Палмер подписал с «Челси» улучшенный контракт до 2033 года (The Athletic)

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Коул Палмер продлил контракт с «Челси» до 2033 года.

Предыдущее соглашение 22-летнего англичанина с клубом было рассчитано до конца сезона-2030/31.

По информации The Athletic и Фабрицио Романо, новый договор заключен на улучшенных для полузащитника условиях. Ранее он получал 80 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом сезоне Палмер забил 25 голов и отдал 15 результативных передач за 45 матчей во всех соревнованиях.

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51 комментарий
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Почему не до 2056?)
+38
-4
+34
Безумные сроки контрактов в Челси конечно, относительно всего остального европейского футбола
+29
-3
+26
Ответ CyberUnited
Пока что Палмеру даже до спившегося Руни как до луны
Спорное заявление
+18
-3
+15
Ну хоть одна хорошая новость среди всего этого беспредела
+8
-1
+7
Ответ Katalan
А чем она хороша для Челси? По-моему опять показывает уровень неадекватности руководства. Дают игроку отыгравшему 1 топ-сезон контракт на 9 лет? И ладно бы если оставался 1-2 года по контракту. Но ведь они дают 9-летний контракт вместо 7-летнего (если старый был до 31-го года) А смысла в этом около нуля. Даже если чисто теоретически, если Палмер был бы недоволен зарплатой, какие у него были бы рычаги на Челси с контрактом в 7 лет? Челси мог легко 200 мультов за него просить. А так завтра (не желаю такого конечно) но вдруг Палмер словит кресты и что? После тяжелых травм много кто не возвращался. А зато у чувака теперь контракт на 9 лет с огромной личкой. А Челси при этом продать просевшего после травмы игрока - это морока. Кучи примеров (смотри например того же Умтити, Лангле), которые с жирным контрактом никуда уходить не хотят и висят на балансе клубов годами.
отличные у тебя фантазии, кругом одни если, да если. По факту, 7 от 9 ничем не отличается, подняли ЗП, игрок доволен, готов дальше разрывать в АПЛ
+7
0
+7
Ответ Святослав Федорович
А разве не ввели ограничитель на 5 лет? Откуда такие сроки?
5 лет, это срок амортизации, которая идёт в ФФП. Через 5 лет, амортизация=0 и при продаже, вся сумма пойдёт в ФФП как плюс
+6
0
+6
Ответ Artem Artem
Главное, чтобы он продолжал показывать результат и не спился, как руни
Пока что Палмеру даже до спившегося Руни как до луны
+17
-11
+6
Ответ alessandroma
Безумные сроки контрактов в Челси конечно, относительно всего остального европейского футбола
Так и зп не такие уж огромные, можно не париться, что срок контракта заканчивается и сбрасываеть цену при продажах. К тому же игроки молодые. Нормальная стратегия, имеет логику. А не как начиналось, стерлинги с конской зп...
+8
-2
+6
Ответ Станислав Яцевич
Почему не до 2056?)
Просто он не хочет в третьем дивизионе играть
+7
-1
+6
А разве не ввели ограничитель на 5 лет? Откуда такие сроки?
+6
-1
+5
12 лет рабства
+6
-2
+4
Ответ CyberUnited
Руни в 23 выиграл 2 раза АПЛ и ЛЧ, всего АПЛ взял 5 раз. Палмер в 21 провел свой первый сзеон на топ уровне, Руни начал в 17. 1 топ сезон Палмера против скольки топ сезонов Руни, сам посчитаешь?
А при чем тут командные достижения? мы говорим про игроков. палмер в апл набрал 22+11, 33 голевых действия, у руни лучший сезон в жизни в апл, 31 голевое действие. и палмер тоже выиграл ЛЧ и Апл раз уж вы так хотите сравнивать. и играл в финале евро, чего руни никогда не добился
+5
-1
+4
Ответ CyberUnited
Выиграл АПЛ и ЛЧ сыграв пару матчей по 10 минут? Он хоть медаль-то получил? Руни имел прямое отношение к этим победам. В возрасте Палмера у него на клубном уровне уже было 80 голов. Человек только что первый полноценный сезон в жизни провел, давайте не будет его сравнивать с легендой АПЛ. ПС У Руни в сезоне 11/12 было 27+6=33, и меньше голов с пенальти
так никто до вас и не сравнивал. Но единственный полный сезон проведенный палмером, статистически уже круче любого сезона руни. и это без роналду, ван перси, и еще кучи легенд, с непонятным составом в команде середняке.

