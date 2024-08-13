«Челси» предложил 65 млн евро за Феликса. С «Атлетико» пока не договорились (O Jogo)
«Челси» предложил 65 млн евро за Жоау Феликса.
По информации издания O Jogo, лондонцы хотят разделить эту сумму.
«Челси» планирует выплатить 35 миллионов евро сразу и еще 30 миллионов в дальнейшем. Срок второй выплаты не уточняется.
Клубы по-прежнему не договорились и продолжают общение. Отмечается, что Феликс заинтересован в трансфере.
Вингер уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 – на правах аренды. В прошлом сезоне он был в аренде в «Барселоне».
«Атлетико» недоволен стартовым предложением «Челси» по Феликсу. За Жоау хотят 50 млн евро
Челси: даём 65.
И, скорее всего, чушь, потому что Атлетико его бы уже отправил с коробкой Рафаэлок за такие бабки.
Челси важно переплатить традиционно
Я не знаю, реанимирует ли он карьеру в Челси, я просто не хочу его видеть.
Челси изначально 40 предложил, Атлетико хочет 50, тут нарисовали 65.