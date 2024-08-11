Орлов считает, что Карраскаля можно было удалять за фол на Венделе: «Умышленная грубость. Хорхе повел себя неприлично»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Геннадий Орлов Сергей Сергеевич Иванов Хорхе Карраскаль Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов думает, что Хорхе Карраскаля можно было удалять за фол на Венделе.

В матче 4-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

«Считаю, Карраскаль повел себя неприлично. Вышел на замену и через полторы минуты сфолил на Венделе, выбил бразильца из игры. Думаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему не возникло.

Почему? Карраскаль полетел в соперника, двумя ногами оторвавшись от земли. А это уже означает бездумный поступок. Да еще и в центре поля! Зачем?! Какая-то умышленная грубость. Почему он сыграл так жестко на этом участке поля?

Все просто: это же Вендел – ведущий игрок «Зенита». Карраскаль вывел его из игры, однако получил только желтую. Мне кажется, тут вполне можно было применить к динамовцу более суровые санкции. Удаление», – сказал комментатор.

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37 комментариев
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Ответ vendigo
а прикиньте выходит условный Сутормин и первым же подкатом ломает Тюкавина
И получает всего лишь жёлтую, а тюкавкина уносят. Ну, красота же!
+10
-3
+7
а прикиньте выходит условный Сутормин и первым же подкатом ломает Тюкавина
+10
-3
+7
Уже с холодной головой могу сказать, что фол хоть и грязный, но на красную не особо тянул…
Но вот та непоследовательность, с которой судил арбитр, вызывает недоумение как минимум. Игроки Динамо фолят раз 6, прежде чем получить желтую. Зенитовцы же при первом фоле получать стали. Особенно во втором тайме.
+14
-8
+6
Ответ Alex8007
Конечно удалять) он же же против игрока зенита сфолил)) вообще считаю что за каждое нарушение против игроков Его величества Зенита - надо удалять, а в идеале рисовать технарь
Посмотри статистику пропущенных нарушений судьями против Зенита за прошлый сезон и закрой варежку.
+10
-4
+6
Хз насчет красной, мне кажется не настолько в моменте казалось грубо, что называется оранжевая. Но было бы неплохо после матча такие эпизоды рассматривать на ЭСК и давать дисквал на пару матчей.
+5
-1
+4
Ответ mean machine/
Надо иметь в команде тафгая для таких случаев. Выпустить за 5 минут до свистка и чтобы этого караскаля унесли с поля на носилках с травмой после которой эта тварь больше никогда не смогла бы играть в футбол.
Я уже давно пишу , что нужен игрок типа Хави Гарсия. Тогда этот чудак на букву м пять раз подумает, а стоит ли прыгать двумя ногами в игрока соперника. А то ведь не ровён час, рванешь по бровке, а тебе в этот момент, исключительно случайно, на ахил наступят.
+3
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+2
Ответ Vitor Dia
Уже с холодной головой могу сказать, что фол хоть и грязный, но на красную не особо тянул… Но вот та непоследовательность, с которой судил арбитр, вызывает недоумение как минимум. Игроки Динамо фолят раз 6, прежде чем получить желтую. Зенитовцы же при первом фоле получать стали. Особенно во втором тайме.
Так проявился тот самый "фактор домашнего судейства, который может помочь Зениту", видимо ;)
+8
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+2
Акцентированный наступ Бариоса шипами на ногу Бителло в первом тайме - где красная карточка?
+3
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Ответ валя_стакан
Статистику посмотри: 6 - 7 по фолам абсолютно одинаково фолили
И кого у Динамо унесли? А может напомнить, какая команда отправила надолго в лазарет Малкома, Дриусси, а теперь ещё и Вендела? P.S. С какой тихой грусти арбитры стали путать грязную игру с силовой?
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Ответ Артем Галкин
Комментарий удален модератором
Омерзительная команда с кучкой таких же болельщиков.
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Ответ N23
Бездумный поступок- умышленная грубость, как это все согласуется в одном абзаце?
Умышленно идти на нарушение правил это и есть бездумный поступок.
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Ответ Артем Галкин
Комментарий удален модератором
Чтобы мы тебе охотней поверили, надо было начать: "Как всем давно известно..." сразу градус доверия возрастает!
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Ответ mean machine/
Надо иметь в команде тафгая для таких случаев. Выпустить за 5 минут до свистка и чтобы этого караскаля унесли с поля на носилках с травмой после которой эта тварь больше никогда не смогла бы играть в футбол.
Комментарий удален модератором
Ответ Vitor Dia
Уже с холодной головой могу сказать, что фол хоть и грязный, но на красную не особо тянул… Но вот та непоследовательность, с которой судил арбитр, вызывает недоумение как минимум. Игроки Динамо фолят раз 6, прежде чем получить желтую. Зенитовцы же при первом фоле получать стали. Особенно во втором тайме.
Вполне тянул. Это был даже не подкат, а очень грязный прыжок в ноги, так как динамик не стелился по газону, а натурально прыгнул в соперника. Прыгнул он двумя ногами, что очень травмоопасно и всегда считается отягчающим обстоятельством. Да еще и сделал этими ногами дополнительное движение как ножницами, хоть и не сильно выраженное, но движение было. Все это всегда считается травмоопасным для соперника, и травма и случилась, и является основанием для более жесткой оценки чем просто ЖК.
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зачетная питерская истерика ни о чем. там грубости особой и не было. латинос к мячу тянулся по-честному. желания именно срубить не выражал, никакого акцентированного удара в ногу не наблюдалось. можно вообще без карты было обойтись. желтая - максимум.
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Получается, поступок - бездомный, ой, бездумный, а грубость - умышленная. Опять Геннадий газом отравился.
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Орлов: И вообще Динамо повезло себя неприлично приехав на матч к нам.
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Бездумный поступок- умышленная грубость, как это все согласуется в одном абзаце?
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Ну если Карраскаля МОЖНО было удалять то и Сперцяна НУЖНО было удалять.
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Комментарий удален модератором
Надо иметь в команде тафгая для таких случаев. Выпустить за 5 минут до свистка и чтобы этого караскаля унесли с поля на носилках с травмой после которой эта тварь больше никогда не смогла бы играть в футбол.
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