Глава ВАР в Испании о технологии определения гола: «Она нужна в 2-3 играх из четырех тысяч. Мы ее не используем, ВАР может исправлять ошибки»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Атлетико Ла Лига судьи Карлос Клос Гомес Жирона видеоповторы Футбол

Глава ВАР в Испании высказался о технологии определения гола.

В Ла Лиге подобная система отсутствует. Решение о том, пересек мяч линию ворот или нет, принимает ВАР и арбитры в поле.

– Технологии определения гола не хватает. Мы о ней вспоминаем не чаще трех раз за сезон, но...

– Действительно, такие эпизоды случаются очень редко. В начале работы ВАР мы установили стационарные камеры на линии ворот, и более чем в 90% случаев этого достаточно. Также большую часть ошибок может исправить ВАР.

Я оставляю за остальными участниками лиги право решать, стоит ли его иметь, чтобы использовать два-три раза за сезон. За последние пять лет технология определения гола использовалась бы в двух-трех играх из четырех тысяч.

Да, она помогла бы, но у нас ее нет, и мы ее не используем, – сказал глава ВАР в Испании Карлос Клос Гомес.

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47 комментариев
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Goal-line technology очень крутая штука, и я бы не сказал что подобные эпизоды как в матче Реал - Барселона случаются редко, считаю что такая система должна быть в каждом топовом чемпионате.
+56
-1
+55
И поэтому можно ошибаться в этих 2-3 играх?
+43
-2
+41
Также самый популярный матч в мире Барселона-Реал в прошлом сезоне: 🌚
+28
-5
+23
Ответ Vlad Zhadejko
И поэтому можно ошибаться в этих 2-3 играх?
Они в каждой второй ошибаются, 2-3-мя ошибками больше, или меньше они разницы не заметят 😁
+11
-1
+10
Ответ Папа Футбола
Goal-line technology очень крутая штука, и я бы не сказал что подобные эпизоды как в матче Реал - Барселона случаются редко, считаю что такая система должна быть в каждом топовом чемпионате.
Противники пинают на одну-единственную ошибку системы, где вратарь закрыл мяч собой, и это стоило проигравшей команде гола и вылета в шип.
Одна ошибка на более, чем 4к ситуаций.
Давайте поверим лайнсмену, он же наш парень. Глаз-алмаз, душа - золото.
А то, что чего-то не увидел - ой, да вы сами попробуйте так побегать и на болельщиц не засматриваться!
+11
-1
+10
Красиво сказал:"Да она помогла бы, но у нас её нет и поэтому мы не применяем её"! Слов нет!
+6
0
+6
Полный бред. Ла Лига хочет больше зарабатывать от телетрансляций и спонсоров, но при этом не хочет улучшать качество турнира.
+6
-1
+5
Как показала практика,Вар не может исправлять ошибки. И даже если в 2 играх из 4000(хотя это явно не так,чаще) ее нужно купить.
+6
-1
+5
Ответ Irakli Kan
Они в каждой второй ошибаются, 2-3-мя ошибками больше, или меньше они разницы не заметят 😁
Испанские и английские чуть ли не в каждой. Просто где-то эти ошибки громкие(в том числе из-за тупости судей и их дружбы) и повлияли на результат, а где-то нет.
+4
0
+4
Ремень безопасности нужен 1 раз на 10000 поездок. Мы его не используем.
+3
0
+3
И эти 2,3 матча покажут, за какую команду болеет арбитр...
+2
-1
+1
Ответ damondiamond
Также самый популярный матч в мире Барселона-Реал в прошлом сезоне: 🌚
Скорее так: 🗿🗿🗿
+7
-6
+1
Ответ Папа Футбола
Goal-line technology очень крутая штука, и я бы не сказал что подобные эпизоды как в матче Реал - Барселона случаются редко, считаю что такая система должна быть в каждом топовом чемпионате.
Ну она и есть во всех чемпионатах, кроме Испании.😏😏😏
+1
0
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кстати, Барселона одной из первых выступила против этой системы… а Реал в свою очередь требовал, что эта система была установлена. Но как только это коснулось Барселоны, то каталонцы сразу нашли виновных в лице Реала. Может Барселона пора голосовать не за повышение зарплаты Тебасу, где Реал был уже против, а за систему определения гола? ☝🏻
Комментарий удален модератором
Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
Интересное мнение... 🤔
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Ответ Верховный Лорд
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Станислав Л
по существу что-нибудь поговоришь? Если бы не было гола - показали видео с линии ворот. Его нет - значит гол был
показали видео с линии ворот, мяч был закрыт спиной Лунина) ни одном повторе не было видно пересек или нет)
а системы определения гола не было в том числе потому что Лапорта голосовал против нее, хотя Реал был за))
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Ответ Spiker1606
Это Барселона была против этой системы, Реал наоборот за неё голосовал.
Позвольте результаты?
Барселона всегда против мадридской системы и прочего социального мадридизма.
Но играть в равных условиях не хочет.
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Ответ Станислав Л
так что там по камерам на линии ворот с последнего класико? Гол не засчитали Реалу чистый получается
гол-фантом 😂 все не переживете как вас опустили)
+1
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0
Ответ Log in
Это оправдание тому, что нет денег. У большинства команд, где даже Вильярреал или Севилья зарабатывали еврокубками, нет на то денег. И у Барселоны тоже не было, поэтому проголосовала против
Да понятно конечно. Поэтому и надо гнать Тебаса
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Ответ Ага Угу
Как показала практика,Вар не может исправлять ошибки. И даже если в 2 играх из 4000(хотя это явно не так,чаще) ее нужно купить.
Это оправдание тому, что нет денег.
У большинства команд, где даже Вильярреал или Севилья зарабатывали еврокубками, нет на то денег. И у Барселоны тоже не было, поэтому проголосовала против
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Ответ Tristan...
Комментарий удален модератором
Это Барселона была против этой системы, Реал наоборот за неё голосовал.
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На самом деле очень нужная штука, вар это всё равно человеческий фактор и ошибок мы видели тьму со стороны вара, а тут не придерёшься
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Он лукавит со статистикой. Система нужна. Чем больше матчей будет с этой системой, тем лучше. Судья в поле не всегда может увидеть всё. Да и к вар вопросов будет меньше.
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Современный спорт - это прежде всего бизнес. Думаю, вопрос стоит так, есть ли смысл платить за то, чем пользуются в крайних случаях. Что будет стоить Лиге дороже: скандал из-за неопределенного гола или использование системы определения гола ?
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Испанские бюрократы дадут фору всяким журовым и родниным по абсурдности высказываний
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Зато ох уж эти 2-3 матча))
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то, что такой системы нет в Испании, делает ее рейтинг ниже, с упущенной выгодой для ТВ-трансляций
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