клуб - "Кринж"
Спартак?)
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Ответ Barca10fan
ща будет куча шуток что никого не зарегистрируют, уже несколько сезонов проходим это)
Это ли не трофей? ;)
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