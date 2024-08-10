У Глушенкова 10 (9+1) очков в 6 матчах за «Зенит». Хавбек забил «Динамо»
Максим Глушенков забил 9-й гол за «Зенит».
Полузащитник петербургской команды открыл счет в матче с «Динамо» в 4-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм).
25-летний футболист проводит 6-ю игру за сине-бело-голубых во всех турнирах. На его счету теперь 9 мячей и 1 голевой пас.
Подробную статистику Глушенкова можно найти здесь.
Вендела нет, а он все забивает
Мы никогда не устанет, продолжай Макс ))
Глушенков - гигант, но заточку кто организовал? Семак!
Зенит - чемпион!