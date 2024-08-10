Вендел травмировал колено в матче с «Динамо». Карраскаль получил желтую за фол в центре поля

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Хорхе Карраскаль Артур Гимараэс Вендел Здоровье Футбол

Вендел был вынужден покинуть поле в начале 2-го тайма игры с «Динамо».

На 47-й минуте полузащитник «Зенита» в центре поля был сбит хавбеком Хорхе Карраскалем. У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала.

Вендел решил продолжить игру, но почти сразу просигнализировал о необходимости замены. Вместо него вышел Артур Гимараэс.

Карраскаль получил от главного судьи Сергея Иванова желтую карточку.

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32 комментария
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### Как ни игра с динамо, так минус один лидер команды...
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Деревяшки динамовские только и могут что фолить без конца
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Динамо - костоломы, Макс - красавец!
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Судьи козлы. За прыжок в колено Венделу надо красную давать было! Год назад за меньшее Барриоса с Динамо сразу с поля выгнали. Сразу видно, что Газпром всё купил!
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Подлодка в своём репертуаре
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У них установка ломать, но карма обычно возвращает свое
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Ответ luu
Надеюсь к Спартаку восстановится, но Динамо как обычно
Как всегда - урфин джюс и его деревянные солдаты!
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Динамо в своем репертуаре. Двумя ногами мимо мяча, и судье нормально. Они, кстати, ломали Малкома, как только он перешёл, и человек долго не мог набрать форму. Юсупов это делал.
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Второй удар коленом уже по Глушенкову… Тактика динамовцев понятна…
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Не травмировал, а травмировали
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Нн травмировал, а его тупо сломали
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Надеюсь к Спартаку восстановится, но Динамо как обычно
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Как обычно 🤦
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Ответ Владислав88
Судьи козлы. За прыжок в колено Венделу надо красную давать было! Год назад за меньшее Барриоса с Динамо сразу с поля выгнали. Сразу видно, что Газпром всё купил!
Тут действует админ ресурс Зенита.😉😉😉
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Я уж думал, что при адекватном тренере Личке Динамо перестанет быть костоломами, но нет. Видимо, это у них в крови
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Тварь чилийская
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Ни слова в неполживых пабликах Борзыкина и Рабинера
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Матч с этой командой как всегда- сломаный игрок...
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Карраскаль плохой человек, даже не коснулся мяча ни разу и не пытался в этом моменте. Все хотели интригу, он организовал. Очень похоже на кресты(
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Судья ещё в первом тайме допустил такую грязную игру
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Венделу здоровья, но очень грубо это было...
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Ломали Малкольма, ломают Вендела. Самая грязная команда против Зенита. Не видать вам чемпионств, пока не научитесь честной игре
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Сколько уже игроков переломали у нас! Что за команда, костолом на костоломе!
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Как говорила легенда, у него мусорный бак вместо сердца!
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Костоломы. Ни себе,ни людям.
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Начало у Малкома было фееричное в РПЛ, когда эти костоломы сломали
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