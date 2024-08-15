Станкович о Маркиньосе против «Крыльев»: «Плохо вошел в игру, в начале матча много терял мяч. Может играть намного лучше» 

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Кристофер Мартинс Перейра Маркиньос Коста Михаил Игнатов Футбол

Деян Станкович оценил игру Маркиньоса в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями» (3:0).

— Маркиньос и Мартинс в первом тайме не имели постоянных позиций, Виллиан Жозе постоянно уходил влево. Это ваша установка?

— Мартинс провел отличный матч, сделал все, что я просил. Он использовал открытое пространство, прессинговал. Мог забить и в первом тайме, но забил во втором. Все, что он делал, все было нужно. 

Маркиньос мог сыграть намного лучше. Это его вина, он плохо вошел в игру, в начале игры много терял мяч. Он может играть намного лучше.

С Мишей [Игнатовым] тоже есть моменты, ему нужно прибавлять в движении и позиции, и в прессинге. У него не самое лучшее состояние, есть определенные моменты, он приболел. У меня два десятка отличных футболистов, которых я тренирую.

— В «Спартаке» играют четверо самарцев. Как оцените игру Зиньковского?

— Знал это про некоторых футболистов. Но для меня в команде важнее то, что они играют в «Спартаке». Сегодня Зиньковский, Зорин и Мелешин поменяли игру. Сила команды в том, что каждый участвует коллективно в подготовке и в игре, — сказал главный тренер «Спартака».

