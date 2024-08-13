Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Фенербахче» Моуринью не прошел «Лилль», ПАОК Оздоева и Чалова выбыл от «Мальме», «Динамо» Киев играет с «Рейнджерс»

Состоятся ответные матчи в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

« » Жозе Моуринью сыграл вничью с « » (1:1) и выбыл, ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова не прошел « » (3:4 ДВ).

Болгарский « » примет азербайджанский « », киевское « » сыграет с « » в гостях.

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч: 0:2

Первый матч: 1:2

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:2

Первый матч: 2:2

Первый матч: 0:2

Первый матч: 2:1

Первый матч: 1:3

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.