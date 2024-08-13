«Челси» попросил Галлахера вернуться в Лондон. Хавбек 5 дней жил в мадридском отеле и тренировался один, ожидая перехода в «Атлетико»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Конор Галлахер Фабрицио Романо Футбол

Конор Галлахер находится в Мадриде в ожидании завершения перехода в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Галлахер подписал 5-летний контракт с «Атлетико», но сделка с «Челси» по-прежнему не закрыта. После срыва трансфера Саму Омородиона клубы обсуждают возможность включения в сделку Жоау Феликса.

Как пишет The Telegraph, в ожидании официального объявления о трансфере Галлахер провел последние пять дней в отеле в Мадриде, тренируясь самостоятельно. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» настаивает на возвращении Конора в Лондон.

На данный момент вопрос о трансфере в «Атлетико» остается открытым, но «синие» считают продажу Галлахера и подписание Феликса отдельными сделками. Сообщается, что Конор вернется в Англию, если «Атлетико» не подпишет все необходимые документы до конца вторника.

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51 комментарий
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Сейчас Атлетико от него откажется, а в Челси случится очередной переворот и поэтому игрок не сможет вернуться обратно
Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
+230
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+229
Челси в какой уже раз удивляет, менять условия контракта перед самым подписанием и подставить Галлахера — это гениально.
+55
-5
+50
Ответ Niko [Ars]
Сейчас Атлетико от него откажется, а в Челси случится очередной переворот и поэтому игрок не сможет вернуться обратно Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
Кристиан Бэйл научится настолько хорошо играть в футбол для роли, что его нельзя будет отличить от Галлахера. В роли Боули - Том Хенкс)
+48
0
+48
Ответ samatzakirzyanov
Челси в какой уже раз удивляет, менять условия контракта перед самым подписанием и подставить Галлахера — это гениально.
Омородион не прошёл медицинское обследование и его трансфер оказался ещё более рискованным, чем был до этого.

Что нужно было сделать Челси? Сказать "ой блин, ну ладно, вот вам всё равно сумма в полном объёме"?

Медицинские обследования же, как раз, для этого и нужны.
+18
-1
+17
Челси ведёт себя по свински со своими игроками. При Абрамовиче такого представить даже нельзя было
+17
-7
+10
Я правильно понимаю, что Галлахер не хотел уходить, его убедили, нашли клуб, он поехал подписывать контракт - а ему говорят: стоп, давай назад? Как там профсоюзы игроков поживают, когда надо реальные задачи решать с большими дядями? А то только бабло пилят на наездах на УЕФА и ФИФА
+11
-3
+8
Ответ trav
Челси ведёт себя по свински со своими игроками. При Абрамовиче такого представить даже нельзя было
Да ведь у Абрамовича игроков не покупали и не мурыжили по арендам всю карьеру. МАх только с воспитанниками бритами так нельзя. ахх
+8
0
+8
"Челси" заслуживает очищения Чемпионшипом.
+8
-1
+7
Бедняга
+7
0
+7
Ответ Niko [Ars]
Сейчас Атлетико от него откажется, а в Челси случится очередной переворот и поэтому игрок не сможет вернуться обратно Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
Это прям хорошо🤝
+7
-1
+6
Ответ Niko [Ars]
Сейчас Атлетико от него откажется, а в Челси случится очередной переворот и поэтому игрок не сможет вернуться обратно Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
Начнет работать там то консьержем, то швейцарцем, заведет себе друзей
+5
0
+5
Ответ Niko [Ars]
Сейчас Атлетико от него откажется, а в Челси случится очередной переворот и поэтому игрок не сможет вернуться обратно Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
Посередине этого фэнтези покажут , как арсенал берёт ЛЧ
+5
0
+5
Что он им плохого сделал, что так издеваются над своим воспитанником?
+4
0
+4
Ну и клоуны)
+4
0
+4
Ответ Niko [Ars]
Сейчас Атлетико от него откажется, а в Челси случится очередной переворот и поэтому игрок не сможет вернуться обратно Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
Бортич прекрасно сыграла отель
+2
0
+2
Ответ Niko [Ars]
Сейчас Атлетико от него откажется, а в Челси случится очередной переворот и поэтому игрок не сможет вернуться обратно Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
Спилберг снимет Терминал 2))
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
Кристиан Бэйл научится настолько хорошо играть в футбол для роли, что его нельзя будет отличить от Галлахера. В роли Боули - Том Хенкс)
Кристиан Бейл настолько хорошо научится играть в футбол, что сделает США чемпионом мира 😂
И об этом тоже снимут фильм
+2
0
+2
Ответ trav
Челси ведёт себя по свински со своими игроками. При Абрамовиче такого представить даже нельзя было
Томори это напиши.
Того мурыжили туда сюда, то остается то нет, решили в итоге, что остается и в итоге за неделю до окончания ТО опять переобулись и сбагрить решили, он отказался и просто сидел на лавке полсиза. Но такое мы вспоминать не будем.
Или что с Малуда было.
+7
-5
+2
Ответ flurione
Бедняга
Чего, прям мини-отпуск)) думаю и отель там отличный, врядли в хостеле придорожном мучается)
+4
-2
+2
Чем Галлахер заслужил такое скотское отношение к себе?
+2
0
+2
Ответ Marcus-light
Я правильно понимаю, что Галлахер не хотел уходить, его убедили, нашли клуб, он поехал подписывать контракт - а ему говорят: стоп, давай назад? Как там профсоюзы игроков поживают, когда надо реальные задачи решать с большими дядями? А то только бабло пилят на наездах на УЕФА и ФИФА
Ему говорят давай назад, потому что Атлетико не может рассчитаться с Челси без продажи Омородиона.
+2
-1
+1
Дауны и клоуны 🤡
+1
0
+1
цирк с боули
+1
0
+1
Ответ Niko [Ars]
Сейчас Атлетико от него откажется, а в Челси случится очередной переворот и поэтому игрок не сможет вернуться обратно Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
Под песню «Hotel California”
+1
0
+1
Челси попросил вернуться..
Галлахер вместо ответа, послал Челси на три последние буквы в своей фамилии..
+2
-1
+1
Ответ trav
Челси ведёт себя по свински со своими игроками. При Абрамовиче такого представить даже нельзя было
Очень рад что Абрамович не тратит российское богатство на ФК
0
0
0
Ответ trav
Челси ведёт себя по свински со своими игроками. При Абрамовиче такого представить даже нельзя было
да хватит уже делать из Абрамовича святого
0
0
0
Ответ Marcus-light
Я правильно понимаю, что Галлахер не хотел уходить, его убедили, нашли клуб, он поехал подписывать контракт - а ему говорят: стоп, давай назад? Как там профсоюзы игроков поживают, когда надо реальные задачи решать с большими дядями? А то только бабло пилят на наездах на УЕФА и ФИФА
Так нет же профсоюза игроков
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Ответ @yramydr
Так нет же профсоюза игроков
Есть, FifPro называется.
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Ответ Vvild
"Челси" заслуживает очищения Чемпионшипом.
кто сказал что чемпионшип это место для очищения
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