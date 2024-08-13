Палмер подписал с «Челси» улучшенный контракт до 2033 года (The Athletic)

Коул Палмер продлил контракт с «Челси» до 2033 года.

Предыдущее соглашение 22-летнего англичанина с клубом было рассчитано до конца сезона-2030/31.

По информации The Athletic и Фабрицио Романо, новый договор заключен на улучшенных для полузащитника условиях. Ранее он получал 80 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом сезоне Палмер забил 25 голов и отдал 15 результативных передач за 45 матчей во всех соревнованиях.