У Глушенкова 10 (9+1) очков в 6 матчах за «Зенит». Хавбек забил «Динамо»

Максим Глушенков забил 9-й гол за «Зенит».

Полузащитник петербургской команды открыл счет в матче с «Динамо» в 4-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм).

25-летний футболист проводит 6-ю игру за сине-бело-голубых во всех турнирах. На его счету теперь 9 мячей и 1 голевой пас.

Подробную статистику Глушенкова можно найти здесь.