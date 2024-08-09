Царукян про секс перед матчами: «Окрыляет. После этого я буду обыгрывать, забивать. На расслабленную голову легче играть»

Теги премьер-лига Россия Роналдиньо Роналдо Пари НН Валерий Царукян контент Футбол

Валерий Царукян рассказал о необходимости секса перед матчами.

– Тема важная. Есть ли в «Пари НН» запрет на занятия сексом за день до игры? В некоторых европейских клубах существует такая практика.

– Лично я от тренеров никогда не слышал таких разговоров. Мне кажется, что на расслабленную голову намного легче играть.

Роналдиньо и Роналдо Зубастик не вылезали из ночных клубов, кайфовали, а потом выходили играть на чемпионате мира и просто всех выносили, делали, что хотели.

Понятно, что таких единицы, но мне скорее нужен секс, после этого я выйду и буду обыгрывать, забивать (смеется). 

– Окрыляет?

– Да, окрыляет, – сказал полузащитник «Пари НН».

Царукян о высшем образовании: «Не нужно, думаю. Это просто корочка. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим»

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Пари НН игроки в большинстве матчей получают секс непосредственно на поле, причём жёсткий
+58
-1
+57
Судя по его статистике - он девственник... или на полшишечки.
+31
-1
+30
Сказал футболист, забивший за карьеру 1 гол в РПЛ)
+18
-1
+17
Судя по его статистике, нечасто он этим делом занимается...
+7
-1
+6
Дзюба с Азмуном показали всей стране, что это и после матча окрыляет, чего уж там ...
+6
0
+6
Не могу понять, он что звезда или как то блеснул прям, что его интервью так публикуют весь день, ничего интересного!
+5
-1
+4
Царукяну кто-то голову расслабляет сексом.
+4
-1
+3
Суды по статистике он ещё девственник или за деньги 😂
+4
-1
+3
"Псссс, Царукян, хочешь забить сегодня?"
Артем Д.
+2
-1
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Дзюба с Азмуном показали всей стране, что это и после матча окрыляет, чего уж там ...
Секрет успеха Зенита последние шесть лет - секс в раздевалке до и после матча, чего уж там скрывать, Пари НН выкрал методичку, Царукян сказал что только будет забивать, узнав секрет ...
+1
0
+1
Тренерский штаб взял на заметку
+1
-1
0
Вас и на поле неплохо …
+1
-1
0
Интересная мысль про расслабленную голову. :)
0
0
0
Фанаты ММА поймут:
- Валера, my boy, сколько палок бы перед матчем кинул, брат? Честно скажи!
+1
-1
0
Та кто это вообще???В первые о нем читаю.Весь день тут)))нафиг нам информация о его жизни?!
+1
-1
0
Хитцльшпергер про секс перед матчами: «Окрыляет. После этого я буду обыгрывать, забивать. На расслабленную голову легче играть»
0
0
0
Ответ Ola BP
Не знаю какой секрет у Зенита, но последнюю пятилетку они всех сношают прям на поле)
Секркт простой - бабло.
0
0
0
Ответ Ola BP
Не знаю какой секрет у Зенита, но последнюю пятилетку они всех сношают прям на поле)
Думаешь от чего у Глушенкова такой безумный взгляд стал и начал забивать пачками? Не только из за денег, хорошо встретили командой...
0
0
0
Ответ Serge Boev
Сказал футболист, забивший за карьеру 1 гол в РПЛ)
Когда не дают даже с деньгами)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий