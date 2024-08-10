У Глушенкова 10 (9+1) очков в 6 матчах за «Зенит». Хавбек забил «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков забил 9-й гол за «Зенит».

Полузащитник петербургской команды открыл счет в матче с «Динамо» в 4-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм). 

25-летний футболист проводит 6-ю игру за сине-бело-голубых во всех турнирах. На его счету теперь 9 мячей и 1 голевой пас. 

Подробную статистику Глушенкова можно найти здесь

27 комментариев
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Глушенков это похороны!
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Просто топарь! В каждом туре ждут, что он сдуется, а Максим и дальше тащит свою новую команду.
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Клаудиньо конфету , конечно, выдал
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Ответ Alex
Клаудиньо конфету , конечно, выдал
У Педро голевая
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За Вендела!
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Это фантастика, мужики!
Вендела нет, а он все забивает
Мы никогда не устанет, продолжай Макс ))
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Тренеру сборной не показывайте, у него ещё болит с прошлых выходных.
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Лютый
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Обычно так феерично играют в Зените только Бразилы. Максим показывает невероятные показатели, если к концу сезона ничего не изменится я уверен на него положат глаз мощные европейские команды
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Ответ Крыло советов
У Педро голевая
Педро вообще в отличной форме!) 3+1 в 4 турах РПЛ в 18 лет!)
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Ответ Тимур Таубаев
Комментарий скрыт
Ну не знаю, даже в первом тайме был самый активный в атаке и постоянно пытался обострять или же ударить по воротам.
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Жаль, конечно, паренька, загубил карьеру в Зените, сидя на лавке...
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В каждом матче передает привет всем уважаемым клоунам.
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Позор костоломам из днонамо
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Ответ Крыло советов
У Педро голевая
У Педро голевая, эт понятно, но Клауд пас на Педро - это действительно класс
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Ответ Filipp Gorski
За Вендела!
За Сталина!
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Глушенков - красавец! но мог и три положить, моменты были.
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Не только Вендел, все зенитовские бразильцы заточены под Глушенкова!
Глушенков - гигант, но заточку кто организовал? Семак!
Зенит - чемпион!
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Привет Спартаку.
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Да,сегодня без разгрома,но Динамо нулевое.
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Умница парень!!! И это я как КБ пишу.
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