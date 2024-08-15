Кьезу вывели из основы «Ювентуса», он тренируется с резервистами. Вингеру ищут новый клуб
Федерико Кьеза больше не будет тренироваться с основой «Ювентуса».
Вингер выведен из основного состава команды Тиаго Мотты, он будет тренироваться с резервистами, сообщает журналист Джованни Альбанезе.
Журналист Ромео Агрести отмечает, что «Ювентус» работает над поиском нового клуба для итальянца.
Ранее стало известно, что «бьянконери» хотят 15-20 млн евро за Кьезу.
А играть то кто будет?
Барсе этого гения ещё не хватало .
54 мяча за 38 игр , но опять же .
Спартак Севилья 5-1 .
И если бы не СВО то Спартак в финале ЛЕ играла бы , она всех катала как Барселона Шахтер