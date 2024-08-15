Кьезу вывели из основы «Ювентуса», он тренируется с резервистами. Вингеру ищут новый клуб

Федерико Кьеза больше не будет тренироваться с основой «Ювентуса».

Вингер выведен из основного состава команды , он будет тренироваться с резервистами, сообщает журналист Джованни Альбанезе.

Журналист Ромео Агрести отмечает, что « » работает над поиском нового клуба для итальянца.

Ранее стало известно, что «бьянконери» хотят 15-20 млн евро за Кьезу.

«Юве» выгоняет Кьезу. Мотта уже вывел его из состава