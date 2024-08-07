«Ювентус» хочет 15-20 млн евро за Кьезу. Вингера предложили «Милану» – «россонери» не устраивают финансовые требования игрока

Теги Рома Милан Лацио Ювентус серия А Италия возможные трансферы Наполи Фали Рамадани Кристиан Пулишич Федерико Кьеза Рафаэл Леау Футбол

Федерико Кьезу предложили «Милану».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент Фали Рамадани предложил услуги 26-летнего вингера «Милану» и «Роме». Римляне не заинтересованы в подписании Кьезы после трансфера Матисаса Соуле, а «россонери» могли бы рассмотреть возможность приобретения еще одного флангового игрока после перевода Кристиана Пулишича на позицию центрального атакующего полузащитника.

Однако миланцев отпугивают финансовые требования Федерико – клуб не хочет добавлять в состав еще одного игрока с зарплатой как у Рафаэла Леау

Информацию о возможности трансфера Кьезы также запрашивали «Наполи» и «Лацио», однако для этих клубов высокая зарплата игрока тоже является препятствием. 

«Ювентус» хочет получить за продажу итальянца 15-20 миллионов евро. 

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь

39 комментариев
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Болелы Юве, расскажите, пожалуйста, а что с ним случилось?

Я помню, что он был игроком, которого оценивали под 100, интересовались Челси и Ливерпуль, потом травма... Что дальше?

Если он больше на этому уровне, то зарплату просит потому что офигел или там всё как-то не так однозначно?
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+20
Ответ Balt
Странные дела. 15-20 млн. за Кьезу? Да он минимум 30 стоит. Почему Юве так яро хочет от него избавиться?
В новости всё написано-большие аппетиты по зарплате,которую он не заслуживает,и это мнение уже не одного клуба..
+20
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+19
Ответ Balt
Странные дела. 15-20 млн. за Кьезу? Да он минимум 30 стоит. Почему Юве так яро хочет от него избавиться?
20 заработать , 10 сэкономить на зарплате. Это лучше, чем потерять за год 10 на зарплате и отпустить свободным агентом
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+14
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Болелы Юве, расскажите, пожалуйста, а что с ним случилось? Я помню, что он был игроком, которого оценивали под 100, интересовались Челси и Ливерпуль, потом травма... Что дальше? Если он больше на этому уровне, то зарплату просит потому что офигел или там всё как-то не так однозначно?
После крестов скорость упала. Передерживает мяч, игра в пас не про него, часто идет в дриблинг.
Стабильно 2 месяца в лазарете (трансфермаркт)
Год по контракту. Не проявил себя в клубе и в сборной на Евро. Хочет ЗП 9+ млн, видимо считает себя звездой.
Вообще в Юве много ребят с большой ЗП, зарплатный фонд раздут. Сейчас новая политика: моложе, дешевле + преданнее клубу.
+13
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+12
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Болелы Юве, расскажите, пожалуйста, а что с ним случилось? Я помню, что он был игроком, которого оценивали под 100, интересовались Челси и Ливерпуль, потом травма... Что дальше? Если он больше на этому уровне, то зарплату просит потому что офигел или там всё как-то не так однозначно?
Ничего с ним не случилось на самом деле. Этот человек весь прошлый год ввиду проблем Ювентуса играл на позиции оттянутого форварда, но так и не смог приспособиться - вечно сваливался на фланг, разрушая структуру, лишая команду возможности играть вертикально.

Кьеза - чистой воды вингер. У него турбина в заднице, он очень быстр и техничен, но мозги заточены только под игру вингера и инсайда (больше в сторону первого). Он любит пространство, он даже перемещается так, чтобы получиться мяч в удобной под такую игру позиции. Мотта ставит другие задачи перед футболистами и требует выполнять разные функции, а Федерико этого дать в полной мере не может + просит зарплату выше нынешней (а это извините, больше 5 млн).

Клуб предлагал продление на тех же условиях (чтобы не потерять бесплатно), а агент и окружение против, предпочли отклонять все имеющиеся предложение, пошли ва-банк против довольно-таки, как оказалось, жёсткого Джунтоли, который готов сгноить его на скамейке за такой демарш.

