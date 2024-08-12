Станкович о Маркиньосе: «Покажет себя на долгой дистанции. Он может быть и вингером, и десяткой» 

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Матч ТВ Маркиньос Коста Футбол

Деян Станкович высказался о новом вингере «Спартака» Маркиньосе.

Главный тренер красно-белых выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0).

— «Спартак» больше атак проводил через левый фланг. Маркиньос вышел на правый фланг – это попытка найти баланс в атаке? Оцените игру Маркиньоса на позиции восьмерки на правом фланге.

— Для меня это был номер 10. Это было для сегодняшней игры, когда соперник обороняется в 20 метрах от ворот. Для меня Маркиньос и Барко — две десятки.

Когда мы играем на тренировках 6 на 4, сложно вскрыть оборону. Сегодня было 8 против 10. Жозе [Виллиан] должен был цепляться за мяч и отдавать его другим. Сегодня не смогли забить, трафик был большой. 

Маркиньос может быть и вингером, и десяткой. Все ребята отдали себя полностью. Маркиньос покажет себя на долгой дистанции, — сказал Станкович.

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33 комментария
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Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Кто-то, а кони бы уж точно молчали..
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Надо на дистанции смотреть, так или иначе. Но вот Зиньковский вообще плюшевый и бесполезный, очень жаль, что с турком по видимому не срастется
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Ответ mean machine/
Кто популярнее, того и показывают. Терпи.
хорошие в Питере юмористы. уже 2ого вижу
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Ответ angry horse
У Лукойла столько денег, что могут позволить себе открыть клубный канал и показывать там бесплатно матчи спартака, но, судя по посещаемости, спартак уже никому не нужен😁
цска - оренбург,
Зрители: 9959
то был первый домашний матч сезона xd
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Ответ mean machine/
Вообще, непонятно зачем и кому этот спартак нужен, жалкие 14 тысяч дома в воскресенье это лютый позор. Предлагаю спартак расформировать, его глоров распустить, а на месте открывашки построить что-нибудь полезное, очистные сооружения, например, которые там со времён Лжедмитрия были.
адапт фан-айди, сгинь
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Ответ Ксяоми Ноутов
Лукойл купил команду вместе со стадионом. Поэтому когда мелешь чушь, хотя бы инфу проверь.
Ну, наиграется сейчас Лукойл, плюнет на ваш спартак, а на месте стадиона откроет рынок или заправку. Какая разница?)
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Ответ mean machine/
Привез жирного черного свояка из Венгрии за кучу лямов и ездит по ушам розовым глорам, бгг
хахах. 5 млн = куча
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"и швец, и жнец, и на дуде игрец"
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Только есть одно но Партнёры в центре играют очень плохо ( увы мат запрещен) ,с кем он будет взаимодействовать с Умяровым он точно 10-й станет )))
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Так есть уже десятка. Игнатов. Да и Пруцев способен, если что)) А вингеров вообще пруд пруди. Сказал бы просто - трансфер для кармана. Мы бы поняли))
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Когда-то наверное и покажет, даже если и не в Спартаке.
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Ответ mean machine/
Не говори. Накупили негров на 100 лямов а толку ноль.
Комментарий удален модератором
Ответ angry horse
Меня больше всего забавлял слоган от имени Стаканыча в конце 90-ых: " Друзья, покупая спартак-колу, вы помогаете построить нам стадион". Бгг😁
Комментарий удален модератором
Ответ NnN
хахах. 5 млн = куча
У 99% ваших нет даже 300 рублей на Матч премьер, так что, да. Куча.))
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Ответ angry horse
ЦСКА и никогда не претендовал на звание самой популярной команды, так что это позор "народному" спартаку, что всего на 4 тысячи больше пришло😁
Ну потому что у нас нормальные парни и действительно фан айди не поддерживают, в отличие от ваших переобувальщиков. Даже при отмене на вас все равно будет ходить по 8-10 тысяч на унитаз арену бггг
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Ответ NnN
это мне сейчас конь говорит? открыл стату 23/24: Спартак - 15.3к ЦСКА - 9.6к
В рамках того, что за "народный" спартак болеет "100 миллионов россиян" это ничтожная разница, конечно😁
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