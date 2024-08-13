Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Фенербахче» Моуринью не прошел «Лилль», ПАОК Оздоева и Чалова выбыл от «Мальме», «Динамо» Киев играет с «Рейнджерс»

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Состоятся ответные матчи в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Фенербахче» Жозе Моуринью сыграл вничью с «Лиллем» (1:1) и выбыл, ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова не прошел «Мальме» (3:4 ДВ). 

Болгарский «Лудогорец» примет азербайджанский «Карабах», киевское «Динамо» сыграет с «Рейнджерс» в гостях.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

АПОЭЛ Кипр – Слован Братислава Словакия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
13 августа, 20:00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АПОЭЛБелец, Сушич (da Silva Cipriano, 90+3), Двали, Петрович, Кинтилья, Шебак (Донис, 68), Костадинов, Сарфо (Майер, 69), Маркиньос (Корбу, 76), Эль-Араби, Ндонгала (Дражич, 69).
Слован БратиславаТакач, Виммер, Кашия, Блэкмэн, Шарани, Байрич, Толич (Сзоке, 62), Куцка, Вайсс (Марцелли, 76), Стрелец (Барсегян, 76), Мак (Саввидис, 85).
Предупреждения:
Толич (11), Шебак (13), Виммер (24), Вайсс (28), Петрович (45), Куцка (78), Такач (79), Эль-Араби (81), Шарани (81), Кашия (88).
Удаление:
Петрович (80).

Первый матч: 0:2

Твенте Нидерланды – Ред Булл Австрия 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
13 августа, 20:00, «де Гролш Весте»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Кьергор, 0:2 – 25 Доржелес, 1:2 – 43 Хильгерс, 1:3 – 46 Йео, 2:3 – 64 ван Хоренбек, 3:3 – 87 Стейн.
ТвентеУннершталь, Кейперс (Ротс, 61), ван Хоренбек (Таха, 76), Хильгерс, Салах-Эддин, Эйтинг (ван Берген, 46), Кьеле (Стейн, 61), Влап, ван Волфсвинкел, Ротс (Лтайеф, 68), Ламмерс.
Ред БуллБласвих, Терзич, Байду, Пионтковски, Дедич, Кьергор, Гурна-Дуат (Диамбу, 55), Бидструп (Капальдо, 81), Глух (ван дер Бремпт, 81), Йео (Daghim, 67), Доржелес (Ратков, 67).
Предупреждения:
Гурна-Дуат (9), Ротс (24), Влап (37), Хильгерс (51), Бласвих (78), Стейн (82).

Первый матч: 1:2

Буде-Глимт Норвегия – Ягеллония Польша 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
13 августа, 20:00, «Аспмюра»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 4, автогол Берг, 1:1 – 34 Фет, 2:1 – 38 Дубвик Мяятя, 3:1 – 56 Фет, 4:1 – 70 Хег.
Буде-ГлимтХайкин, Бьеркан (Соренсен, 82), Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет (Салтнес, 68), Берг, Эвьен (Миккельсен, 74), Хеуге, Хег (Хельмерсен, 74), Дубвик Мяятя (Серли, 67).
Ягеллония – Abramowicz, Браганса Моутинью, Диегес, Скшипчак, Сачек, Имас (Томаш Силва, 81), Хансен (Villar Alonso, 67), Романчук (Кубицки, 81), Нгиамба (Нене, 61), Marczuk, Пулулу (Диаби, 67).
Предупреждения:
Хеуге (52), Marczuk (80), Хельмерсен (90).

Первый матч: 1:0

Фенербахче Турция – Лилль Франция 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
13 августа, 20:00, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:1 – 118, пенальти Дэвид, 1:0 – 90+1, автогол Диаките.
ФенербахчеЛивакович, Остервольде (Айдын, 119), Джику, Сеюнджю, Мюльдюр (Осейи-Сэмюэл, 63), Яндаш (Эн-Несири, 63), Юксек, Сен-Максимен (Кахведжи, 75), Шиманьски, Тадич (Тосун, 85), Джеко (Элмаз, 90).
ЛилльШевалье, Гудмундссон (Исмаили, 105), Сантуш (Манди, 81), Алессандро, Диаките, Менье (Туре, 105), Харальдссон (Сахрауи, 98), Гомес (Мукау, 82), Андре, Кабелла (Жегрова, 69), Дэвид.
Предупреждения:
Мюльдюр (8), Алессандро (35), Гомес (55), Джику (64), Сеюнджю (68), Жегрова (80), Харальдссон (86).
Удаление:
Манди (109).