Я не согласен с теми, кто говорит, якобы у него упала скорость и тому подобное - этот дефект уже давно прошёл, он в хорошей форме. Проблема тактическая + контракт и окружение. Отличный футболист, будет отличным винтиком в системе, идеально подойдёт Ливерпулю. К тому же у него прекрасный удар с двух ног, умеет играть на обоих флангах.
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Ответ Фридрих Энгельс
Зачем нам возвращать предателя?) Тут кайся - не кайся, все бестолку. И это далеко не только мое мнение. Да и зачем самому Кьезе возвращаться в тот же нелогичный бардак - уменьшаем зарплатный фонд, отправляя ключевых Миленковича и Гонсалеса прочь, а сами интересуемся Де Хеа, который просто не нужен... вызовите нашему спортиру Праде санитаров.
Первый раз вижу тут болельщика Фиорентины))
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Ответ tverd1
Пусть покается и вернется домой в Фиорентину. Там может образоваться неплохое сочетание в атаке Кьеза-Кин-Гонсалес.
Зачем нам возвращать предателя?) Тут кайся - не кайся, все бестолку. И это далеко не только мое мнение. Да и зачем самому Кьезе возвращаться в тот же нелогичный бардак - уменьшаем зарплатный фонд, отправляя ключевых Миленковича и Гонсалеса прочь, а сами интересуемся Де Хеа, который просто не нужен... вызовите нашему спортиру Праде санитаров.
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+4
Его надо было продавать в Ливерпуль после евро, тогда за него предлагали большие деньги
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+4
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Болелы Юве, расскажите, пожалуйста, а что с ним случилось? Я помню, что он был игроком, которого оценивали под 100, интересовались Челси и Ливерпуль, потом травма... Что дальше? Если он больше на этому уровне, то зарплату просит потому что офигел или там всё как-то не так однозначно?
Главным образом иза ЗП ну и токсичным он че то стал со всеми или около того перессорился. После травмы еще форму не набрал нужную, но там уже вопросы к Аллегри. Вообщем ему нужен перезапуск карьеры иначе моменто море. И хотелки свои снизить хотя бы поначалу. Если так и дальше пойдет останется в Юве и возможно год потеряет еще, хотя кто знает может с Моттой сработается
+3
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Никто не будет платить Кьезе столько же сколько платит Ювентус, лучше сидел и молчал в тряпочку и попытался доказать Мотте что он ещё не списаный материал
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+3
Пусть покается и вернется домой в Фиорентину. Там может образоваться неплохое сочетание в атаке Кьеза-Кин-Гонсалес.
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Ответ Nairi Mirzoyan
Его надо было продавать в Ливерпуль после евро, тогда за него предлагали большие деньги
Паратичи и продавать – слабо связанные явления)
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Болелы Юве, расскажите, пожалуйста, а что с ним случилось? Я помню, что он был игроком, которого оценивали под 100, интересовались Челси и Ливерпуль, потом травма... Что дальше? Если он больше на этому уровне, то зарплату просит потому что офигел или там всё как-то не так однозначно?
Всё просто. Энрико в конце 90-х гулял с мамой Рабьо, и родился у них сын Федя. Вот мама и требует неадекватные зарплаты для обоих своих сынишек
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Ответ Е.Р.
Зачем им Кеза, у них Ориги есть))))
Офигеть, он все еще там
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Кьеза такой наглец.
Думает если выставил два черно-белых кружочка в инсте, то болелы сразу к нему проникнутся?) Все и всё прекрасно понимают)
Будут с МакКенни на пару помогать Ювентус Next Gen в Серии С =)
+1
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Ответ Balt
Странные дела. 15-20 млн. за Кьезу? Да он минимум 30 стоит. Почему Юве так яро хочет от него избавиться?
Плюс к вышенаписанному 1 год по контракту остался.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Болелы Юве, расскажите, пожалуйста, а что с ним случилось? Я помню, что он был игроком, которого оценивали под 100, интересовались Челси и Ливерпуль, потом травма... Что дальше? Если он больше на этому уровне, то зарплату просит потому что офигел или там всё как-то не так однозначно?
С ним случилось Аллегри
+2
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Ответ Владимир Владимир
Ничего с ним не случилось на самом деле. Этот человек весь прошлый год ввиду проблем Ювентуса играл на позиции оттянутого форварда, но так и не смог приспособиться - вечно сваливался на фланг, разрушая структуру, лишая команду возможности играть вертикально. Кьеза - чистой воды вингер. У него турбина в заднице, он очень быстр и техничен, но мозги заточены только под игру вингера и инсайда (больше в сторону первого). Он любит пространство, он даже перемещается так, чтобы получиться мяч в удобной под такую игру позиции. Мотта ставит другие задачи перед футболистами и требует выполнять разные функции, а Федерико этого дать в полной мере не может + просит зарплату выше нынешней (а это извините, больше 5 млн). Клуб предлагал продление на тех же условиях (чтобы не потерять бесплатно), а агент и окружение против, предпочли отклонять все имеющиеся предложение, пошли ва-банк против довольно-таки, как оказалось, жёсткого Джунтоли, который готов сгноить его на скамейке за такой демарш. Я не согласен с теми, кто говорит, якобы у него упала скорость и тому подобное - этот дефект уже давно прошёл, он в хорошей форме. Проблема тактическая + контракт и окружение. Отличный футболист, будет отличным винтиком в системе, идеально подойдёт Ливерпулю. К тому же у него прекрасный удар с двух ног, умеет играть на обоих флангах.
Понял, большое спасибо.

