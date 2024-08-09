Царукян про секс перед матчами: «Окрыляет. После этого я буду обыгрывать, забивать. На расслабленную голову легче играть»
Валерий Царукян рассказал о необходимости секса перед матчами.
– Тема важная. Есть ли в «Пари НН» запрет на занятия сексом за день до игры? В некоторых европейских клубах существует такая практика.
– Лично я от тренеров никогда не слышал таких разговоров. Мне кажется, что на расслабленную голову намного легче играть.
Роналдиньо и Роналдо Зубастик не вылезали из ночных клубов, кайфовали, а потом выходили играть на чемпионате мира и просто всех выносили, делали, что хотели.
Понятно, что таких единицы, но мне скорее нужен секс, после этого я выйду и буду обыгрывать, забивать (смеется).
– Окрыляет?
– Да, окрыляет, – сказал полузащитник «Пари НН».
Царукян о высшем образовании: «Не нужно, думаю. Это просто корочка. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим»
Артем Д.
- Валера, my boy, сколько палок бы перед матчем кинул, брат? Честно скажи!