Феликс может вернуться в «Челси» в рамках перехода Галлахера в «Атлетико»
Хавбек «Атлетико» Жоау Феликс может вернуться в «Челси».
Стороны обсуждают трансфер 24-летнего игрока сборной Португалии как часть сделки по переходу полузащитника «синих» Конора Галлахера в мадридский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, в переговорах в Лондоне участвует известный футбольный агент Жорже Мендеш.
Ранее стало известно, что «Атлетико» купит Галлахера за 42 млн евро.
Феликс уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 – на правах аренды. В прошлом сезоне хавбек был в аренде в «Барселоне».
Челси в сезоне 2022/2023 - 12 место АПЛ, 0 титиулов