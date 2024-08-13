Анчелотти не считает Саудовскую Аравию угрозой: «По Винисиусу ничего нет, это спекуляции»

Карло Анчелотти не считает Саудовскую Аравию угрозой.

«[Саудовская Аравия] не угроза, у нас много качественных футболистов. Я уверен, что мы можем добиться больших успехов.

По Винисиусу нет ничего. Это рыночные спекуляции», – сказал главный тренер «Реала».

Ранее стало известно, что Винисиус отклонил предложение саудовского клуба на 1 млрд евро за 5 лет по контракту, но «Аль-Ахли» «готов на все» ради подписания бразильца. Кроме того, власти Саудовской Аравии хотят сделать Винисиуса лицом лиги в преддверии ЧМ-2034.