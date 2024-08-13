Геннадий Орлов: «Тюкавина назвали лучшим футболистом года. Моя версия, что лучшим был Глушенков. И вот теперь сравните их пользу для команды»

Геннадий Орлов сравнил игру Константина Тюкавина и Максима Глушенкова.

Журналист и комментатор обсудил матч «Зенита» и «Динамо» в 4-м туре мир в программе «Экспертиза Зенита». не реализовал пенальти в конце встречи, и московский клуб потерпел поражение со счетом 0:1.

– Многих удивило, что [пенальти] пошел бить Нгамале.

– Но это уже трагедия « ». У них же есть Тюкавин.

– Ну Тюкавин, может быть, не так часто бьет пенальти.

– Нет, там 6 человек, сказал. Мне кажется, Тюкавин – он же мечтал, у него родился ребенок, он так хотел забить.

Потом Тюкавин... Его в прошлом году назвали лучшим футболистом года. Моя-то версия, что лучший футболист года был . И вот теперь сравните пользу для команды Глушенкова и Тюкавина.

Он оказался отрезанным, мало открывался, освобождался. Выпал из игры. Но это, конечно, общая игра команды. Полузащитники, партнеры его должны как-то держать мяч, но контроль мяча перед штрафной «Зенита» редко удавался. В основном доминировали зенитовцы, поэтому Тюкавин, в общем, сидел на голодном пайке, – сказал Орлов.

У Глушенкова 10 (9+1) очков в 6 матчах за «Зенит». Хавбек забил «Динамо»