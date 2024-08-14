Генич о конфликте Глушенкова и Карпина: «Максим повозмущался, но вышел на замену в матче с Катаром. Валерий Георгиевич видит себя в нем и наказывает его»

Константин Генич рассказал о конфликте Максима Глушенкова с Валерием Карпиным.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о конфликте тренера сборной России и полузащитника «Зенита» во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».

«Максим в итоге вышел на замену [в матче сборной]. Это матч с Катаром. Повозмущался – типа, чего выходить, осталось всего ничего… На него посмотрели жестко. В итоге все равно вышел.

Вот он по характеру – Валерий Георгиевич. Валерий Георгиевич видит себя [в нем] и его наказывает. За это надо наказывать», – сказал комментатор.

Что за конфликт у Глушенкова и Карпина?