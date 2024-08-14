Кухарчук о 90-х: «Смотрел за ребятами в подъезде, чтобы передозняк не поймали. У всех детей того времени есть тревожные воспоминания. Меня Бог отвел»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Ротор Илья Кухарчук Пари НН контент Футбол

Илья Кухарчук поделился воспоминаниями о жизни в 90-е годы.

– У всех детей 90-х есть тревожные воспоминания. И я не исключение. Тогда народ хулиганил, ничего позитивного в спальных районах Костромы не случалось.

– Вы рассказывали, что видели, как готовили наркоту...

– Да, я в подъезде смотрел за ребятами, чтобы они передозняк не поймали. А когда видел, что все хорошо, шел дальше в футбол играть. Бог меня отвел, да и старшие ребята все равно видели, что я иду по другой дороге. Меня оберегали от этого всего.

– Многие из тех ребят в подъезде сейчас живы?

– Я с ними близко никогда не общался, они были старше меня. Просто наблюдал со стороны, а друзья-спортсмены оберегали меня. Остались близкие с района, которых я очень ценю, люблю и уважаю. Я их знал с детства, сейчас они чего-то достигли в жизни. А кто из тех ребят остался жив… Слышал, что многих уже нет, но так везде, – сказал полузащитник «Пари НН», выступающий за «Ротор» на правах аренды.

39 комментариев
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Эти леваки, либералы и Дудь сейчас с вами, в одной комнате?
+22
-9
+13
"Вы рассказывали, что видели, как готовили наркоту...
– Да, я в подъезде смотрел за ребятами"

Ребята из подъезда с юмором были, поставили смотреть за тем как готовят Кухарчука
+20
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+13
Смотрящий, 5-9 лет отроду.
+15
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+11
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Согласен. Гораздо лучше чтоб в стране всё было благополучно и безопасно. Особенно как сейчас в Курской и Белгородской области... Ой, подождите, я не это имел в....
Directed by Robert B. Weide
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-19
+10
скоро уже люди 99-го года рождения будут байки травить о том, как тяжело жилось в 90-е)
а так вполне допускаю, что в 90-е было плохо, всё же все 80-е и часть 70-х "работали" на такое вот время волшебное в 90-х)
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+7
"Ничего позитивного в спальных районах Костромы" - звучит, как название крутого фильма)
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+6
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
По числу наркоманов - соли и так далее 90-е рядом не стояли в последними 20-ю годами. А учитывая что все идет через закладки и интернет и мессенджеры стало в 10-ки раз быстрее и опаснее для молодых людей! С порнухой щас средний возраст знакомства 11 лет!!!! Я Леху друга пригласил Распутина посмотреть потом позвонил ему, а мама сказал что он слег с температурой 39))))
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+5
Ответ Учитель математики
Интересно получается... Он в 1990 только родился. В 5 лет смотрящим был?
Не знаю насчет Костромы, но у нас нарики в подъездах были еще в начале 2000х. Небольшой город в Архангельской области
+6
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Ответ Чечеватов
Согласен. Гораздо лучше чтоб в стране всё было благополучно и безопасно. Особенно как сейчас в Курской и Белгородской области... Ой, подождите, я не это имел в.... Directed by Robert B. Weide
Ну вот, в 90е с Чечней воевали, а сейчас - с целой Украиной. Страна развивается, глупо это отрицать.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Иди работай!
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Ответ Учитель математики
Интересно получается... Он в 1990 только родился. В 5 лет смотрящим был?
В конце 90-х запросто мог
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Ответ schwein
Комментарий скрыт
В 90-е во время захвата Буденовска, эта новость не сходила со всех каналов 24/7, даже знаменитый разговор по телефону Черномырдина с Басаевым был в прямом эфире. Про Чеченскую войну и протесты против нее тоже самое. А сейчас веселуха - развлекуха.
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Сейчас хорошо. Наркоту находят в посольстве...
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+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ты надоел уже на всех ветках! Иди грузчиком подработай , в КБ , в Пятёрочку! Работы полно , на булку можно заработать!!!
+3
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А у нас на районе старшие били наркотов…
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
На 90-е работал Ельцин, Чубайс и Гайдар сотоварищи. Обвинять СССР в 90-х - это верх цинизма. 90-е - это антипод СССР: люди брошены на произвол судьбы, государство самоустраняется из всех сфер жизни, дружба с прекрасным Западом и т.д.
Удобная позиция. Ребята, мы пробовали 70 лет, у нас не получилось, но мы не при делах, дальше сами как-нибудь.
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Ответ Дмитрий Рабко
Мне в 90-х было от 17 до 26 лет. Ничего из описанного я не встречал. Да, бухали студентами и молодыми специалистами. Да, выкидывали на посиделках номера. Но никто не сел, не скололся, не снюхался. Просто голову на плечах иметь надо и чувство меры.
В разных социальных группах по разному. Я жил 80-х в старой части города, подавляющее большинство жило в коммуналках (дворы-колодцы типа одесских), и из класса половина точно села/скурилась/ спилась. сдуру пошел в ПТУ, только у двоих в группе средний балл за 8 классов был 4, у всех остальных 3. Половина уже через несколько лет пошла по вышеуказанном пути.
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– У всех детей 90-х есть тревожные воспоминания.

90-х здесь лишнее.
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Ответ Gleb
Ща получше стало?
а че, не заметно?
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Интересно получается... Он в 1990 только родился. В 5 лет смотрящим был?
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Aleksey Yashin
"Вы рассказывали, что видели, как готовили наркоту... – Да, я в подъезде смотрел за ребятами" Ребята из подъезда с юмором были, поставили смотреть за тем как готовят Кухарчука
Да ты тоже с юмором, без запятой получается, что готовили Кухарчука
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В 90 было много интеиесного. Не только наркота и алкоголь. Был воздух свободы. Были возможности для реализации. И вообще страшилки про 90 преувеличены. Но сейчас Москва и Питер стали в 100 раз лучше. Есть огромный минус,слишком много среднеазиатов. Почернели.
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Есть наука, религия форма управлением обществом , послушай умных людей...
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Ответ Олег Петровв
"Ничего позитивного в спальных районах Костромы" - звучит, как название крутого фильма)
"Не грози спальным районам Костромы...(дальше по вкусу)"
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