Да, мне он тоже виделся крайне ограниченным по умениям футболистом, но то, что он умеет - делает на топовом уровне.
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Да он слабый игрок, а личку просит 10 млн
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Странно, что Ливерпуль бездействует. Они же любят 4-3-3 - идеальный вариант для них, Кьеза крут.
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Кьеза был в этом сезоне после травмы и не показал высокого уровня ни в клубе, ни в сборной, при этом затребовал улучшенные условия, в то время как клуб предложил продлить на текущих условиях. В итоге Кьеза отказался, через год заканчивается контракт и клуб пытается хоть что-то заработать на нём, а Кьеза по всей видимости планирует досидеть и уйти свободным агентом, чтобы выторговать себе благодаря этому хорошие условия при подписании будущего контракта
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Милан, очнись)
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Странные дела. 15-20 млн. за Кьезу? Да он минимум 30 стоит. Почему Юве так яро хочет от него избавиться?
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Ответ Stanislav Orlov
Да он слабый игрок, а личку просит 10 млн
10 чистыми...
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Ответ people people
Первый раз вижу тут болельщика Фиорентины))
Привет!) Я давно тут, просто редко пишу и мой голос часто тонет в минусах от болел Юве (когда я писал про Влаховича, Берну и т.д.))), а также персофанов Кокорина. А так - с 2007 за Фиалок, с команды Пранделли
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Ответ Кинг Конг Жив
Выглядит как будто Ювентус всячески старается от него избавиться. Странно. Да, была травма, но он тем не менее принес много пользы. А Милану он пригодился бы.
Это не только так выглядит, но так и есть в действительности. К сожалению, тоже так и не придумали в "Ювентусе", как использовать его лучшие игровые качества. Второй Бернардески, оказалось. Да там и третий на подходе, кажется.
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А как же Тоттенхэм?
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Понял, большое спасибо. Да, мне он тоже виделся крайне ограниченным по умениям футболистом, но то, что он умеет - делает на топовом уровне.
Скрупулёзное описание Федерико Кьезы.
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Ответ Энвер Велилаев
После крестов скорость упала. Передерживает мяч, игра в пас не про него, часто идет в дриблинг. Стабильно 2 месяца в лазарете (трансфермаркт) Год по контракту. Не проявил себя в клубе и в сборной на Евро. Хочет ЗП 9+ млн, видимо считает себя звездой. Вообще в Юве много ребят с большой ЗП, зарплатный фонд раздут. Сейчас новая политика: моложе, дешевле + преданнее клубу.
Просто раньше до пандемии была политика у клуба - подписываем за бесплатно хороших футболистов свободными агентами, но засчёт этого платим большую личку. Так как в составе он далеко не новый игрок непривычно терять в аппетитах.
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Ответ Николай Бойко
Почему так дёшево?
Год контракта остался
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