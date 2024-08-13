«Челси» попросил Галлахера вернуться в Лондон. Хавбек 5 дней жил в мадридском отеле и тренировался один, ожидая перехода в «Атлетико»
Конор Галлахер находится в Мадриде в ожидании завершения перехода в «Атлетико».
Ранее сообщалось, что Галлахер подписал 5-летний контракт с «Атлетико», но сделка с «Челси» по-прежнему не закрыта. После срыва трансфера Саму Омородиона клубы обсуждают возможность включения в сделку Жоау Феликса.
Как пишет The Telegraph, в ожидании официального объявления о трансфере Галлахер провел последние пять дней в отеле в Мадриде, тренируясь самостоятельно. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» настаивает на возвращении Конора в Лондон.
На данный момент вопрос о трансфере в «Атлетико» остается открытым, но «синие» считают продажу Галлахера и подписание Феликса отдельными сделками. Сообщается, что Конор вернется в Англию, если «Атлетико» не подпишет все необходимые документы до конца вторника.
Галлахер на долгие годы останется жителем этого отеля, станет его символом и про него даже снимут фильм
Что нужно было сделать Челси? Сказать "ой блин, ну ладно, вот вам всё равно сумма в полном объёме"?
Медицинские обследования же, как раз, для этого и нужны.
И об этом тоже снимут фильм
Того мурыжили туда сюда, то остается то нет, решили в итоге, что остается и в итоге за неделю до окончания ТО опять переобулись и сбагрить решили, он отказался и просто сидел на лавке полсиза. Но такое мы вспоминать не будем.
Или что с Малуда было.
Галлахер вместо ответа, послал Челси на три последние буквы в своей фамилии..