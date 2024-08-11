«Карпин красиво одевается и говорит, но почему он толком не может объяснить отсутствие Глушенкова? Отказываться от такого игрока – большая ошибка». Экс-спортдиректор «Чертаново» о сборной
Андрей Полищук считает, что Максима Глушенкова стоит вызвать в сборную России.
– Глушенков всего раз сыграл за сборную, Карпин его не вызывает. Есть неофициальная информация, что Максим не захотел выходить на замену в концовке одного из матчей, что повлияло на отношение к нему со стороны Карпина. Что вы думаете об этом?
– Валерий Георгиевич красиво одевается, красиво говорит. В сборной должны играть лучшие на данный момент футболисты страны. Поэтому вопрос: почему Карпин толком не может объяснить отсутствие Глушенкова?
Не знаю деталей, но сомневаюсь что Максим мог вести себя так, чтобы вредить коллективу. И отказываться от такого игрока – большая ошибка Валерия Георгиевича, – сказал бывший спортивный директор «Чертаново».
Во первых у него два матча за сборную, а не один.
А во вторых, куда его Карпин не вызвал?
На чемпионат Европы, на Олимпиаду?
И знает в совершенстве латинский алфавит.
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А то вот ряд игроков (по своим Крыльям Советов сужу) после вызова в сборную прям резко сдавали в игре
Мож психологически как-то расслабляло
Но теперь, когда Глушенков так на себя берет игру и тащит - не вызывать странно. Ведь именно дрожащие ноги и отсутствие уверенности Валера и ставил в упрёк игрокам, у Максима этого нет
И знает в совершенстве английский и иврит..."
((С) М.Башаков)