Геннадий Орлов: «Тюкавина назвали лучшим футболистом года. Моя версия, что лучшим был Глушенков. И вот теперь сравните их пользу для команды»
Геннадий Орлов сравнил игру Константина Тюкавина и Максима Глушенкова.
Журналист и комментатор обсудил матч «Зенита» и «Динамо» в 4-м туре мир РПЛ в программе «Экспертиза Зенита». Муми Нгамале не реализовал пенальти в конце встречи, и московский клуб потерпел поражение со счетом 0:1.
– Многих удивило, что [пенальти] пошел бить Нгамале.
– Но это уже трагедия «Динамо». У них же есть Тюкавин.
– Ну Тюкавин, может быть, не так часто бьет пенальти.
– Нет, там 6 человек, Личка сказал. Мне кажется, Тюкавин – он же мечтал, у него родился ребенок, он так хотел забить.
Потом Тюкавин... Его в прошлом году назвали лучшим футболистом года. Моя-то версия, что лучший футболист года был Глушенков. И вот теперь сравните пользу для команды Глушенкова и Тюкавина.
Он оказался отрезанным, мало открывался, освобождался. Выпал из игры. Но это, конечно, общая игра команды. Полузащитники, партнеры его должны как-то держать мяч, но контроль мяча перед штрафной «Зенита» редко удавался. В основном доминировали зенитовцы, поэтому Тюкавин, в общем, сидел на голодном пайке, – сказал Орлов.
У Глушенкова 10 (9+1) очков в 6 матчах за «Зенит». Хавбек забил «Динамо»
Тюкавин действительно тащил Динамо в прошлом сезоне как мог и создал достаточно, а в этом сезоне он единственный выбор на роли центрфорварда, логично, что человек без конкуренции сдает, если играет безальтернативно))