Станкович о Маркиньосе: «Покажет себя на долгой дистанции. Он может быть и вингером, и десяткой»
Деян Станкович высказался о новом вингере «Спартака» Маркиньосе.
Главный тренер красно-белых выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0).
— «Спартак» больше атак проводил через левый фланг. Маркиньос вышел на правый фланг – это попытка найти баланс в атаке? Оцените игру Маркиньоса на позиции восьмерки на правом фланге.
— Для меня это был номер 10. Это было для сегодняшней игры, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот. Для меня Маркиньос и Барко — две десятки.
Когда мы играем на тренировках 6 на 4, сложно вскрыть оборону. Сегодня было 8 против 10. Жозе [Виллиан] должен был цепляться за мяч и отдавать его другим. Сегодня не смогли забить, трафик был большой.
Маркиньос может быть и вингером, и десяткой. Все ребята отдали себя полностью. Маркиньос покажет себя на долгой дистанции, — сказал Станкович.
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то был первый домашний матч сезона xd