Уильямс взял 10-й номер в «Атлетике» и заявил, что хочет «войти в историю». Вингер интересен «Барсе»
Нико Уильямс получил 10-й номер в «Атлетике».
Клуб из Бильбао опубликовал официальную заявку на сезон-2024/25, в которой вингер сборной Испании получил 10-й номер.
«Я спросил у Муни (Икера Муниаина, покинувшего «Атлетик» в конце сезона – Спортс) насчет 10-го номера. Очень горжусь тем, что смогу взять этот номер и войти в историю так же, как он», – сказал Уильямс в ролике, опубликованном в соцсетях клуба.
Ранее сообщалось, что Уильямс согласился перейти в «Барселону», однако впоследствии информация была опровергнута.
Уильямс записал обращение к фанатам «Атлетика»: «С нетерпением жду начала сезона». Испанские СМИ считают это подтверждением того, что Нико останется в Бильбао
А потом эти же люди будут недоумевать от сумасшедших окладов игрокам Барселоны, которые еще не успели себя показать в деле.
Не хочет -- не надо уговаривать, тем более манить деньгами. А то будет де Йонг №2, от которого хрен избавишься, потому что кто-то сдуру согласовал ему контракт на 35 лямов в год.
Вряд-ли Лапорта даст сильно больше
Хорошо смеялись над Мбаппе кулесы
А самих носом ткнули)
Респект Уильямсу
Наблюдаем дальше :)
Всем добра :)
Теперь точно не передет в Барсу.