«Челси» предложил 65 млн евро за Феликса. С «Атлетико» пока не договорились (O Jogo)

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс деньги Футбол

«Челси» предложил 65 млн евро за Жоау Феликса.

По информации издания O Jogo, лондонцы хотят разделить эту сумму.

«Челси» планирует выплатить 35 миллионов евро сразу и еще 30 миллионов в дальнейшем. Срок второй выплаты не уточняется.

Клубы по-прежнему не договорились и продолжают общение. Отмечается, что Феликс заинтересован в трансфере.

Вингер уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 – на правах аренды. В прошлом сезоне он был в аренде в «Барселоне».

«Атлетико» недоволен стартовым предложением «Челси» по Феликсу. За Жоау хотят 50 млн евро

 

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73 комментария
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Атлетико: нам надо 50.
Челси: даём 65.
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Это овермного и абсолютно не нужно.
И, скорее всего, чушь, потому что Атлетико его бы уже отправил с коробкой Рафаэлок за такие бабки.
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Ответ ОттоДракула
Атлетико: нам надо 50. Челси: даём 65.
Гигачад Боули опять всех переиграл
+42
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+39
может Боули просто деньги колумбийского наркокартеля отмывает..иначе всё это какое-то безумие
+16
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Атлетико и 40 млн согласился бы
Челси важно переплатить традиционно
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-6
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Ответ ОттоДракула
Атлетико: нам надо 50. Челси: даём 65.
Они хотят 50 сразу, челси предлагает 35 + 30 когда-нибудь потом.
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Ответ iegord
Зачем? Челси не помешал бы классический забивной центральный нап. А зачем нужен еще один «креативный» игрок атаки, непонятно. Тем более такой нестабильный и не впечатливший ни в одном клубе за последние лет 5
Потому что слева только Мудрик, Стерлинг и Нету, нужен кто-то ещё )))
+9
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Ответ kaka10
Атлетико и 40 млн согласился бы Челси важно переплатить традиционно
думаю имеется элемент схематоза, завысят цену на Галахера, и за Феликса соответственно.
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+2
прекрасно, отправим с бантиком
+3
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+2
Челси это футбольные санитары леса)
+2
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+2
Четвертый состав начали формировать.
+3
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Ответ Бегемотик
В Челси не реанимирует, а у Эмери да?
Да, Эмери более гибкий тренер, чем Мареска. Диаби ушёл, из пришедших игроков я не вижу тех, кто способен сыграть и на фланге, и в оттяжке, и в паре с Уоткинсом (Арчер это несерьёзно). Покупка Феликса для Виллы даже какую-то логику имеет с игровой точки зрения.
Я не знаю, реанимирует ли он карьеру в Челси, я просто не хочу его видеть.
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Ответ Ale88io
Челси не хочет предложить за Антони столько? И за Санчо. И за Каземиро можно. Вам же всё равно, кого брать, а нам нужно как раз балласт сплавить)
это вы у нас скорее Чилуэлла заберете )
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Ответ ОттоДракула
Атлетико: нам надо 50. Челси: даём 65.
Может потому что новость фейковая?
Челси изначально 40 предложил, Атлетико хочет 50, тут нарисовали 65.
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Ответ Met741
Они хотят 50 сразу, челси предлагает 35 + 30 когда-нибудь потом.
Все равно классная рассрочка. Как взять кредит с 20 процентами годовых.
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Утка, как по мне, про 65кк речи не было вообще до этого. Как обычно левый источник рисует цифры, а в комментах уже всё за чистую монету приняли)
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Ответ Don Cherry 67
Маласию вы вроде взяли, но он сломан и мелкий. И сегодня продали Ван Биссаку. А Чили мастер на все фланги, так что забирайте ))
Не, у нас справа есть Далот, Мазрауи, слева Шоу, Мартинес может сыграть. Спасибо за предложение, но мы лучше Маласию подождем))
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Кряяяя )
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Боули хочет поставить какой-то рекорд по количеству трансферов😂🤦‍♂️там вроде уже и в раздевалке шкафчиков нет, а все покупают и покупают
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Ответ Ale88io
Не, у нас справа есть Далот, Мазрауи, слева Шоу, Мартинес может сыграть. Спасибо за предложение, но мы лучше Маласию подождем))
Как здорово, что представители топ-клубов обсуждают трансферы на ветках Спортса! :)
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Покупать игрока за 65 млн, который не нужен, чтобы у Атлетико появились деньги и они купили Галлахера за 40… Только трансферный бан спасет от краха этот Челси. Набрали несколько десятков неликвидных футболистов по оверпрайсу, большинство из которых даже на поле не будет толком выходить..
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Ответ onsigne
Да, Эмери более гибкий тренер, чем Мареска. Диаби ушёл, из пришедших игроков я не вижу тех, кто способен сыграть и на фланге, и в оттяжке, и в паре с Уоткинсом (Арчер это несерьёзно). Покупка Феликса для Виллы даже какую-то логику имеет с игровой точки зрения. Я не знаю, реанимирует ли он карьеру в Челси, я просто не хочу его видеть.
...никто из нормальных болел Челси не хочет его видеть. А для Виллы - имеет прямую логику покупка Галлахера: кроме Диаби они ещё продали Луиза в Юве... думаю, Галла для них идеальный вариант. И Вилла для Галлы - тоже
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Как здорово, что представители топ-клубов обсуждают трансферы на ветках Спортса! :)
А что, удобно, и не нужно из Лондона в Манчестер летать))
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Ответ Ale88io
А вот уже вроде как и не нужен, Мазрауи взяли на подмогу))
Маласию вы вроде взяли, но он сломан и мелкий. И сегодня продали Ван Биссаку. А Чили мастер на все фланги, так что забирайте ))
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Ответ Don Cherry 67
это вы у нас скорее Чилуэлла заберете )
А вот уже вроде как и не нужен, Мазрауи взяли на подмогу))
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Ответ A1190
Боули хочет поставить какой-то рекорд по количеству трансферов😂🤦‍♂️там вроде уже и в раздевалке шкафчиков нет, а все покупают и покупают
Сейчас с игроками закончат, будут покупать шкафчики, не переживайте
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Ответ Chelsea`s Lev
Очередная ветка про Челси, не имеющая к Челси никакого отношения... на радость школоте, которая ждёт не дождётся
Ну тупых комментариев соберёт кучу - то что и надо сайту
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Ответ onsigne
35 приемлемо, но бонусами надо прописать какие-нибудь нереальные условия, типа АПЛ, ЛЧ, ЗМ. В любом случае, видеть вшивого Феликса на левом фланге вообще не хочется, лучше бы у Эмери карьеру реанимировал, если это ещё возможно.
В Челси не реанимирует, а у Эмери да?
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Ответ onsigne
35 приемлемо, но бонусами надо прописать какие-нибудь нереальные условия, типа АПЛ, ЛЧ, ЗМ. В любом случае, видеть вшивого Феликса на левом фланге вообще не хочется, лучше бы у Эмери карьеру реанимировал, если это ещё возможно.
где там хоть слово о бонусами?
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Ответ 9wkbc9rjcb
Как можно уже стареющего, так и не заигравшем покупать за такие деньги, похоже на фейк, по мне он 5 не стоит, но все время подающий надежды.
24 года - уже стареющий.
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