Флик про 0:3 с «Монако»: «Барселоне» не хватало контроля, уверенности, скорости. Мы неправильно делали то, что удавалось в турне по США»

Ханс-Дитер Флик недоволен игрой «Барселоны» против «Монако» (0:3).

«Мы хорошо играли в первые минуты, создавали очень хорошие моменты. Но в целом сегодня нам не хватало контроля, уверенности, скорости и точности в передачах. Во втором тайме мы не сумели исправить ошибки.

Это был не лучший матч. Мы неправильно делали то, что удавалось во время турне по США. Против «Валенсии» мы сыграем совершенно иначе.

В такой день, как сегодня, мы можем проанализировать, что сделали правильно и неправильно, а затем поработать над этим на тренировках.

– тот футболист, который нам нужен. Он забивает голы и вносит решающий вклад», – сказал главный тренер «Барселоны».