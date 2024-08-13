Палмер подписал с «Челси» улучшенный контракт до 2033 года (The Athletic)
Коул Палмер продлил контракт с «Челси» до 2033 года.
Предыдущее соглашение 22-летнего англичанина с клубом было рассчитано до конца сезона-2030/31.
По информации The Athletic и Фабрицио Романо, новый договор заключен на улучшенных для полузащитника условиях. Ранее он получал 80 тысяч фунтов в неделю.
В прошлом сезоне Палмер забил 25 голов и отдал 15 результативных передач за 45 матчей во всех соревнованиях.
пс 27+5 по трансфермаркту в остальных источниках в оом числе официальном сайте апл 27+4
В этой игре рисков у Челси теперь рисков больше чем было до продления.
ПС У Руни в сезоне 11/12 было 27+6=33, и меньше голов с пенальти
На мой взгляд баланс рисков и плюсов не соблюден. При любом негативном сценарии - это большая личка.
1. Показатель средней ЗП не самый информативный. Например, сразу могу предположить, что в Челси он снизился, потому-что игроков на контракте стало в разы больше (чего только 6 вратарей в заявке стоят). Соответственно если делить весь зарплатный фонд не на 25 игроков, а на 40 игроков, то средняя. зп. снизится. Но при этом фактически на зарплаты расходы возрастут.
2. Я понимаю как работает амортизация трансфера. Вот только это работает как ты сказал только в том случае, если игрок 5 лет в клубе пробыл. Пробудут ли в клубе весь табор игроков, которых закупил Челси? Фофана, Мадуэке, Чуквуеке, Мудрики, Дисаси, Бадиашале? Я уверен, что в отрезок 5 лет доберутся единицы. А значит никаких "продадим в чистый плюс как воспитанника не будет".
Скорее будет история: продадим Фофану хотя бы за 20 млн. За пару лет из 80 млн мы амортизировали 32 + 20 миллионов от трансфера = итого 52. 28 останутся чистым убытком. И таких трансферов будет очень много
Стоимость/5 лет контракта. После 5-ти лет амортизация=0
И просто пытается этот подход сделать через "копировать-вставить".
Хотя опять таки длинный контракт клуб никак не защищает, если Челси будет болтаться на 7-8 местах, то Палмер сам начнет выть и у Челси ситуация будет lose-lose. Продать - потерять лидера, оставить - получить демотивированного лидера и возможно потерять возможность его продать подороже.