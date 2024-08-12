Феликс может вернуться в «Челси» в рамках перехода Галлахера в «Атлетико» 

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Феликс Футбол

Хавбек «Атлетико» Жоау Феликс может вернуться в «Челси».

Стороны обсуждают трансфер 24-летнего игрока сборной Португалии как часть сделки по переходу полузащитника «синих» Конора Галлахера в мадридский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в переговорах в Лондоне участвует известный футбольный агент Жорже Мендеш.

Ранее стало известно, что «Атлетико» купит Галлахера за 42 млн евро.

Феликс уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 – на правах аренды. В прошлом сезоне хавбек был в аренде в «Барселоне».

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14 комментариев
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Ответ Cristiano Ronaldo
Челси - главное посмешище мирового футбола, времён правления Боули!
Нет, у Челси хотя бы деньги есть. Барселона и посмешище и без денег 👌
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Челси необходимо очищение шипом
+7
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+4
ну да , атакующих игрок не хватает ...
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Ну а Челси он зачем? Не говоря о том, что журналисты, прикормленные Боули, писали что Галлахеру не будет места. Но на Феликса видимо найдется
+3
-1
+2
Ответ Александр Быков
Нет, у Челси хотя бы деньги есть. Барселона и посмешище и без денег 👌
Барселона в сезоне 2022/2023 - золото Ла Лиги и суперкубок Испании
Челси в сезоне 2022/2023 - 12 место АПЛ, 0 титиулов
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Они это заслужили
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Бесплатно? Тогда ок
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Даже маленький школьник, лет десяти, проводит гораздо более грамотную и вдумчивую трансферную компанию в Football Manager, чем господин Боули.
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Своего ключевого доморощенного менять на это португальское чудо просто потому что? Они там в порядке или как? Судя по тому что уволили Почетино который казалось бы всё настроил и пошло дело, то нет, не очень там с ними всё в порядке в манагерском штабе.
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🤦‍♂️ может лучше по дереву передумать?
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мы всей семьей молимся чтобы этого не случилось
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Только была хорошая новость, что негра из Атлетико за оверпрайс не берут, теперь опять двадцать пять.
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Ответ Александр Быков
Нет, у Челси хотя бы деньги есть. Барселона и посмешище и без денег 👌
Я тоже в шоке от бездарной экономической и трансферной политики, Лапорты и Бартомеу, но всё же они, хотя бы уровень держат в Ла Лиге и с горем пополам, брыкаются в ЛЧ. Челси же, теперь попасть и в Лигу Конференций достижение всей их жизни.
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