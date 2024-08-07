«Ювентус» хочет 15-20 млн евро за Кьезу. Вингера предложили «Милану» – «россонери» не устраивают финансовые требования игрока

Федерико Кьезу предложили «Милану».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент предложил услуги 26-летнего вингера « » и «Роме». Римляне не заинтересованы в подписании Кьезы после трансфера Матисаса Соуле, а «россонери» могли бы рассмотреть возможность приобретения еще одного флангового игрока после перевода на позицию центрального атакующего полузащитника.

Однако миланцев отпугивают финансовые требования – клуб не хочет добавлять в состав еще одного игрока с зарплатой как у .

Информацию о возможности трансфера Кьезы также запрашивали «Наполи» и «Лацио», однако для этих клубов высокая зарплата игрока тоже является препятствием.

«Ювентус» хочет получить за продажу итальянца 15-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.