пс 27+5 по трансфермаркту в остальных источниках в оом числе официальном сайте апл 27+4
+4
-1
+3
Ответ CyberUnited
Руни в 23 выиграл 2 раза АПЛ и ЛЧ, всего АПЛ взял 5 раз. Палмер в 21 провел свой первый сзеон на топ уровне, Руни начал в 17. 1 топ сезон Палмера против скольки топ сезонов Руни, сам посчитаешь?
Про титулы ты, конечно, круто вкинул. Абрахам с одной ЛЧ и ЛК круче Кейна без трофеев?
+4
-1
+3
А что удивительного? Челси для Боули это отмыв денег и налоговые махинации.
+3
-1
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Согласен, предыдущий заканчивался уже вот-вот, нужно было срочно продлить и сохранить новичка
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Ответ alessandroma
Безумные сроки контрактов в Челси конечно, относительно всего остального европейского футбола
Вообще, это уже давняя практика того же Атлетико Бильбао. Там вон Сансет и Иньяки Уильямс сейчас свои девятилетние контракты отрабатывают, у первого с 2022 действует, а второй так вообще в 2019 подписывался под такой срок.
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Улучшенные улучшенных условия!!! 🤑
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Мне кажется или Челси подписывает слишком долгие контракты с игроками? Это разрешено?
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Ответ tverd1
Обрати внимание, сколько сейчас игроков уходят свободными агентами. Как тот же Чалов, который прекрасно понимая, что его ни купят за ту цену которую просит клуб, просто тянул с переподписанием контракта выкручивая я...ца ЦСКА удобными для себя условиями. А вот Локомотив этого делать не стал поэтому Рифат, Миранчук, и ко ушли свободными агентами и Рифат уже на контракте в новом клубе, а Локомотив получил за них одни убытки.
Большой риск был для Челси уйди Палмер свободным агентом в 2031?

В этой игре рисков у Челси теперь рисков больше чем было до продления.
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Ответ Evghenii Kovalik
Спорное заявление
Руни в 23 выиграл 2 раза АПЛ и ЛЧ, всего АПЛ взял 5 раз. Палмер в 21 провел свой первый сзеон на топ уровне, Руни начал в 17. 1 топ сезон Палмера против скольки топ сезонов Руни, сам посчитаешь?
+3
-2
+1
Ответ Evghenii Kovalik
А при чем тут командные достижения? мы говорим про игроков. палмер в апл набрал 22+11, 33 голевых действия, у руни лучший сезон в жизни в апл, 31 голевое действие. и палмер тоже выиграл ЛЧ и Апл раз уж вы так хотите сравнивать. и играл в финале евро, чего руни никогда не добился
Выиграл АПЛ и ЛЧ сыграв пару матчей по 10 минут? Он хоть медаль-то получил? Руни имел прямое отношение к этим победам. В возрасте Палмера у него на клубном уровне уже было 80 голов. Человек только что первый полноценный сезон в жизни провел, давайте не будет его сравнивать с легендой АПЛ.

ПС У Руни в сезоне 11/12 было 27+6=33, и меньше голов с пенальти
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Ответ Chelsea`s Lev
Риски - если большие лички. А тут введена "бонусная система", которая намного больше лички... Наоборот - риск минимален.
К сожалению в новости не говорится об условиях и других новостей я не слышал. А про историю с бонусами - для меня это факт чисто от человека в комментариях (как понимаешь, не самый надежный источник).Можем подождать, но опять таки - если старый контракт был на 80, врядли ж переподписали на 85, верно? Ну за 100+ думаю там точно подняли (а учитывая поступки руководства Челси, который без проблем отсыпает по 200к в неделю, думаю ближе к этой сумме).

