Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Фенербахче» Моуринью не прошел «Лилль», ПАОК Оздоева и Чалова выбыл от «Мальме», «Динамо» Киев играет с «Рейнджерс»
Состоятся ответные матчи в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Фенербахче» Жозе Моуринью сыграл вничью с «Лиллем» (1:1) и выбыл, ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова не прошел «Мальме» (3:4 ДВ).
Болгарский «Лудогорец» примет азербайджанский «Карабах», киевское «Динамо» сыграет с «Рейнджерс» в гостях.
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 13 августа, 20:00, «ГСП Стэдиум»
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АПОЭЛ –
Белец, Сушич (da Silva Cipriano, 90+3), Двали, Петрович, Кинтилья, Шебак (Донис, 68), Костадинов, Сарфо (Майер, 69), Маркиньос (Корбу, 76), Эль-Араби, Ндонгала (Дражич, 69).
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Слован Братислава –
Такач, Виммер, Кашия, Блэкмэн, Шарани, Байрич, Толич (Сзоке, 62), Куцка, Вайсс (Марцелли, 76), Стрелец (Барсегян, 76), Мак (Саввидис, 85).
- Предупреждения:
- Толич (11), Шебак (13), Виммер (24), Вайсс (28), Петрович (45), Куцка (78), Такач (79), Эль-Араби (81), Шарани (81), Кашия (88).
- Удаление:
- Петрович (80).
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 13 августа, 20:00, «де Гролш Весте»
- Голы:
- 0:1 – 17 Кьергор, 0:2 – 25 Доржелес, 1:2 – 43 Хильгерс, 1:3 – 46 Йео, 2:3 – 64 ван Хоренбек, 3:3 – 87 Стейн.
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Твенте –
Уннершталь, Кейперс (Ротс, 61), ван Хоренбек (Таха, 76), Хильгерс, Салах-Эддин, Эйтинг (ван Берген, 46), Кьеле (Стейн, 61), Влап, ван Волфсвинкел, Ротс (Лтайеф, 68), Ламмерс.
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Ред Булл –
Бласвих, Терзич, Байду, Пионтковски, Дедич, Кьергор, Гурна-Дуат (Диамбу, 55), Бидструп (Капальдо, 81), Глух (ван дер Бремпт, 81), Йео (Daghim, 67), Доржелес (Ратков, 67).
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 13 августа, 20:00, «Аспмюра»
- Голы:
- 0:1 – 4, автогол Берг, 1:1 – 34 Фет, 2:1 – 38 Дубвик Мяятя, 3:1 – 56 Фет, 4:1 – 70 Хег.
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Буде-Глимт –
Хайкин, Бьеркан (Соренсен, 82), Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет (Салтнес, 68), Берг, Эвьен (Миккельсен, 74), Хеуге, Хег (Хельмерсен, 74), Дубвик Мяятя (Серли, 67).
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Ягеллония –
Abramowicz, Браганса Моутинью, Диегес, Скшипчак, Сачек, Имас (Томаш Силва, 81), Хансен (Villar Alonso, 67), Романчук (Кубицки, 81), Нгиамба (Нене, 61), Marczuk, Пулулу (Диаби, 67).
- Предупреждения:
- Хеуге (52), Marczuk (80), Хельмерсен (90).
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 13 августа, 20:00, «Шюкрю Сараджоглу»
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Фенербахче –
Ливакович, Остервольде (Айдын, 119), Джику, Сеюнджю, Мюльдюр (Осейи-Сэмюэл, 63), Яндаш (Эн-Несири, 63), Юксек, Сен-Максимен (Кахведжи, 75), Шиманьски, Тадич (Тосун, 85), Джеко (Элмаз, 90).
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Лилль –
Шевалье, Гудмундссон (Исмаили, 105), Сантуш (Манди, 81), Алессандро, Диаките, Менье (Туре, 105), Харальдссон (Сахрауи, 98), Гомес (Мукау, 82), Андре, Кабелла (Жегрова, 69), Дэвид.
- Предупреждения:
- Мюльдюр (8), Алессандро (35), Гомес (55), Джику (64), Сеюнджю (68), Жегрова (80), Харальдссон (86).
- Удаление:
- Манди (109).
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 13 августа, 20:30, «Тумба»
- Голы:
- 0:1 – 10 Нанаси, 1:1 – 21 Тайсон, 2:1 – 43 Кульеракис, 2:2 – 45 Нанаси, 3:2 – 45+3 Живкович, 3:3 – 90+6 Zätterström, 3:4 – 99 Кристиансен.
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ПАОК –
Котарски, Баба, Кульеракис, Кендзера, Састре, Оздоев (Шваб, 73), Камара, Константелиас (Виейринья, 86), Тайсон (Мург, 49), Живкович (Десподов, 72), Брандон (Чалов, 73).
