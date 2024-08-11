Орлов считает, что Карраскаля можно было удалять за фол на Венделе: «Умышленная грубость. Хорхе повел себя неприлично»

Геннадий Орлов думает, что Хорхе Карраскаля можно было удалять за фол на Венделе.

В матче 4-го тура Мир « » обыграл « » со счетом 1:0.

«Считаю, повел себя неприлично. Вышел на замену и через полторы минуты сфолил на , выбил бразильца из игры. Думаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему не возникло.

Почему? Карраскаль полетел в соперника, двумя ногами оторвавшись от земли. А это уже означает бездумный поступок. Да еще и в центре поля! Зачем?! Какая-то умышленная грубость. Почему он сыграл так жестко на этом участке поля?

Все просто: это же Вендел – ведущий игрок «Зенита». Карраскаль вывел его из игры, однако получил только желтую. Мне кажется, тут вполне можно было применить к динамовцу более суровые санкции. Удаление», – сказал комментатор.