Генич о конфликте Глушенкова и Карпина: «Максим повозмущался, но вышел на замену в матче с Катаром. Валерий Георгиевич видит себя в нем и наказывает его»
Константин Генич рассказал о конфликте Максима Глушенкова с Валерием Карпиным.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о конфликте тренера сборной России и полузащитника «Зенита» во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».
«Максим в итоге вышел на замену [в матче сборной]. Это матч с Катаром. Повозмущался – типа, чего выходить, осталось всего ничего… На него посмотрели жестко. В итоге все равно вышел.
Вот он по характеру – Валерий Георгиевич. Валерий Георгиевич видит себя [в нем] и его наказывает. За это надо наказывать», – сказал комментатор.
Глушенков наверняка и рад , что не надо ехать во Вьетнам.
Сейчас вызов в сборную , как выехать на работу в свой выходной.
это просто огромное поле для фантазии))
А без официальных матчей это бесполезное обсуждение
Больше не поведусь на слова этих шутов гороховых
Журналиста за такое надо наказывать.