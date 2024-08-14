Генич о конфликте Глушенкова и Карпина: «Максим повозмущался, но вышел на замену в матче с Катаром. Валерий Георгиевич видит себя в нем и наказывает его»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Константин Генич товарищеские матчи (сборные) Максим Глушенков Футбол

Константин Генич рассказал о конфликте Максима Глушенкова с Валерием Карпиным.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о конфликте тренера сборной России и полузащитника «Зенита» во время товарищеского матча: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».

«Максим в итоге вышел на замену [в матче сборной]. Это матч с Катаром. Повозмущался – типа, чего выходить, осталось всего ничего… На него посмотрели жестко. В итоге все равно вышел.

Вот он по характеру – Валерий Георгиевич. Валерий Георгиевич видит себя [в нем] и его наказывает. За это надо наказывать», – сказал комментатор.

Что за конфликт у Глушенкова и Карпина?

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42 комментария
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Да кому сейчас не срать на эту сборную?
Глушенков наверняка и рад , что не надо ехать во Вьетнам.
Сейчас вызов в сборную , как выехать на работу в свой выходной.
+76
-13
+63
Генич говорит вышел на замену, Шнякин говорит что не вышел. Кто матч смотрел, что там было то, вышел он или нет?)
+30
-3
+27
Ответ SunLover
75’ Максим Глушенков
Шнякин получается в альтернативной реальности живёт? Или он про другой какой-то матч говорил?
+26
-3
+23
«Видит себя в нем и наказывает»
это просто огромное поле для фантазии))
+23
-1
+22
Ответ red hikkikomori
Генич говорит вышел на замену, Шнякин говорит что не вышел. Кто матч смотрел, что там было то, вышел он или нет?)
75’ Максим Глушенков
+17
-1
+16
Карпин выйди из Глушенкова😅
+14
-2
+12
Ответ Зелёный гопник
Карпин выйди из Глушенкова😅
И как положено, войди
+14
-5
+9
Ответ SunLover
75’ Максим Глушенков
так то 15 + добавленное еще. ни разу не 2 минуты
+9
-1
+8
Ну вообще по спортивному за такое игрока действительно нужно наказывать, если такое было, конечно.
+9
-1
+8
Ответ MagicWithoutBorders
«Видит себя в нем и наказывает» это просто огромное поле для фантазии))
"Валер, я вижу тебя в себе. Накажи меня!"
+7
-1
+6
Ответ Hong Kil
Ой, да пусть Карпин и дальше забавляется играми с папуасами, когда придет время играть сборной поставят нормального тренера. У нас тут не Эстония!
Катар - не папуасы. Команда дважды обладатель Кубка Азии, играла на последнем Мундиале.
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+3
Ответ Саня Беляков
Да кому сейчас не срать на эту сборную? Глушенков наверняка и рад , что не надо ехать во Вьетнам. Сейчас вызов в сборную , как выехать на работу в свой выходной.
Просто топовое сравнение.
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Конфликт исчерпан, Карпин не будет ругаться с Миллером.
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Видит себя в Глушенкове? Это когда пудель представляет себя овчаркой?
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Если бы сборная играла официальный матчи, я бы может и переживал, что одного из лучших не вызывают.
А без официальных матчей это бесполезное обсуждение
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Тут наверное нужно в " Битву экстрасенсов" обратиться для изгнания Карпина из Глушенкова!
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Ответ Ковид 07.10.52
Шнякин говорил, что отказывался выходить.
Тогда как-то странно он мысль формулировал. Так бы и сказал что отказывался, но в итоге вышел. А его слова я понял как будто Глушенков отказался выходить и не вышел
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Ответ red hikkikomori
Генич говорит вышел на замену, Шнякин говорит что не вышел. Кто матч смотрел, что там было то, вышел он или нет?)
Если про матч с Катаром,то вышел и сделал голевую
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Ответ red hikkikomori
Шнякин получается в альтернативной реальности живёт? Или он про другой какой-то матч говорил?
Он комментировал матч, который на плойке смотрел
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Ответ Ковид 07.10.52
Так было бы не интересно читателям.
Короче осознанно разводят людей на клики и комментарии. Правильно Шнякину Аршавин говорил в эфире: не вводи людей в заблуждение.
Больше не поведусь на слова этих шутов гороховых
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Генич... Сам придумал, сам поверил, и опубликовал.
Журналиста за такое надо наказывать.
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Ответ s_kapa
И как положено, войди
Постучаться и извиниться за опоздание надо? :)
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Ответ s_kapa
И как положено, войди
И снова выйди!
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Ответ bryzgun19
Катар - не папуасы. Команда дважды обладатель Кубка Азии, играла на последнем Мундиале.
Конечно играли, хозяева же.
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