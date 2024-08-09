Царукян про секс перед матчами: «Окрыляет. После этого я буду обыгрывать, забивать. На расслабленную голову легче играть»

Валерий Царукян рассказал о необходимости секса перед матчами.

– Тема важная. Есть ли в «Пари НН» запрет на занятия сексом за день до игры? В некоторых европейских клубах существует такая практика.

– Лично я от тренеров никогда не слышал таких разговоров. Мне кажется, что на расслабленную голову намного легче играть.

и Роналдо Зубастик не вылезали из ночных клубов, кайфовали, а потом выходили играть на чемпионате мира и просто всех выносили, делали, что хотели.

Понятно, что таких единицы, но мне скорее нужен секс, после этого я выйду и буду обыгрывать, забивать (смеется).

– Окрыляет?

– Да, окрыляет, – сказал полузащитник « ».

Царукян о высшем образовании: «Не нужно, думаю. Это просто корочка. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим»