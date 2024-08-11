Константин Тюкавин: «Глушенков – главный кандидат на приз лучшему игроку РПЛ. Но я чувствую силы составить ему конкуренцию»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин считает, что может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ.

– В прошлом сезоне ты был признан лучшим игроком РПЛ. Второе место тогда занял Глушенков. В нынешнем сезоне борьба за звание лучшего снова будет между вами?

– Если Глушенков продолжит так же играть до 30 тура, то, безусловно, он заберет награду лучшему игроку сезона. Максим сейчас главный кандидат на MVP РПЛ.

Но я чувствую в себе силы составить конкуренцию Глушенкову. Постараюсь приложить для этого максимум усилий. Но пока сами видите – 1 гол в 4 матчах, – сказал нападающий «Динамо».

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37 комментариев
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"но для этого мне надо перейти в Зенит"
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Сама скромность
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Пока мы видим, как из-за назначенного левого пенальти, в Динамо порвались ты, тренер, твой агент, какие-то леди вписались. Тюкавин, конечно, может и умеет играть, но короновали его рано.
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Костя не тарахти ,дело делай !
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слишком много Тюкавина на Спортсе
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С таким агентом и интервью после матча с зенитом Тюкавин может побороться с Соболевым за звание самого лучшего игрока в доту
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Ответ Сергей Жарковский
Борьба за лидерство должна быть, это неоспоримо, хотелось посмотреть как будет это делать Константин! Пока что это просто бла была!
Почему "бла"? Он довольно самокритично высказался
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Борьба за лидерство должна быть, это неоспоримо, хотелось посмотреть как будет это делать Константин! Пока что это просто бла была!
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Вчера нужно было чувствовать силы, а не в интервью. Веские слова после не самого удачного матча уже значительно превосходят дела и умения на поле. Неплохо бы просто взять паузу и молча подумать, тем более, что чемпионат только начался и ещё ничто никому не проиграно.
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Сначала узнай кто у вас пенальти бить должен, потом уже говори хоть что то
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Ответ Эдуард Глянцев
Про Глушенкова Константин дело говорит. А вот себя любимого показывать надо было вчера, но я даже не помню ни одного момента в игре, где на Тюкавине акцентировали внимание. Его вообще камера хоть показывала крупным планом? Вроде игрок атакующий, а тот же Майсторович запомнился больше.
Камеры вчера акцентировали внимание исключительно на Караскале, Фомине, Нгамале которые открыто охотились за ногами Вендела. Костя был "нефотогеничен".
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Ответ Александр Жердин
Комментарий удален модератором
Поэтому, мы и ему ответим, нам так фиолетово, что об этом все должны знать))
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Хорош конкурент , с 0 - м моментов за матч ? Просыпайся Костик !
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Про Глушенкова Константин дело говорит. А вот себя любимого показывать надо было вчера, но я даже не помню ни одного момента в игре, где на Тюкавине акцентировали внимание. Его вообще камера хоть показывала крупным планом? Вроде игрок атакующий, а тот же Майсторович запомнился больше.
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Надо играть, а не на словах о себе напоминать. Если Тюкавин так продолжит, то в его сторону начнётся хейт и предвзятось, и карьера пойдёт по наклонной.
Скромнее надо быть. И пахать
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С игровой дисциплиной у Динамо проблемы. Есть желающие тянуть одеяло на себя, не в интересах команды. Глушенков дело делает и пока вне конкуренции. Ещё бы его меньше донимали вопросами и расспросами деятели с микрофоном и без него.
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Когда начнешь забивать возможно.
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на 6 мячей пока отстаешь, поднажми.
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Намерения, конечно, похвальные. Вот в жизнь их воплотить всегда несколько сложнее.
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тюкавин сам выставил к себе завышенные требования и теперь у него ничего толком не выходит
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А какой тур пока идёт ещё?
Уже расставил по призовым местам...
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И в прошлом сезоне Глушенков больше заслуживал приза лучшему игроку чем Тюкавин, ну а в этом году вообще без шансов.
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По вчерашнему матчу, Костя, ты должен чувствовать только стыд за себя и своих партнёров. "Конкуренцию" Глушенкову будешь изображать в играх с условным Факелом, разве что.
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Силы есть, желания нет. Это же напрягаться на поле надо
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Пусть Костя молод и полон сил, но сможет ли он единственный нападающий весь сезон отыграть и в чемпионате и в кубке?! Это с учётом того, что Личка ставит его постоянно и там, и там, а покупать второго форварда совсем не торопится...
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Глушенков и прошлый сезон провел намного ярче. Но бюджеты в пиар Динамо были уже потрачены. Пришлось назначать награды
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Ответ Alex8007
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Alex8007
Комментарий скрыт
А ты сделай лучше,ныть о ненавести всегда проще
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Вчера Тюкавина на поле как бы и не было, растворился.
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