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33 комментария
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было игру сделал Мартинс, буквально измотал соперника, с выходом свежей тройки оставалось добить Крылья, план с заменами выполнен на 100%, особенно Зорин впечатлил, остаётся надеяться, что не зазвездится, как показалось из интервью, и продолжит работать на тренировках, чтобы чаще заслуживать место в стартовом составе....
Надеюсь Мартинса не продадут, потому что он хороший игрок и атмосферу в команде задает, такой весельчак, когда выходит на замену, то старается
+53
-1
+52
Как бы то ни было игру сделал Мартинс, буквально измотал соперника, с выходом свежей тройки оставалось добить Крылья, план с заменами выполнен на 100%, особенно Зорин впечатлил, остаётся надеяться, что не зазвездится, как показалось из интервью, и продолжит работать на тренировках, чтобы чаще заслуживать место в стартовом составе....
+53
-4
+49
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было игру сделал Мартинс, буквально измотал соперника, с выходом свежей тройки оставалось добить Крылья, план с заменами выполнен на 100%, особенно Зорин впечатлил, остаётся надеяться, что не зазвездится, как показалось из интервью, и продолжит работать на тренировках, чтобы чаще заслуживать место в стартовом составе....
Что мне нравится в Станковиче, что он может спокойно заменить игроков, а не смотреть на них до 70-80 минуты, получается признает свою ошибку в выборе стартового состава
+21
-1
+20
Думал,что Станкович только позитивно нахваливает,а вот оно и справедливо пожурить:Миша был безлик,другие старались,но не все получалось....
+16
-2
+14
Зорин вышел и сделал то, что нужно. Пас в касание, точный удар. У парня есть мастерство и мозг.
+9
-1
+8
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было игру сделал Мартинс, буквально измотал соперника, с выходом свежей тройки оставалось добить Крылья, план с заменами выполнен на 100%, особенно Зорин впечатлил, остаётся надеяться, что не зазвездится, как показалось из интервью, и продолжит работать на тренировках, чтобы чаще заслуживать место в стартовом составе....
Поймал себя на мысли, что Мартинс справа смотрелся лучше чем Богонда, часто брал игру на себя, обыгрывал и отдавал именно зрячие передачи в штрафную, жаль не забил в первом тайме, отлично прочитал ситуацию, открылся, защитник был статистом в этой ситуации, гол мог быть классный.
+6
-1
+5
Игнатову уже ничего не поможет
+9
-5
+4
Мелешин - самая большая загадка для меня. Что Зорин талантливый и перспективный я давно говорил. Как может играть Зиньковский тоже известно. Но по Мелешину мнение у меня чуть ли не каждую игру меняется полярно. Он хорош в прессинге, в борьбе, много моментов, когда он вовремя включается и накрывает оппонентов. Умеет читать отскок. Но очевидные моменты он портит очень часто. Если хочет на постоянке закрепиться в РПЛ в Спартаке, то нужно очень много времени уделить реализации и завершению.
+5
-2
+3
Ответ T622222
Игнатову уже ничего не поможет
Парень талантливый, с мячом умеет обращаться, голова соображает, но физически слабый, а сейчас футбол такой, что если не можешь добежать, побороться, то тебя быстро съедят и толку 0 от твоих умений с мячом обращаться.
+4
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+3
Ответ T622222
Игнатову уже ничего не поможет
Наверное может помочь смена клуба, в пари он может быть заиграл
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+3
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Наверное может помочь смена клуба, в пари он может быть заиграл
Физика слабая и дыхалка судя по вcему.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Поймал себя на мысли, что Мартинс справа смотрелся лучше чем Богонда, часто брал игру на себя, обыгрывал и отдавал именно зрячие передачи в штрафную, жаль не забил в первом тайме, отлично прочитал ситуацию, открылся, защитник был статистом в этой ситуации, гол мог быть классный.
Мартинс в последнем матче 2023го года против как раз Крыльев выходил справа в атаке. И тоже смотрелся хорошо
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Ответ arspurs9
Мелешин - самая большая загадка для меня. Что Зорин талантливый и перспективный я давно говорил. Как может играть Зиньковский тоже известно. Но по Мелешину мнение у меня чуть ли не каждую игру меняется полярно. Он хорош в прессинге, в борьбе, много моментов, когда он вовремя включается и накрывает оппонентов. Умеет читать отскок. Но очевидные моменты он портит очень часто. Если хочет на постоянке закрепиться в РПЛ в Спартаке, то нужно очень много времени уделить реализации и завершению.
Он, по-моему, перекачался, из-за этого немного ушла координация и ловкость.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Маркиньос нормальный игрок уже сейчас это видно, нужно немного времени.
ты шутишь? для чего нормальный? в середине таблицы болтаться? он пас не может ближнему отдать, не видит ничего
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Зорин как будто еще может расти, чего не скажешь про Мелешина, Игнатова, Умярова и Денисова.
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Походу, Локомотиву повезло
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Так я и не говорю что это готовый футболист, ему еще расти и учиться.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Поймал себя на мысли, что Мартинс справа смотрелся лучше чем Богонда, часто брал игру на себя, обыгрывал и отдавал именно зрячие передачи в штрафную, жаль не забил в первом тайме, отлично прочитал ситуацию, открылся, защитник был статистом в этой ситуации, гол мог быть классный.
да он так то вообще получше будет чем бонгонда....ещё и этот маркиньос, бегунок без мозгов
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Поймал себя на мысли, что Мартинс справа смотрелся лучше чем Богонда, часто брал игру на себя, обыгрывал и отдавал именно зрячие передачи в штрафную, жаль не забил в первом тайме, отлично прочитал ситуацию, открылся, защитник был статистом в этой ситуации, гол мог быть классный.
Да, реально лучше, Бонгонда вообще в пас редко играет.
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Ответ shalim
Он скорее 8 чем 6....
Так вместо кого ему играть?
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Ответ mitos
Зорин вышел и сделал то, что нужно. Пас в касание, точный удар. У парня есть мастерство и мозг.
Второй Титов растёт, не иначе.
Впрочем, сколько таких вторых Титовых у нас было, вчера вот в основе вышел один пешеход..
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Ответ Ржевский
Походу, Локомотиву повезло
Маркиньос нормальный игрок уже сейчас это видно, нужно немного времени.
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Ответ sp.msk.86
ты шутишь? для чего нормальный? в середине таблицы болтаться? он пас не может ближнему отдать, не видит ничего
Ну конечно ты лучше Станковича разбираешься в игроках и в футболе вообще... смешно читать
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Ответ sp.msk.86
ты шутишь? для чего нормальный? в середине таблицы болтаться? он пас не может ближнему отдать, не видит ничего
Всё он может, пересмотри игру его первую, он прекрасно взаимодействовал с Барко, там несколько десятков пасов было отдано друг другу. То что он пробил, а не покатил в матче с крыльями, я бы не стал его судить, там было два защитника и была вероятность перехвата. Пробил плохо конечно, но я думаю когда начнёт забивать, всё немного по другому будет. И да это не Промес, ну а что вы хотели за эти деньги?
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