Первый матч: 1:2

ПАОК Греция – Мальме Швеция 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)
Дата проведения
13 августа, 20:30, «Тумба»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Нанаси, 1:1 – 21 Тайсон, 2:1 – 43 Кульеракис, 2:2 – 45 Нанаси, 3:2 – 45+3 Живкович, 3:3 – 90+6 Zätterström, 3:4 – 99 Кристиансен.
ПАОККотарски, Баба, Кульеракис, Кендзера, Састре, Оздоев (Шваб, 73), Камара, Константелиас (Виейринья, 86), Тайсон (Мург, 49), Живкович (Десподов, 72), Брандон (Чалов, 73).
МальмеДалин, Бузанелло, Zätterström, Янссон, Ларсен (Ольссон, 114), Нанаси (Кристиансен, 79), Йонсен, Пенья (Берг, 105), Рикс (Болин, 59), Бутхейм (Ali, 87), Телин (Реслер, 114).
Предупреждения:
Састре (37), Йонсен (62), Баба (65), Луческу (66), Мург (100), Кульеракис (120), Телин (90+4), Янссон (90+4).

Первый матч: 2:2

Ференцварош Венгрия – Мидтьюлланд Дания 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
13 августа, 21:00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Сиссе, 1:1 – 50 Соренсен.
ФеренцварошДибус, Рамирес (Ботка, 46), Раул Густаво, Сиссе (Севикян, 83), Макрецкис (Грубер, 82), Абу-Фани, Ромменс, Сакариассен (Кади, 75), Бен-Ромдан, Траоре, Пешич (Басси, 43).
МидтьюлландОлафссон, Жуниньо (Габриэл, 70), Соренсен, Diao, Андерссон, Соренсен, Аскильдсен (Шимшир, 30), Мартинес, Осорио, Букса (Брюнхильдсен, 71), Джу (Кастильо, 90).
Предупреждения:
Аскильдсен (6), Рамирес (39), Сакариассен (67), Андерссон (69), Ботка (76), Кади (87).
Удаление:
Раул Густаво (90+7).

Первый матч: 0:2

Лудогорец Болгария – Карабах Азербайджан 2:6 (доп.время)
Дата проведения
13 августа, 21:00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:1 – 13 Дуа, 2:1 – 23, пенальти Дуа, 2:4 – 93 Байрамов, 2:5 – 110 Джиджа, 2:6 – 112 Патрик, 2:2 – 45+1, пенальти Бензия, 2:3 – 45+5 Патрик, 0:1 – Жуниньо.
ЛудогорецБонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Вердон, Сон (Витрю, 90), Дуарте (Тиссера, 96), Петровски (Чочев, 46), Педриньо (Куртулуш, 108), Секо (Делев, 73), Дуа (Неделев, 102), Рик.
КарабахБунтич, Джафаргулиев (Байрамов, 84), Медина, Мустафазаде, Вешович (Матеус, 30), Янкович (Патрик, 38), Ромао, Зубир, Бензия, Андраде (Ахундзаде, 98), Жуниньо (Джиджа, 105).
Предупреждения:
Мустафазаде (28), Матеус (54), Чочев (58), Ромао (85), Зубир (87), Дуарте (89), Вешович (90), Бензия (104), Недялков (107), Рик (90+3).

Первый матч: 2:1

Юнион Бельгия – Славия Чехия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
13 августа, 21:30, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 84 Юречка.
ЮнионМорис, Матида, Ванхаутте, Мак Аллистер, Кастро-Монтес, Садики, Теклаб (Терхо, 69), Пуэртас, Аит-Эль-Хадж (Расмуссен, 65), Родригес (Кабангу, 69), Akinpelu (Эккерт, 81).
Славия – Kinsky, Зима, Огбу, Голеш, Диуф (Боржил, 83), Дорли, Зафеирис (Пребсл, 65), Масопуст (Доудера, 65), Провод (Юрасек, 90), Хоры, Шранц (Юречка, 82).
Предупреждения:
Зима (15), Ванхаутте (42), Диуф (63), Akinpelu (78).

Первый матч: 1:3

ФКСБ Румыния – Спарта Прага Чехия 2:3 (0:3, 2:0)
Дата проведения
13 августа, 21:30, «Stadionul Steaua»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Бирманчевич, 0:2 – 28, пенальти Бирманчевич, 0:3 – 37 Гараслин, 1:3 – 60 Олару, 2:3 – 85 Эджума.
ФКСБТырновану, Радунович, Нгезана, Дава, Крецу, Lixandru (Alhassan, 71), Шут (Эджума, 46), Бэлуцэ (Попа, 46), Олару, Штефэнеску (Baeten, 46), Микулеску.
Спарта ПрагаВиндаль-Йенсен, Зелены, Соренсен, Витик, Рынеш, Кайринен, Пресиадо (Визнер, 53), Лячи (Садилек, 84), Гараслин (Данек, 68), Олатунджи (Кухта, 68), Бирманчевич (Сольбаккен, 84).
Предупреждения:
Олару (29), Бэлуцэ (29), Пресиадо (34), Lixandru (48), Соренсен (52), Бирманчевич (60), Кухта (79), Friis (90), Тырновану (90+4).

