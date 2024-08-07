«Ювентус» хочет 15-20 млн евро за Кьезу. Вингера предложили «Милану» – «россонери» не устраивают финансовые требования игрока
Федерико Кьезу предложили «Милану».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент Фали Рамадани предложил услуги 26-летнего вингера «Милану» и «Роме». Римляне не заинтересованы в подписании Кьезы после трансфера Матисаса Соуле, а «россонери» могли бы рассмотреть возможность приобретения еще одного флангового игрока после перевода Кристиана Пулишича на позицию центрального атакующего полузащитника.
Однако миланцев отпугивают финансовые требования Федерико – клуб не хочет добавлять в состав еще одного игрока с зарплатой как у Рафаэла Леау.
Информацию о возможности трансфера Кьезы также запрашивали «Наполи» и «Лацио», однако для этих клубов высокая зарплата игрока тоже является препятствием.
«Ювентус» хочет получить за продажу итальянца 15-20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, отличившись 9 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Я помню, что он был игроком, которого оценивали под 100, интересовались Челси и Ливерпуль, потом травма... Что дальше?
Если он больше на этому уровне, то зарплату просит потому что офигел или там всё как-то не так однозначно?
Стабильно 2 месяца в лазарете (трансфермаркт)
Год по контракту. Не проявил себя в клубе и в сборной на Евро. Хочет ЗП 9+ млн, видимо считает себя звездой.
Вообще в Юве много ребят с большой ЗП, зарплатный фонд раздут. Сейчас новая политика: моложе, дешевле + преданнее клубу.
Кьеза - чистой воды вингер. У него турбина в заднице, он очень быстр и техничен, но мозги заточены только под игру вингера и инсайда (больше в сторону первого). Он любит пространство, он даже перемещается так, чтобы получиться мяч в удобной под такую игру позиции. Мотта ставит другие задачи перед футболистами и требует выполнять разные функции, а Федерико этого дать в полной мере не может + просит зарплату выше нынешней (а это извините, больше 5 млн).
Клуб предлагал продление на тех же условиях (чтобы не потерять бесплатно), а агент и окружение против, предпочли отклонять все имеющиеся предложение, пошли ва-банк против довольно-таки, как оказалось, жёсткого Джунтоли, который готов сгноить его на скамейке за такой демарш.
Я не согласен с теми, кто говорит, якобы у него упала скорость и тому подобное - этот дефект уже давно прошёл, он в хорошей форме. Проблема тактическая + контракт и окружение. Отличный футболист, будет отличным винтиком в системе, идеально подойдёт Ливерпулю. К тому же у него прекрасный удар с двух ног, умеет играть на обоих флангах.
Думает если выставил два черно-белых кружочка в инсте, то болелы сразу к нему проникнутся?) Все и всё прекрасно понимают)
Будут с МакКенни на пару помогать Ювентус Next Gen в Серии С =)
Да, мне он тоже виделся крайне ограниченным по умениям футболистом, но то, что он умеет - делает на топовом уровне.