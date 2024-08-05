Глава ВАР в Испании о технологии определения гола: «Она нужна в 2-3 играх из четырех тысяч. Мы ее не используем, ВАР может исправлять ошибки»
Глава ВАР в Испании высказался о технологии определения гола.
В Ла Лиге подобная система отсутствует. Решение о том, пересек мяч линию ворот или нет, принимает ВАР и арбитры в поле.
– Технологии определения гола не хватает. Мы о ней вспоминаем не чаще трех раз за сезон, но...
– Действительно, такие эпизоды случаются очень редко. В начале работы ВАР мы установили стационарные камеры на линии ворот, и более чем в 90% случаев этого достаточно. Также большую часть ошибок может исправить ВАР.
Я оставляю за остальными участниками лиги право решать, стоит ли его иметь, чтобы использовать два-три раза за сезон. За последние пять лет технология определения гола использовалась бы в двух-трех играх из четырех тысяч.
Да, она помогла бы, но у нас ее нет, и мы ее не используем, – сказал глава ВАР в Испании Карлос Клос Гомес.
Был ли гол Ямаля «Реалу»? В Испании нет Hawk-Eye, а ВАР ничего не подтвердил
Одна ошибка на более, чем 4к ситуаций.
Давайте поверим лайнсмену, он же наш парень. Глаз-алмаз, душа - золото.
А то, что чего-то не увидел - ой, да вы сами попробуйте так побегать и на болельщиц не засматриваться!
а системы определения гола не было в том числе потому что Лапорта голосовал против нее, хотя Реал был за))
Барселона всегда против мадридской системы и прочего социального мадридизма.
Но играть в равных условиях не хочет.
У большинства команд, где даже Вильярреал или Севилья зарабатывали еврокубками, нет на то денег. И у Барселоны тоже не было, поэтому проголосовала против