Флик про 0:3 с «Монако»: «Барселоне» не хватало контроля, уверенности, скорости. Мы неправильно делали то, что удавалось в турне по США»

Теги Монако Барселона лига 1 Франция Ла Лига Ханс-Дитер Флик Дани Ольмо Кубок Жоана Гампера Футбол

Ханс-Дитер Флик недоволен игрой «Барселоны» против «Монако» (0:3).

«Мы хорошо играли в первые минуты, создавали очень хорошие моменты. Но в целом сегодня нам не хватало контроля, уверенности, скорости и точности в передачах. Во втором тайме мы не сумели исправить ошибки.

Это был не лучший матч. Мы неправильно делали то, что удавалось во время турне по США. Против «Валенсии» мы сыграем совершенно иначе.

В такой день, как сегодня, мы можем проанализировать, что сделали правильно и неправильно, а затем поработать над этим на тренировках.

Дани Ольмо – тот футболист, который нам нужен. Он забивает голы и вносит решающий вклад», – сказал главный тренер «Барселоны».

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33 комментария
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С поляком на острие атаки и без опорника много будет чего не получаться в течении сезона
+20
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+18
Вот тебе и знаменитый кубок Гампера))
+21
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+15
К октябрю уволят
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Флик про 0:3 с «Монако»: до 8:2 ещё далеко, но будем работать в этом направлении.
+19
-14
+5
По конспектам Чави
+4
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+4
Ответ BurBon
Очень надеюсь, что они возьмут Канселу опять в аренду, играть сезон с одним Бальде, это *рукалицо*.
Бальде совсем глупым игроком выглядит уже долгое время, к сожалению.
Поэтому 100% кто-то нужен на эту позицию
+3
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+3
Ответ MortalVombat
Если максимально честно игра была отвратительной по всем аспектам. Нападение днище, полузащита днище, защита вообще ужас. Надеюсь команда просто выкатывается в сезон. А то впечатление что первый же нормальный соперник нам кислород перекрыл.
А до этого Сити, Реал и Милан не нормальные были ?
+3
-1
+2
Ответ войд
Пошли топ соперники и бчк традиционно получила любимую трёху)
Правильно я понимаю, что Сити,Реал и Милан это не соперники из списка "топ"?)
+7
-5
+2
Если максимально честно игра была отвратительной по всем аспектам. Нападение днище, полузащита днище, защита вообще ужас. Надеюсь команда просто выкатывается в сезон. А то впечатление что первый же нормальный соперник нам кислород перекрыл.
+1
0
+1
Ответ Ллб
Лол. Ты если не следишь, хотя не умничай не в тему. Играли те кто могли в старте. Араухо, Кубарси, Ямаль, Гюндо, Гави, Ольмо, Де Йонг, Педри -- это всё игроки под старт , которых сегодня не было в этом стартовом составе. При полном здоровом составе, который, надеюсь , когда-нибудь всё-таки будет у тренера в наличии -- играть вполне можно. Из полевых старта был только деревянный поляк ( которого надеюсь посадят на лавку наконец-то) и Кунде. Бальде, хоть и тоже выглядит основным на бумаге, но это только из-за отсутствия конкуренции. Остался бы Канселу, играли бы на флангах обороны он и Кунде, а Бальде сидел бы. Абсолютно прямолинейный и неумный игрок, но это уже проблемы Барсы , что сейчас нет толкового игрока на это место. Форт -- тоже не уровень, пока
Очень надеюсь, что они возьмут Канселу опять в аренду, играть сезон с одним Бальде, это *рукалицо*.
+1
0
+1
Ответ Ллб
С этими абсолютно средними игроками , которые сегодня играли в старте и требовать ничего нельзя , минимум до конца первого круга. А ещё Йонга хотят продавать. Тут надо молиться , чтобы Педри , Йонг , Ольмо, Гюндо , Ямаль не травмировались -- были в форме, как можно дольше -- и тянули этот состав пока здоровье позволит
Продавальщикам, которые хотят слить Де Йонга без замены, сегодня наверно очень понравилась игра. А по факту, без Педри и того же Де Йонга, центр просто дно.
+2
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Ответ IM
А до этого Сити, Реал и Милан не нормальные были ?
Ну а сам как думаешь? Товарняки можно за нормальную игру считать?
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Ответ Djera713
С поляком на острие атаки и без опорника много будет чего не получаться в течении сезона
👍👍👍
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Ответ Иван Баланар
так в старте была почти вся основа барсы на новый сезон. Лол
где? Там из старта были Марк, Бальде, Кристенсен, Кунде, Рафинья и Лёва
Вся средняя линия была из кантеры
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Ответ Иван Баланар
так в старте была почти вся основа барсы на новый сезон. Лол
Лол. Ты если не следишь, хотя не умничай не в тему.
Играли те кто могли в старте. Араухо, Кубарси, Ямаль, Гюндо, Гави, Ольмо, Де Йонг, Педри -- это всё игроки под старт , которых сегодня не было в этом стартовом составе.
При полном здоровом составе, который, надеюсь , когда-нибудь всё-таки будет у тренера в наличии -- играть вполне можно.
Из полевых старта был только деревянный поляк ( которого надеюсь посадят на лавку наконец-то) и Кунде.
Бальде, хоть и тоже выглядит основным на бумаге, но это только из-за отсутствия конкуренции.
Остался бы Канселу, играли бы на флангах обороны он и Кунде, а Бальде сидел бы.
Абсолютно прямолинейный и неумный игрок, но это уже проблемы Барсы , что сейчас нет толкового игрока на это место. Форт -- тоже не уровень, пока
0
0
0
Ответ vtsch4svws
К октябрю уволят
С этими абсолютно средними игроками , которые сегодня играли в старте и требовать ничего нельзя , минимум до конца первого круга.
А ещё Йонга хотят продавать. Тут надо молиться , чтобы Педри , Йонг , Ольмо, Гюндо , Ямаль не травмировались -- были в форме, как можно дольше -- и тянули этот состав пока здоровье позволит
+4
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Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 10 летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз». На первом месте выходят.
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Пошли первые оправдания по типу мы не смогли, мы не сумели
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по поводу ольмо ханси чет явно троллит, либо путает его с другим игроком, может он и не в курсе кого купили? Ибо ольмо, который у флика вдруг "забивает голы", забил их аж целых четыре штуки в прошлом сезоне - это показатель центрального защитника
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Левандовский разочаровал, мог в двух моментах минимум выкатить под удар…
Всем добра ребят:)
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"Дани Ольмо – тот футболист, который нам нужен. Он забивает голы" - целых 4 штуки за весь сезон.

🤣🤣🤣
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При всей моей симпатии к Ханси как к бывшему очень успешному тренеру Баварии, мне кажется в Барсе у него не получится. Буду рад ошибиться
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