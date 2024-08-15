Диас – приоритетный вариант «Барсы» вместо Нико, за него могут предложить 55-60 млн евро. Каталонцы считают, что «Ливерпуль» попросит больше
«Барселона» оценивает возможность подписания Луиса Диаса из «Ливерпуля».
Ранее стало известно, что «блауграна» начала поиск альтернатив Нико Уильямсу и рассматривает Диаса, Кингсли Комана из «Баварии» и Рафаэла Леау из «Милана».
По информации Mundo Deportivo, колумбиец – приоритетный вариант «Барсы» вместо Нико. Каталонцы хорошо осведомлены о ситуации Диаса в «Ливерпуле» и его симпатиях к сине-гранатовым.
«Барселона» может предложить 55-60 млн евро за Диаса или любого другого вингера схожего уровня. В то же время каталонцы полагают, что «Ливерпуль» запросит за 27-летнего игрока больше максимального бюджета «блауграны» – 62 млн евро.
Кроме того, «Барса» сомневается в том, что сможет конкурировать с другими клубами, если им будет интересен Диас.
Статистику вингера можно изучить здесь.
(фан барсы)
Может стоит Ольмо или Фати использовать?
Барса явно не в том состоянии, чтобы выкидывать такие бабки на сомнительный трансфер.