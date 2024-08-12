Феликс согласился перейти в «Челси», «Атлетико» оценивает португальца в 50 млн евро. Сделка важна для трансфера Галлахера

Жоау Феликс согласился перейти в «Челси».

По данным инсайдера , о желании португальца перейти в лондонский клуб сообщил его агент Жорже Мендеш. «Челси» и « » продолжают переговоры о трансфере.

Отмечается, что переговоры по важны для сделки по , который, как сообщалось ранее, близок к переходу в мадридский клуб за 42 млн евро.

По данным BBC, «Атлетико» оценивает Феликса в 43 миллиона фунтов (50 млн евро).

Феликс уже выступал за « » во второй половине сезона-2022/23 на правах аренды. В прошлом сезоне хавбек был в аренде в «Барселоне». Подробную статистику Жоау можно найти здесь.