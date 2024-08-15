Диас – приоритетный вариант «Барсы» вместо Нико, за него могут предложить 55-60 млн евро. Каталонцы считают, что «Ливерпуль» попросит больше

«Барселона» оценивает возможность подписания Луиса Диаса из «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что «блауграна» начала поиск альтернатив и рассматривает Диаса, Кингсли Комана из «Баварии» и Рафаэла Леау из «Милана».

По информации Mundo Deportivo, колумбиец – приоритетный вариант «Барсы» вместо Нико. Каталонцы хорошо осведомлены о ситуации Диаса в « » и его симпатиях к сине-гранатовым.

« » может предложить 55-60 млн евро за или любого другого вингера схожего уровня. В то же время каталонцы полагают, что «Ливерпуль» запросит за 27-летнего игрока больше максимального бюджета «блауграны» – 62 млн евро.

Кроме того, «Барса» сомневается в том, что сможет конкурировать с другими клубами, если им будет интересен Диас.

Статистику вингера можно изучить здесь.