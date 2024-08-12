Флик про 0:3 с «Монако»: «Барселоне» не хватало контроля, уверенности, скорости. Мы неправильно делали то, что удавалось в турне по США»
Ханс-Дитер Флик недоволен игрой «Барселоны» против «Монако» (0:3).
«Мы хорошо играли в первые минуты, создавали очень хорошие моменты. Но в целом сегодня нам не хватало контроля, уверенности, скорости и точности в передачах. Во втором тайме мы не сумели исправить ошибки.
Это был не лучший матч. Мы неправильно делали то, что удавалось во время турне по США. Против «Валенсии» мы сыграем совершенно иначе.
В такой день, как сегодня, мы можем проанализировать, что сделали правильно и неправильно, а затем поработать над этим на тренировках.
Дани Ольмо – тот футболист, который нам нужен. Он забивает голы и вносит решающий вклад», – сказал главный тренер «Барселоны».
Поэтому 100% кто-то нужен на эту позицию
Вся средняя линия была из кантеры
Играли те кто могли в старте. Араухо, Кубарси, Ямаль, Гюндо, Гави, Ольмо, Де Йонг, Педри -- это всё игроки под старт , которых сегодня не было в этом стартовом составе.
При полном здоровом составе, который, надеюсь , когда-нибудь всё-таки будет у тренера в наличии -- играть вполне можно.
Из полевых старта был только деревянный поляк ( которого надеюсь посадят на лавку наконец-то) и Кунде.
Бальде, хоть и тоже выглядит основным на бумаге, но это только из-за отсутствия конкуренции.
Остался бы Канселу, играли бы на флангах обороны он и Кунде, а Бальде сидел бы.
Абсолютно прямолинейный и неумный игрок, но это уже проблемы Барсы , что сейчас нет толкового игрока на это место. Форт -- тоже не уровень, пока
А ещё Йонга хотят продавать. Тут надо молиться , чтобы Педри , Йонг , Ольмо, Гюндо , Ямаль не травмировались -- были в форме, как можно дольше -- и тянули этот состав пока здоровье позволит
Всем добра ребят:)
🤣🤣🤣