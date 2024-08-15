Диас – приоритетный вариант «Барсы» вместо Нико, за него могут предложить 55-60 млн евро. Каталонцы считают, что «Ливерпуль» попросит больше

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Луис Диас Нико Уильямс Футбол

«Барселона» оценивает возможность подписания Луиса Диаса из «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что «блауграна» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу и рассматривает Диаса, Кингсли Комана из «Баварии» и Рафаэла Леау из «Милана».

По информации Mundo Deportivo, колумбиец – приоритетный вариант «Барсы» вместо Нико. Каталонцы хорошо осведомлены о ситуации Диаса в «Ливерпуле» и его симпатиях к сине-гранатовым.

«Барселона» может предложить 55-60 млн евро за Диаса или любого другого вингера схожего уровня. В то же время каталонцы полагают, что «Ливерпуль» запросит за 27-летнего игрока больше максимального бюджета «блауграны» – 62 млн евро.

Кроме того, «Барса» сомневается в том, что сможет конкурировать с другими клубами, если им будет интересен Диас.

Статистику вингера можно изучить здесь.

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39 комментариев
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Ответ Raul14
Извините ! (фан барсы)
Никогда ещё "фан Барсы" ,с ником ’Рауль 14’ , не был так близок к провалу
+36
-2
+34
Каталонцы там попутали, у Ливерпуля и так ноль трансферов, а в кредит, не надо таких приколов. Извинитесь
+38
-10
+28
помню когда барса не церемонилась и отваливала за разных коутиней сколько скажут, а теперь сплошь кейтеринги, онлифансы да донаты на трансферы. приятно видеть!
+45
-22
+23
Ответ DolJun
помню когда барса не церемонилась и отваливала за разных коутиней сколько скажут, а теперь сплошь кейтеринги, онлифансы да донаты на трансферы. приятно видеть!
Фанатам Чёлси лучше не появляться в новостях с упоминанием трансферов. Да и вообще признаков жизни не подавать, дабы не быть высмеянными))
+11
-2
+9
Ответ Артур Эйсмонт
Каталонцы там попутали, у Ливерпуля и так ноль трансферов, а в кредит, не надо таких приколов. Извинитесь
Извините !

(фан барсы)
+20
-12
+8
Скажите им, что Нико дешевле
+10
-3
+7
Ответ red hikkikomori
Интересно почему Нико сегодня не играет? Может для Барсы берегут 🤔
Конечно ,целый год будут беречь🤣
+3
0
+3
Чистой воды инфошум. Давайте лучше Родри купим, нам опорник очень нужен и игрок неплохой. Никто не против его купить?
+2
0
+2
Ответ DolJun
помню когда барса не церемонилась и отваливала за разных коутиней сколько скажут, а теперь сплошь кейтеринги, онлифансы да донаты на трансферы. приятно видеть!
зато не будут 13-е, как Челси :)
+2
-1
+1
Интересно почему Нико сегодня не играет? Может для Барсы берегут 🤔
+2
-1
+1
ну 60 нормальная цена за Диаса, только разве барса нуждается в нём, а ливерпулю он очень даже нужен, странно, ...
+1
0
+1
Ответ red hikkikomori
Интересно почему Нико сегодня не играет? Может для Барсы берегут 🤔
может, потому что он одним из последних вернулся с отпуска? Вивиан тоже не играет сегоднЯ
+1
0
+1
Это РОФЛ? При всем уважении к Диасу, но он Барсу не усилит. А 50-60 лямов можно и не выкидывать.
Может стоит Ольмо или Фати использовать?
Барса явно не в том состоянии, чтобы выкидывать такие бабки на сомнительный трансфер.
+1
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+1
Ответ Bunyod Turgunov
Надо продать. На острие надо купить Дэвида из Лиллья и Нуньеса отправить на край атаки
так он отличный игрок, зачем продавать? как сейчас помню как он свой фланг против сити возил и как он за мяч цеплялся , и тот самый лучший крайний защитник в мире волкер не мог ничего сделать с каким-то другим напарником по команде. ему бы реализацию и цены бы не было с его-то контроллер мяча
+2
-1
+1
Ответ <Inter>
может, потому что он одним из последних вернулся с отпуска? Вивиан тоже не играет сегоднЯ
Так и есть я думаю про Нико можно забыть
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Ответ red hikkikomori
Интересно почему Нико сегодня не играет? Может для Барсы берегут 🤔
Обсуждают продление, и тонкости клаусулы в новом контракте.
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Ответ DolJun
помню когда барса не церемонилась и отваливала за разных коутиней сколько скажут, а теперь сплошь кейтеринги, онлифансы да донаты на трансферы. приятно видеть!
Ну донаты на трансферы это бред, люди конечно сделали, но это так не работает
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Ответ dr. cage
Ну я как сливочный был бы рад.. Нико в разы интереснее и опаснее мерсисайдского безыдейного бегуна..
Не скажи
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я лично только за Нико этим летом, НИко или никто! лучше Ольмо и Фати побегают на фланге годик, а руководство должны следить и проанализировать нескольких ЛН и на следующее лето выбрать 3-4 кандидата, и привести в команду одного из них. или сделать все возможное чтоб НИКО пришел этим летом, все таки, из шортлиста на позиции ЛН у Барсы только несколько вариантов а там очень дорогой Леау,еще не до конца понятный топ или не топ Диас, сдувший Кьеза, и хрусталь Коман.. из этих Нико самый подходящий, после ухода Неймара, будто прокляли, сколько потратили а до сих пор никто не закрыл эту позицию. потому и хочется чтоб на эту позицию привели наконец игрока который играл бы топово
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Ливерпуль не продаст Диаса не купив ему замену заранее, а сделать это за две недели не совсем реально....короче вода, ничего серьезного.
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Не продадут его за 62 ляма, да мне кажется он не нужен
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Барсе бы гол паузу взять, на ноги встать - бюджет выравнять. Так нет же, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке...
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Ну, да. За Диаса, скорее всего, попросят больше чем 55-60 миллионов евро. Возможно, даже, существенно больше (чтобы, точно, не продать).
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за такой прайс барса сможет купить разве что брата Луиса Диаса из колумбийского пердива.
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Промотать игрока 2 месяца, чтобы начать поиск альтернативы за те же деньги - это браво! Надеюсь, что утка.
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Замечательный вариант, вот только деньги бы на него найти!
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Надо продать. На острие надо купить Дэвида из Лиллья и Нуньеса отправить на край атаки
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