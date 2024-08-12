Феликс согласился перейти в «Челси», «Атлетико» оценивает португальца в 50 млн евро. Сделка важна для трансфера Галлахера

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Конор Галлахер Фабрицио Романо Футбол

Жоау Феликс согласился перейти в «Челси».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, о желании португальца перейти в лондонский клуб сообщил его агент Жорже Мендеш. «Челси» и «Атлетико» продолжают переговоры о трансфере.

Отмечается, что переговоры по Феликсу важны для сделки по Конору Галлахеру, который, как сообщалось ранее, близок к переходу в мадридский клуб за 42 млн евро.

По данным BBC, «Атлетико» оценивает Феликса в 43 миллиона фунтов (50 млн евро).

Феликс уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды. В прошлом сезоне хавбек был в аренде в «Барселоне». Подробную статистику Жоау можно найти здесь.

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37 комментариев
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Вот же подфартило матрасникам, нашли всё -таки кому сплавить, да и сумма неплохая, я бы даже сказал очень хорошая, учитывая что уже все знают что Феликс вообще ни о чём)
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Даже бы Федун так не смог
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Мем с 3-этажным автобусом воплощается в реальности
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Туда-сюда перебрасывают Феликса. А он, как кажется, согласился бы перейти куда угодно. Но, справедливости ради, и клубы в которые его отправляют, вполне себе достойного уровня. И играет в них он, периодически неплохо. Но вот, закрепиться нигде, пока, так и не может.
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Боули самый настоящий червиченко нашего времени
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Да , а ведь покупали за 126 лямов, если память не изменяет)).
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Нормально. Если он перейдет, то скорее всего уйдет Стерлинг, у которого давно уже нет мотивации играть.
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Думаю немного поможет Челси, как обычно при сезона
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Феликс стоит 35-40, если быть трезвыми. Но это не про Челси
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Ответ Aleks Dir
Да , а ведь покупали за 126 лямов, если память не изменяет)).
По сегодняшним деньгам это ж сколько было бы. За 5 лет цены ощутимо подскочили.
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Ответ стоун
он уже при аренде в Барсу зарплату урезал вдвое, сейчас у него 6 млн евро (согласно Capology), для Челси это второй десяток
Ну и хорошо, ну и молодец.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Вся суть, по идее, в зарплате. Если он пойдёт на существенное снижение зарплаты - окей. Я скептически отношусь к Феликсу, но я предпочту видеть его в составе, а не Стерлинга вообще без каких-то сомнений. В любом случае, набор в атаке вполне добротный.
он уже при аренде в Барсу зарплату урезал вдвое, сейчас у него 6 млн евро (согласно Capology), для Челси это второй десяток
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Ответ Joker2104
Туда-сюда перебрасывают Феликса. А он, как кажется, согласился бы перейти куда угодно. Но, справедливости ради, и клубы в которые его отправляют, вполне себе достойного уровня. И играет в них он, периодически неплохо. Но вот, закрепиться нигде, пока, так и не может.
При Поттере неплохо в Челси играл.
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Ответ окечуква
Размен средними игроками. Если Галлахер небесталанный малый с характером, то этот Феликс вообще невесть накой кому нужен.
Таланта в Феликсе хоть отбавляй, проблема никогда в этом не была. Его нужно заставить играть, и вот это ещё не удавалось никому надолго.
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Ответ red hikkikomori
Это командные достижения
Так они и не в пинг-понг играют.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Чемпион Испании с Атлетико. Чемпион Португалии с Бенфикой. Лига Наций с Португалией. Не знаю, где там валялся Рэшфорд, но Феликс с ним рядом не валялся, это точно.
Это командные достижения
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Ответ red hikkikomori
Шутишь? Феликс даже рядом с Рашфордом не валялся, а Рашфорд то ещё днище)
Чемпион Испании с Атлетико.
Чемпион Португалии с Бенфикой.
Лига Наций с Португалией.

Не знаю, где там валялся Рэшфорд, но Феликс с ним рядом не валялся, это точно.
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Ответ Капибарбер
Даже бы Федун так не смог
🤣🤣👍
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Он там уже был...получилось не очень...
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Зачем? Он же не вратарь
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Бедный Феликс, теперь будет хвалить Челси
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Столько авансов выдавали ему, столько комплиментов делали, а оказалось что по сути никому не нужен - футболят его из команды в команды - нигде не нужен надолго, нигде не показывает стабильный хотя бы просто уровень
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Неплохое решение для всех сторон при условии, что португалец действительно согласится на понижение зп, как рассказывал Романо. Есть ощущение, что Феликс для Челси куда больше стоил бы, приобретай они его год назад.
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50?)) Это потому что он месям- роналдам руки жал?) Мешок давно открыли, кота достали, но в Челси либо печатный станок запустили либо видели будущее, где эта бутылка портвейна оживает
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Не удивлюсь, если года через 4 перейдет в РПЛ
Не понимаю почему в него еще верят топы
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Вся суть, по идее, в зарплате.
Если он пойдёт на существенное снижение зарплаты - окей.

Я скептически отношусь к Феликсу, но я предпочту видеть его в составе, а не Стерлинга вообще без каких-то сомнений.

В любом случае, набор в атаке вполне добротный.
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Был он уже в Челси, ничего не показал этот мертвяк!!!
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Размен средними игроками. Если Галлахер небесталанный малый с характером, то этот Феликс вообще невесть накой кому нужен.
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Если все так и есть - повезло Атлетику хоть куда пристроить ненужного футболиста.
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