На мой взгляд баланс рисков и плюсов не соблюден. При любом негативном сценарии - это большая личка.
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Ответ Chelsea`s Lev
...туннельное мышление - на этом сайте. Главное достижение за эти годы - снижение средней лички с 250 т/неделя до 70-80 т/неделя. Это офф.данные. Введение "длинных сроков" даёт возможность через 5 лет контракта, "выплатить" в ФФП всю амортизацию за игрока. После чего - игрок будет приравнен в ФФП к воспитаннику клуба при последующей продаже:)
Дико извиняюсь. Не видел эти данные, но и честно говоря нет особого желания проверять ,поэтому приму за правду. Но логичые вопросы появляются:
1. Показатель средней ЗП не самый информативный. Например, сразу могу предположить, что в Челси он снизился, потому-что игроков на контракте стало в разы больше (чего только 6 вратарей в заявке стоят). Соответственно если делить весь зарплатный фонд не на 25 игроков, а на 40 игроков, то средняя. зп. снизится. Но при этом фактически на зарплаты расходы возрастут.

2. Я понимаю как работает амортизация трансфера. Вот только это работает как ты сказал только в том случае, если игрок 5 лет в клубе пробыл. Пробудут ли в клубе весь табор игроков, которых закупил Челси? Фофана, Мадуэке, Чуквуеке, Мудрики, Дисаси, Бадиашале? Я уверен, что в отрезок 5 лет доберутся единицы. А значит никаких "продадим в чистый плюс как воспитанника не будет".

Скорее будет история: продадим Фофану хотя бы за 20 млн. За пару лет из 80 млн мы амортизировали 32 + 20 миллионов от трансфера = итого 52. 28 останутся чистым убытком. И таких трансферов будет очень много
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Ответ CyberUnited
Пока что Палмеру даже до спившегося Руни как до луны
🤣 есть такое, ну посмотрим может стабильно будет показывать результат
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Ответ CyberUnited
Пока что Палмеру даже до спившегося Руни как до луны
Бери выше: Палмеру даже до сдавшего Уэбба далеко
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Ответ Katalan
Тоннельное мышление скорее у Боули, который привык, что в НБА, НХЛ и тд. звезда как Овечкин или Карри получает бешенные контракты и становится лицом вокруг которого строится игра, подбираются партнеры и тд. И просто пытается этот подход сделать через "копировать-вставить". Хотя опять таки длинный контракт клуб никак не защищает, если Челси будет болтаться на 7-8 местах, то Палмер сам начнет выть и у Челси ситуация будет lose-lose. Продать - потерять лидера, оставить - получить демотивированного лидера и возможно потерять возможность его продать подороже.
...туннельное мышление - на этом сайте. Главное достижение за эти годы - снижение средней лички с 250 т/неделя до 70-80 т/неделя. Это офф.данные. Введение "длинных сроков" даёт возможность через 5 лет контракта, "выплатить" в ФФП всю амортизацию за игрока. После чего - игрок будет приравнен в ФФП к воспитаннику клуба при последующей продаже:)
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Ответ Александр Гончаров
Мне кажется или Челси подписывает слишком долгие контракты с игроками? Это разрешено?
... уже 100 раз говорилось: контракт с игроком может быть хоть пожизненный. В ФФП, в виде амортизации, идёт:
Стоимость/5 лет контракта. После 5-ти лет амортизация=0
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Очень немативационные контракты . Человек через пару лет перестанет развиваться , потому что его мозг уже запомнил информацию , что в следующие 7 лет , он будет получать также , как бы он не играл . Помню какие саги складывались с контрактами Месси и Роналду . И они выдавали такие перфомансы , что им подписывали новые контракты на улучшенных условиях . Не знаю , может у меня тоннельное мышление и Боэли знает лучше , все таки он намного большего достиг
Тоннельное мышление скорее у Боули, который привык, что в НБА, НХЛ и тд. звезда как Овечкин или Карри получает бешенные контракты и становится лицом вокруг которого строится игра, подбираются партнеры и тд.

И просто пытается этот подход сделать через "копировать-вставить".

Хотя опять таки длинный контракт клуб никак не защищает, если Челси будет болтаться на 7-8 местах, то Палмер сам начнет выть и у Челси ситуация будет lose-lose. Продать - потерять лидера, оставить - получить демотивированного лидера и возможно потерять возможность его продать подороже.
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Ну всё, можно завязывать с футболом, срубить неустойку и попивать джюс не выходя из бассейна 😎
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