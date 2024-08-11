«Карпин красиво одевается и говорит, но почему он толком не может объяснить отсутствие Глушенкова? Отказываться от такого игрока – большая ошибка». Экс-спортдиректор «Чертаново» о сборной

Андрей Полищук считает, что Максима Глушенкова стоит вызвать в сборную России.

– Глушенков всего раз сыграл за сборную, Карпин его не вызывает. Есть неофициальная информация, что Максим не захотел выходить на замену в концовке одного из матчей, что повлияло на отношение к нему со стороны . Что вы думаете об этом?

– Валерий Георгиевич красиво одевается, красиво говорит. В сборной должны играть лучшие на данный момент футболисты страны. Поэтому вопрос: почему Карпин толком не может объяснить отсутствие ?

Не знаю деталей, но сомневаюсь что Максим мог вести себя так, чтобы вредить коллективу. И отказываться от такого игрока – большая ошибка Валерия Георгиевича, – сказал бывший спортивный директор «Чертаново».

Карпин vs Глушенков – ничего не напоминает?