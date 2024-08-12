Феликс может вернуться в «Челси» в рамках перехода Галлахера в «Атлетико» 

Хавбек «Атлетико» может вернуться в « ».

Стороны обсуждают трансфер 24-летнего игрока сборной Португалии как часть сделки по переходу полузащитника «синих» Конора Галлахера в мадридский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в переговорах в Лондоне участвует известный футбольный агент Жорже Мендеш.

Ранее стало известно, что « » купит Галлахера за 42 млн евро.

Феликс уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 – на правах аренды. В прошлом сезоне хавбек был в аренде в «Барселоне».