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Мальме –
Далин, Бузанелло, Zätterström, Янссон, Ларсен (Ольссон, 114), Нанаси (Кристиансен, 79), Йонсен, Пенья (Берг, 105), Рикс (Болин, 59), Бутхейм (Ali, 87), Телин (Реслер, 114).
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 13 августа, 21:00, «Групама-Арена»
-
Ференцварош –
Дибус, Рамирес (Ботка, 46), Раул Густаво, Сиссе (Севикян, 83), Макрецкис (Грубер, 82), Абу-Фани, Ромменс, Сакариассен (Кади, 75), Бен-Ромдан, Траоре, Пешич (Басси, 43).
-
Мидтьюлланд –
Олафссон, Жуниньо (Габриэл, 70), Соренсен, Diao, Андерссон, Соренсен, Аскильдсен (Шимшир, 30), Мартинес, Осорио, Букса (Брюнхильдсен, 71), Джу (Кастильо, 90).
- Предупреждения:
- Аскильдсен (6), Рамирес (39), Сакариассен (67), Андерссон (69), Ботка (76), Кади (87).
- Удаление:
- Раул Густаво (90+7).
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 13 августа, 21:00, «Лудогорец Арена»
- Голы:
- 1:1 – 13 Дуа, 2:1 – 23, пенальти Дуа, 2:4 – 93 Байрамов, 2:5 – 110 Джиджа, 2:6 – 112 Патрик, 2:2 – 45+1, пенальти Бензия, 2:3 – 45+5 Патрик, 0:1 – 7 Жуниньо.
-
Лудогорец –
Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Вердон, Сон (Витрю, 90), Дуарте (Тиссера, 96), Петровски (Чочев, 46), Педриньо (Куртулуш, 108), Секо (Делев, 73), Дуа (Неделев, 102), Рик.
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Карабах –
Бунтич, Джафаргулиев (Байрамов, 84), Медина, Мустафазаде, Вешович (Матеус, 30), Янкович (Патрик, 38), Ромао, Зубир, Бензия, Андраде (Ахундзаде, 98), Жуниньо (Джиджа, 105).
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 13 августа, 21:30, «Констант Ванден Сток»
- Гол:
- 0:1 – 84 Юречка.
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Юнион –
Морис, Матида, Ванхаутте, Мак Аллистер, Кастро-Монтес, Садики, Теклаб (Терхо, 69), Пуэртас, Аит-Эль-Хадж (Расмуссен, 65), Родригес (Кабангу, 69), Akinpelu (Эккерт, 81).
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Славия –
Kinsky, Зима, Огбу, Голеш, Диуф (Боржил, 83), Дорли, Зафеирис (Пребсл, 65), Масопуст (Доудера, 65), Провод (Юрасек, 90), Хоры, Шранц (Юречка, 82).
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 13 августа, 21:30, «Stadionul Steaua»
- Голы:
- 0:1 – 13 Бирманчевич, 0:2 – 28, пенальти Бирманчевич, 0:3 – 37 Гараслин, 1:3 – 60 Олару, 2:3 – 85 Эджума.
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ФКСБ –
Тырновану, Радунович, Нгезана, Дава, Крецу, Lixandru (Alhassan, 71), Шут (Эджума, 46), Бэлуцэ (Попа, 46), Олару, Штефэнеску (Baeten, 46), Микулеску.
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Спарта Прага –
Виндаль-Йенсен, Зелены, Соренсен, Витик, Рынеш, Кайринен, Пресиадо (Визнер, 53), Лячи (Садилек, 84), Гараслин (Данек, 68), Олатунджи (Кухта, 68), Бирманчевич (Сольбаккен, 84).
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 13 августа, 21:45, «Хэмпден Парк»
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Рейнджерс –
Батленд, Йылмаз (Дэвис, 77), Проппер, Суттар, Тавернье, Баррон, Диоманде (Стерлинг, 68), da Silva Dias, Лоуренс (Матондо, 85), Маккосланд (Черны, 46), Дессерс.
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Динамо Киев –
Бущан, Дубинчак, Mykhavko, Попов, Караваев, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Пихаленок, 75), Кабаев (Брагару, 75), Ярмоленко (Волошин, 68), Ванат.
- Предупреждения:
- da Silva Dias (31), Диоманде (45).
- Удаление:
- da Silva Dias (50).
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Киев!!!
Сбылось. А ведь это ещё только квалификация. Сижу смотрю на интересные баннеры в приложении и пытаюсь объяснить телеграмм-боту почему его хозяева криворукие макаки
Очевидно, что им в ЛЧ делать нечего было, но теперь могут и в ЛЕ не попасть.
Надеюсь сегодня по улицам Глазго будут течь реки Макаллана и Бельхэвена 🏴
За Шона Коннери ! За Алекса Фергюсона !
Турки обезумели, раз пригласили сбитого, лет сто назад, лётчика в команду
2:0!!!
Просто сокрушили на классе второй клуб Шотландии!