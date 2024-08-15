Кьезу вывели из основы «Ювентуса», он тренируется с резервистами. Вингеру ищут новый клуб

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза больше не будет тренироваться с основой «Ювентуса».

Вингер выведен из основного состава команды Тиаго Мотты, он будет тренироваться с резервистами, сообщает журналист Джованни Альбанезе.

Журналист Ромео Агрести отмечает, что «Ювентус» работает над поиском нового клуба для итальянца.

Ранее стало известно, что «бьянконери» хотят 15-20 млн евро за Кьезу.

«Юве» выгоняет Кьезу. Мотта уже вывел его из состава

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48 комментариев
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Ответ Kontur90
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе…
не тот счастлив у кого много добра, а тот у кого жена верна
+63
-1
+62
Ответ Алексей Иванов
не тот счастлив у кого много добра, а тот у кого жена верна
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке
+57
0
+57
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе…
+47
0
+47
Ответ Kontur90
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе…
Муж в Тверь - жена в дверь
+29
-1
+28
Ответ Алексей Иванов
не тот счастлив у кого много добра, а тот у кого жена верна
любишь медок, люби и холодок
+24
-1
+23
И чего Барселона бегает за Уильямсами и и Диасами, вот за пару копеек отличный игрок на позицию:)
+25
-4
+21
Ответ олдовый манк
Что-то очереди не видно, хотя игрок добротный и сумма не большая
ЗП большая очень и травмат, а игрок супер
+18
0
+18
Что-то очереди не видно, хотя игрок добротный и сумма не большая
+15
-1
+14
Ответ олдовый манк
Что-то очереди не видно, хотя игрок добротный и сумма не большая
Был бы вратарём Челси уже купил бы , но МЮ может тоже на острие быть . Тут как фишка ляжет .
+16
-2
+14
Ответ Kontur90
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе…
Поживешь подольше - увидишь побольше
+9
0
+9
Ответ Kontur90
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе…
Любишь медок- люби и холодок
+10
-1
+9
Ответ BAYER Santa
Ну да , всего то 20 мячей за 100 игр Барсе этого гения ещё не хватало .
для вингера это прям очень мало?
+7
-1
+6
Там 6 лямов зарплата, шансы найти клуб только в АПЛ
+5
0
+5
Ответ Kontur90
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе…
Любишь медок, люби и холодок
+5
-2
+3
Ответ Kontur90
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе…
Брат, ты мне вместо сома был.
+3
-1
+2
Ответ Kontur90
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе…
Не тот счастлив у кого много добра, а тот у кого жена верна.
+2
0
+2
Ну его, допустим, куда-то и сбагрят.
А играть то кто будет?
+3
-1
+2
Иван Карпов! Ау... Этот момент нельзя упускать - такой "инсайд" про Зенит пропадает!! ;)
+2
-1
+1
Это новости уже неделя минимум
+1
0
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Ответ олдовый манк
Итальянец в МЮ плохая идея, не приживаются они здесь))
Ну он может взять голландское гражданство и тогда его тэн хакс сразу же возьмёт
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Ответ Алексей Иванов
не тот счастлив у кого много добра, а тот у кого жена верна
Семь раз отмерь, один раз отрежь
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Ответ rigobersong
И чего Барселона бегает за Уильямсами и и Диасами, вот за пару копеек отличный игрок на позицию:)
Ну да , всего то 20 мячей за 100 игр
Барсе этого гения ещё не хватало .
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Кьеза- топ игрок, усилит многие клубы
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Мда... У них в Италии свои примочки. По сегодняшним временам - почти бесплатно за такого игрока. Личку просит? Ну а кто денег не хочет. Тот клуб, который возьмёт Кьезу - не пожалеет. Боец и классный футболист.
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Ничего не будет... Со звездами тяжело, их отправлять в дубль и платить им их зп... Звезды рулят, тренера не в лучшем положении
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Ответ BAYER Santa
Ну да , всего то 20 мячей за 100 игр Барсе этого гения ещё не хватало .
Ювентус прям в доминаторов играл, а не бус ставил что бы 1-0 сохранить:)) Хороший игрок, за адекватный прайс, но тут уже игры агентов и личные интересы верхушки больше решают, чем здравый смысл:))
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Ответ Иван Иванов
для вингера это прям очень мало?
300 на 65 , да
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Ответ rigobersong
Ювентус прям в доминаторов играл, а не бус ставил что бы 1-0 сохранить:)) Хороший игрок, за адекватный прайс, но тут уже игры агентов и личные интересы верхушки больше решают, чем здравый смысл:))
Ну так - то да
54 мяча за 38 игр , но опять же .
Спартак Севилья 5-1 .
И если бы не СВО то Спартак в финале ЛЕ играла бы , она всех катала как Барселона Шахтер
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Ответ BAYER Santa
Был бы вратарём Челси уже купил бы , но МЮ может тоже на острие быть . Тут как фишка ляжет .
взял бы да оделся, перешёл бы в Челси)
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Ответ BAYER Santa
Ну он может взять голландское гражданство и тогда его тэн хакс сразу же возьмёт
А ловко ты это придумал 😅👍
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