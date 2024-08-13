Анчелотти не считает Саудовскую Аравию угрозой: «По Винисиусу ничего нет, это спекуляции»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Винисиус Жуниор деньги Футбол

Карло Анчелотти не считает Саудовскую Аравию угрозой.

«[Саудовская Аравия] не угроза, у нас много качественных футболистов. Я уверен, что мы можем добиться больших успехов.

По Винисиусу нет ничего. Это рыночные спекуляции», – сказал главный тренер «Реала».

Ранее стало известно, что Винисиус отклонил предложение саудовского клуба на 1 млрд евро за 5 лет по контракту, но «Аль-Ахли» «готов на все» ради подписания бразильца. Кроме того, власти Саудовской Аравии хотят сделать Винисиуса лицом лиги в преддверии ЧМ-2034.

10 комментариев
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Да не Анчелоти, как раз таки Саудовская Аравия тихая угроза.
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Сделать лицо Виника лицом ЧМ точно хорошая идея? Футболист классный, но лицо как то не очень. Была же история что он обиделся что в промо ролике Найк посвященному сборной Бразилии, ему предпочли симпатичного Родриго)
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Беги винчик, беги 🏃‍♂️. Там ты будешь своим.
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Хорошенькие спекуляции -
1000000000.
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Агентские игры.
Это успокаивает.
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Ну это было очевидно что нету, платить ярд ему, бред
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Агентские игры. Это успокаивает.
Так это наоборот хуже получается. Значит Вини недоволен своей ЗП.
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