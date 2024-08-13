Геннадий Орлов: «Тюкавина назвали лучшим футболистом года. Моя версия, что лучшим был Глушенков. И вот теперь сравните их пользу для команды»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Муми Нгамале Максим Глушенков Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Геннадий Орлов сравнил игру Константина Тюкавина и Максима Глушенкова.

Журналист и комментатор обсудил матч «Зенита» и «Динамо» в 4-м туре мир РПЛ в программе «Экспертиза Зенита». Муми Нгамале не реализовал пенальти в конце встречи, и московский клуб потерпел поражение со счетом 0:1.

– Многих удивило, что [пенальти] пошел бить Нгамале.

– Но это уже трагедия «Динамо». У них же есть Тюкавин.

– Ну Тюкавин, может быть, не так часто бьет пенальти.

– Нет, там 6 человек, Личка сказал. Мне кажется, Тюкавин – он же мечтал, у него родился ребенок, он так хотел забить.

Потом Тюкавин... Его в прошлом году назвали лучшим футболистом года. Моя-то версия, что лучший футболист года был Глушенков. И вот теперь сравните пользу для команды Глушенкова и Тюкавина.

Он оказался отрезанным, мало открывался, освобождался. Выпал из игры. Но это, конечно, общая игра команды. Полузащитники, партнеры его должны как-то держать мяч, но контроль мяча перед штрафной «Зенита» редко удавался. В основном доминировали зенитовцы, поэтому Тюкавин, в общем, сидел на голодном пайке, – сказал Орлов.

У Глушенкова 10 (9+1) очков в 6 матчах за «Зенит». Хавбек забил «Динамо»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старый дед опять в маразме)) Глушенков в прошлом сезоне не тянул Локо так, что команда до последнего тащилась в группе лидеров, увы))

Тюкавин действительно тащил Динамо в прошлом сезоне как мог и создал достаточно, а в этом сезоне он единственный выбор на роли центрфорварда, логично, что человек без конкуренции сдает, если играет безальтернативно))
+13
-3
+10
А почему Геннадий Сергеевич никому не говорил об этой версии до перехода Глушы в Зенит?))
+9
0
+9
Ответ superbro
А почему Геннадий Сергеевич никому не говорил об этой версии до перехода Глушы в Зенит?))
Он тогда еще не знал, кто это)
+4
0
+4
Ну и что Глушенков сделал для Локо? Дважды обыграл Зенит? Тюкавин тащил и спасал Динамо в нужные моменты, оставляя команду в гонке за чемпионство.
+4
-1
+3
Кто забыл вколоть ему успокоительное?)
+1
-1
0
Очевидное невероятное
0
0
0
Дядя Гена сравнил несравненное, запихал незапихаемое🙂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий