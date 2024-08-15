Станкович о Маркиньосе против «Крыльев»: «Плохо вошел в игру, в начале матча много терял мяч. Может играть намного лучше» 

Деян Станкович оценил игру Маркиньоса в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями» (3:0).

— Маркиньос и в первом тайме не имели постоянных позиций, Виллиан Жозе постоянно уходил влево. Это ваша установка?

— Мартинс провел отличный матч, сделал все, что я просил. Он использовал открытое пространство, прессинговал. Мог забить и в первом тайме, но забил во втором. Все, что он делал, все было нужно.

мог сыграть намного лучше. Это его вина, он плохо вошел в игру, в начале игры много терял мяч. Он может играть намного лучше.

С Мишей [ ] тоже есть моменты, ему нужно прибавлять в движении и позиции, и в прессинге. У него не самое лучшее состояние, есть определенные моменты, он приболел. У меня два десятка отличных футболистов, которых я тренирую.

— В «Спартаке» играют четверо самарцев. Как оцените игру Зиньковского?

— Знал это про некоторых футболистов. Но для меня в команде важнее то, что они играют в « ». Сегодня Зиньковский, Зорин и Мелешин поменяли игру. Сила команды в том, что каждый участвует коллективно в подготовке и в игре, — сказал главный тренер «Спартака».