Первый матч: 1:1

Рейнджерс Шотландия – Динамо Киев Украина 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
13 августа, 21:45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 82 Пихаленок, 0:2 – 84 Волошин.
РейнджерсБатленд, Йылмаз (Дэвис, 77), Проппер, Суттар, Тавернье, Баррон, Диоманде (Стерлинг, 68), da Silva Dias, Лоуренс (Матондо, 85), Маккосланд (Черны, 46), Дессерс.
Динамо КиевБущан, Дубинчак, Mykhavko, Попов, Караваев, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Пихаленок, 75), Кабаев (Брагару, 75), Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат.
Предупреждения:
da Silva Dias (31), Диоманде (45).
Удаление:
da Silva Dias (50).

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

121 комментарий
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Ответ Трент Резнор
Поболеем сегодня
За Глазго Рейнджерс!
+32
-19
+13
Ответ MVL
А есть сетка отбора? Буде-Глимт имеет шансы пробиться в групповой этап?
Есть. В случае прохода сегодня будет играть в последнем раунде против Црвены
+11
-1
+10
Матчи Твенте-Ред Булл и Фенер-Лилль покажет Окко.
+11
-2
+9
Лилль с проходом 💪🏻
+8
0
+8
Как думаете, в какой следующий чемпионат переберется Жозик?
+11
-3
+8
Ответ лапти
А где Зенит?
В группе Ж...
+10
-3
+7
Киев тупо на классе выносит. Красавцы!!
+8
-2
+6
Ответ arsenal.ave
Как думаете, в какой следующий чемпионат переберется Жозик?
Теперь только либо на родину, либо к арабам торговать лицом. Как топ-тренер Маур уже закончился
+6
0
+6
Гооооооллллл
Киев!!!
+7
-1
+6
Потрясающая геометрия атаки!! Браво, ребята!!
+6
0
+6
Ну что, помните как ОККО наложил в штаны во время евро? Многие тогда предупреждали, что с лч будет то же самое.
Сбылось. А ведь это ещё только квалификация. Сижу смотрю на интересные баннеры в приложении и пытаюсь объяснить телеграмм-боту почему его хозяева криворукие макаки
+8
-2
+6
Ну Окко это вообще полный фейспалм какой-то. Выкупили ЛЧ ни одна трансляция не пашет. Ни на Смарт ТВ ни через браузер.
+8
-2
+6
ну, что - вперед ПАОК!!! ну, и Маура бы добавил по старой памяти....Удачи им!
+9
-3
+6
Ответ DonaldBrashear 2.0
И зачем Чалов перешёл в клуб, который даже Мальмё не может обыграть? Очень зря, конечно, делать там нечего абсолютно.
Ну а мог бы быть в клубе где бдижайшие несколько лет нельзя поиграть даже против Мальме
+5
0
+5
Мегапозорный матч ПАОКа
Очевидно, что им в ЛЧ делать нечего было, но теперь могут и в ЛЕ не попасть.
+6
-1
+5
Удачи горцам!
Надеюсь сегодня по улицам Глазго будут течь реки Макаллана и Бельхэвена 🏴
+15
-10
+5
Всем сердцем за Глазго Рейнджерс !

За Шона Коннери ! За Алекса Фергюсона !
+19
-14
+5
Аахххааа)))) Жозе в дополнительное время в большинстве вылетает 😂😂😂
Турки обезумели, раз пригласили сбитого, лет сто назад, лётчика в команду
+6
-1
+5
ГООООООЛЛЛЛЛ
2:0!!!

Просто сокрушили на классе второй клуб Шотландии!
+5
-1
+4
Ну вот она и шайба. И еще одна! Шикарно киевляне. Молодцы!!
+4
0
+4
как все и предсказывали, португальский шарлатан триумфально начал путь к очередному позорному увольнению. зато на прессухах «зажжет» 🤣 этому сабжу пора в чемпионат китая уже
+5
-2
+3
Ответ arsenal.ave
Как думаете, в какой следующий чемпионат переберется Жозик?
Да он уже везде обделался)) Ему верблюдов похоже скоро придётся тренить
+3
0
+3
Ответ Жирный Лукаку
Каким же обосранным на 2 тайм вышел Лилль. Ощущение, что турки в допы схавают их эмоционально
Ну у турков замен уже нет, а у Лилля есть.
+4
-1
+3
До свидания Фенер,что в том матче глупый второй гол,что здесь пенальти ,турки не для Лч,Ле и ЛК вот турниры для них
+3
0
+3
Чалов наигрался в лч?
+3
0
+3
Ответ Николай Бойко
За Глазго Рейнджерс!
У тебя, судя по фамилии, шотландские корни.
+7
-4
+3
Ответ Любитель шоколада
Всем сердцем за Глазго Рейнджерс ! За Шона Коннери ! За Алекса Фергюсона !
0:2, вынимайте 🤟
+3
0
+3
Браво Карабах! Вот это характер у парней. Уже шестой забили))
+4
-1
+3
Ответ Любезный Коссутий
на победителя какой пары Динамо выходит?
на Зальцбург
+2
0
+2
Третий гол в ворота ПАОКа шедеврален 😅😅
+2
0
+2
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