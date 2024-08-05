Глава ВАР в Испании о технологии определения гола: «Она нужна в 2-3 играх из четырех тысяч. Мы ее не используем, ВАР может исправлять ошибки»

Глава ВАР в Испании высказался о технологии определения гола.

В Ла Лиге подобная система отсутствует. Решение о том, пересек мяч линию ворот или нет, принимает ВАР и арбитры в поле.

– Технологии определения гола не хватает. Мы о ней вспоминаем не чаще трех раз за сезон, но...

– Действительно, такие эпизоды случаются очень редко. В начале работы ВАР мы установили стационарные камеры на линии ворот, и более чем в 90% случаев этого достаточно. Также большую часть ошибок может исправить ВАР.

Я оставляю за остальными участниками лиги право решать, стоит ли его иметь, чтобы использовать два-три раза за сезон. За последние пять лет технология определения гола использовалась бы в двух-трех играх из четырех тысяч.

Да, она помогла бы, но у нас ее нет, и мы ее не используем, – сказал глава ВАР в Испании Карлос Клос Гомес.

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