Орлов считает, что Карраскаля можно было удалять за фол на Венделе: «Умышленная грубость. Хорхе повел себя неприлично»
Геннадий Орлов думает, что Хорхе Карраскаля можно было удалять за фол на Венделе.
В матче 4-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.
«Считаю, Карраскаль повел себя неприлично. Вышел на замену и через полторы минуты сфолил на Венделе, выбил бразильца из игры. Думаю, если бы арбитр Иванов показал колумбийцу красную карточку, то особых вопросов бы к нему не возникло.
Почему? Карраскаль полетел в соперника, двумя ногами оторвавшись от земли. А это уже означает бездумный поступок. Да еще и в центре поля! Зачем?! Какая-то умышленная грубость. Почему он сыграл так жестко на этом участке поля?
Все просто: это же Вендел – ведущий игрок «Зенита». Карраскаль вывел его из игры, однако получил только желтую. Мне кажется, тут вполне можно было применить к динамовцу более суровые санкции. Удаление», – сказал комментатор.
Но вот та непоследовательность, с которой судил арбитр, вызывает недоумение как минимум. Игроки Динамо фолят раз 6, прежде чем получить желтую. Зенитовцы же при первом фоле получать стали. Особенно во втором тайме.