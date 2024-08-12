Феликс согласился перейти в «Челси», «Атлетико» оценивает португальца в 50 млн евро. Сделка важна для трансфера Галлахера
Жоау Феликс согласился перейти в «Челси».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, о желании португальца перейти в лондонский клуб сообщил его агент Жорже Мендеш. «Челси» и «Атлетико» продолжают переговоры о трансфере.
Отмечается, что переговоры по Феликсу важны для сделки по Конору Галлахеру, который, как сообщалось ранее, близок к переходу в мадридский клуб за 42 млн евро.
По данным BBC, «Атлетико» оценивает Феликса в 43 миллиона фунтов (50 млн евро).
Феликс уже выступал за «Челси» во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды. В прошлом сезоне хавбек был в аренде в «Барселоне». Подробную статистику Жоау можно найти здесь.
Чемпион Португалии с Бенфикой.
Лига Наций с Португалией.
Не знаю, где там валялся Рэшфорд, но Феликс с ним рядом не валялся, это точно.
Не понимаю почему в него еще верят топы
Если он пойдёт на существенное снижение зарплаты - окей.
Я скептически отношусь к Феликсу, но я предпочту видеть его в составе, а не Стерлинга вообще без каких-то сомнений.
В любом случае, набор в атаке вполне добротный.