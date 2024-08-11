Константин Тюкавин: «Глушенков – главный кандидат на приз лучшему игроку РПЛ. Но я чувствую силы составить ему конкуренцию»

Константин Тюкавин считает, что может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ.

– В прошлом сезоне ты был признан лучшим игроком РПЛ. Второе место тогда занял Глушенков. В нынешнем сезоне борьба за звание лучшего снова будет между вами?

– Если Глушенков продолжит так же играть до 30 тура, то, безусловно, он заберет награду лучшему игроку сезона. Максим сейчас главный кандидат на MVP РПЛ.

Но я чувствую в себе силы составить конкуренцию Глушенкову. Постараюсь приложить для этого максимум усилий. Но пока сами видите – 1 гол в 4 матчах, – сказал нападающий «Динамо».