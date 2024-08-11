«Карпин красиво одевается и говорит, но почему он толком не может объяснить отсутствие Глушенкова? Отказываться от такого игрока – большая ошибка». Экс-спортдиректор «Чертаново» о сборной

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Глушенков Футбол

Андрей Полищук считает, что Максима Глушенкова стоит вызвать в сборную России.

– Глушенков всего раз сыграл за сборную, Карпин его не вызывает. Есть неофициальная информация, что Максим не захотел выходить на замену в концовке одного из матчей, что повлияло на отношение к нему со стороны Карпина. Что вы думаете об этом?

– Валерий Георгиевич красиво одевается, красиво говорит. В сборной должны играть лучшие на данный момент футболисты страны. Поэтому вопрос: почему Карпин толком не может объяснить отсутствие Глушенкова?

Не знаю деталей, но сомневаюсь что Максим мог вести себя так, чтобы вредить коллективу. И отказываться от такого игрока – большая ошибка Валерия Георгиевича, – сказал бывший спортивный директор «Чертаново».

Карпин vs Глушенков – ничего не напоминает?

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48 комментариев
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Какой-то эталон дешёвого популизма.
Во первых у него два матча за сборную, а не один.
А во вторых, куда его Карпин не вызвал?
На чемпионат Европы, на Олимпиаду?
+71
-3
+68
Красиво одевается, красиво говорит
И знает в совершенстве латинский алфавит.
©
+59
-2
+57
Ответ London-D
Какой-то эталон дешёвого популизма. Во первых у него два матча за сборную, а не один. А во вторых, куда его Карпин не вызвал? На чемпионат Европы, на Олимпиаду?
А в третьих, если молодой начинает права качать и действительно отказался выходить на замену, нужно дать ему время подумать вне команды.
+20
-2
+18
Ответ Кокич
Красиво одевается, красиво говорит И знает в совершенстве латинский алфавит. ©
И лечит паранойю, орз и простатит
+17
-1
+16
А в чем красота его одежды? Постоянно джинсы и футболка. Так пол страны ходит
+12
-2
+10
Это Карпин «красиво говорит»? Интересно на какие темы, когда, где и кому? Исключая, конечно, лаконичное и содержательное «ну и…».
+12
-2
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Да пофиг, по сути сборная сейчас для галочки, где и с кем играть по барабану, чо раздувают из мухи слона
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Ответ King_X
Да мож и хорошо, что пока не вызывал А то вот ряд игроков (по своим Крыльям Советов сужу) после вызова в сборную прям резко сдавали в игре Мож психологически как-то расслабляло Но теперь, когда Глушенков так на себя берет игру и тащит - не вызывать странно. Ведь именно дрожащие ноги и отсутствие уверенности Валера и ставил в упрёк игрокам, у Максима этого нет
Валера обкатывает молодняк, у которого как раз что-то может дрожать перед кубинцами или условными "вьетнамцами" - Глушенкову зачем играть с подобными соперниками, как и условному Головину: нафига ❓🤔
+4
-1
+3
Ответ Всеволод Бобров
А в чем красота его одежды? Постоянно джинсы и футболка. Так пол страны ходит
Просто его джинсы и футболка стоят как 2 зарплаты бюджетника из регионов)
+3
0
+3
Было бы куда вызывать. Против стран Африки играть, но зачем?
+3
0
+3
Ответ Кокич
Красиво одевается, красиво говорит И знает в совершенстве латинский алфавит. ©
Не курит и не пьет
+4
-1
+3
Ответ Вадим Черентаев
здоровеньким помрет
Чел, ты всё сломал)
+2
0
+2
Да мож и хорошо, что пока не вызывал
А то вот ряд игроков (по своим Крыльям Советов сужу) после вызова в сборную прям резко сдавали в игре
Мож психологически как-то расслабляло

Но теперь, когда Глушенков так на себя берет игру и тащит - не вызывать странно. Ведь именно дрожащие ноги и отсутствие уверенности Валера и ставил в упрёк игрокам, у Максима этого нет
+4
-2
+2
"Красиво одевается,красиво говорит..." - это что шутка? Уже можно смеяться? Полное отсутствие вкуса, неумение общаться в принципе вкупе с идиотскими ухмылками и некая быдловатость - во это Валерий Карпин!
+2
0
+2
Ответ Ничего Смешного
Не курит и не пьет
здоровеньким помрет
+2
0
+2
Этот "бывший" должен ответить на один вопрос - "Эта сборная - для игры с кем?" Потом можно обсуждать кто-как одевается.
+2
0
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Особенно в преддверии очень важных матчей во Вьетнаме
+2
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Глушенков ещё ничего не добился , по -большому счету.Карпин-главный тренер,этим всем сказано!Посмотрим ,каким будет этот игрок дальше,в том числе и как человек!!!Хотя там ,куда он попал сейчас...
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Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве эстонский алфавит
+4
-2
+2
А куда его вызывать? Мы где-то играем, на Евро не взял или что?
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Ответ tzasasa
А кто тренер? Карпин что ли?
Не нравится тренер не приезжай в сборную, какие вопросы. Или что под каждого игрока своего тренера будем ставить?
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Зарема красиво раздевается и много говорит, но не может обьяснть отсутствие Соболева…
+1
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+1
Красиво одевается, красиво говорит. И знает в совершенстве английский и иврит... (с)
+1
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"Красиво одевается, красиво говорит
И знает в совершенстве английский и иврит..."
((С) М.Башаков)
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Ответ Артемий Батищев
Нифига у тебя конечно запросы, 10 тысяч? И на 2 тысячи можно норм одеться!
Ну не, на 2 вряд ли)
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Ответ Всеволод Бобров
Ну не, на 2 вряд ли)
Массмаркеты, секонды, off-price
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Ответ Всеволод Бобров
Да какая разница сколько стоит?) Главное как выглядит, можно и на 10 тысяч приятно и хорошо одеться, а можно за 100 тысяч купить кофту Гуччи абсолютно безвкусную.
Нифига у тебя конечно запросы, 10 тысяч? И на 2 тысячи можно норм одеться!
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Ответ Leonid73
Это Карпин «красиво говорит»? Интересно на какие темы, когда, где и кому? Исключая, конечно, лаконичное и содержательное «ну и…».
"ёпта" - кратко, лаконично, красиво🤣
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Ответ Roaltar
Просто его джинсы и футболка стоят как 2 зарплаты бюджетника из регионов)
Да какая разница сколько стоит?) Главное как выглядит, можно и на 10 тысяч приятно и хорошо одеться, а можно за 100 тысяч купить кофту Гуччи абсолютно безвкусную.
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Ответ Олег Петровв
Питерский Зидан ажно пять голасо забил разным химкам, может сразу голден бол ему вручать? Он же токсичный, только-только ему пресс-служба питерская начала адекватные речи писать, зачем это чудо Валере? Тем более, против сборных Кокосовых островов и Калимантана.
и разным динамам..
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