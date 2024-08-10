Вендел травмировал колено в матче с «Динамо». Карраскаль получил желтую за фол в центре поля
Вендел был вынужден покинуть поле в начале 2-го тайма игры с «Динамо».
На 47-й минуте полузащитник «Зенита» в центре поля был сбит хавбеком Хорхе Карраскалем. У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала.
Вендел решил продолжить игру, но почти сразу просигнализировал о необходимости замены. Вместо него вышел Артур Гимараэс.
Карраскаль получил от главного судьи Сергея Иванова желтую карточку.