Уильямс взял 10-й номер в «Атлетике» и заявил, что хочет «войти в историю». Вингер интересен «Барсе»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Икер Муниаин игровая форма Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс получил 10-й номер в «Атлетике».

Клуб из Бильбао опубликовал официальную заявку на сезон-2024/25, в которой вингер сборной Испании получил 10-й номер.

«Я спросил у Муни (Икера Муниаина, покинувшего «Атлетик» в конце сезона – Спортс) насчет 10-го номера. Очень горжусь тем, что смогу взять этот номер и войти в историю так же, как он», – сказал Уильямс в ролике, опубликованном в соцсетях клуба.

Ранее сообщалось, что Уильямс согласился перейти в «Барселону», однако впоследствии информация была опровергнута.

Уильямс записал обращение к фанатам «Атлетика»: «С нетерпением жду начала сезона». Испанские СМИ считают это подтверждением того, что Нико останется в Бильбао

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48 комментариев
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Странно будет, если он после этого перейдет в Барселону. Похоже сделки не будет в этом году
+78
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+76
Коля понял, што Лапорта голимый балабол.
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Уважение. Выбрал свой путь, а не погнался за знаметиной эмблемой
+38
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+27
Ответ гель кристины
Молодец, играй там до конца карьеры. Брат похвалит
А почему бы и нет? Бильбао дал им все в этой жизни, не думаю что они будут горевать
+28
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+25
В очередной раз Лапорта оказался популистом. Это жёсткий провал. Не суметь обработать игрока с клаусулой, причем с небольшой. Насыпали бы ему лички, дали бы гарантии. Такого даже за 58 уже не купишь. Будем мучиться с техничными слоупоками на левом фланге, и удивляться, почему не получается вскрывать автобусы.
+21
-4
+17
После таких заявлений уход в Барсу в это трансферное окно уже невозможен. Баски не поймут и ухода в зимнее трансферное окно. В Бильбао народ простой, раз заявил что хочет войти в историю, то давай, входи в историю, приведи клуб к высоким результатам. Благо прошлый сезон провели очень хорошо и вышли в еврокубки. И к чему планку снижать? Ведь два чемпиона Еропы в составе!
+14
0
+14
Ответ Balt
После таких заявлений уход в Барсу в это трансферное окно уже невозможен. Баски не поймут и ухода в зимнее трансферное окно. В Бильбао народ простой, раз заявил что хочет войти в историю, то давай, входи в историю, приведи клуб к высоким результатам. Благо прошлый сезон провели очень хорошо и вышли в еврокубки. И к чему планку снижать? Ведь два чемпиона Еропы в составе!
Три. А воспитанников в сборной было пять.
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+8
Ответ Nogoi89
В очередной раз Лапорта оказался популистом. Это жёсткий провал. Не суметь обработать игрока с клаусулой, причем с небольшой. Насыпали бы ему лички, дали бы гарантии. Такого даже за 58 уже не купишь. Будем мучиться с техничными слоупоками на левом фланге, и удивляться, почему не получается вскрывать автобусы.
> "Насыпали бы ему лички, дали бы гарантии"

А потом эти же люди будут недоумевать от сумасшедших окладов игрокам Барселоны, которые еще не успели себя показать в деле.

Не хочет -- не надо уговаривать, тем более манить деньгами. А то будет де Йонг №2, от которого хрен избавишься, потому что кто-то сдуру согласовал ему контракт на 35 лямов в год.
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+6
Ответ Kaloyan Yalamov
Ну наконец-то, реалисты мадридчане лягут спать поспокойнее, в кои то веки... хотя, надолго ли... денек больше все же это денек больше )))
причем тут вообще мадридисты?) думаю они все в предвкушении посмотреть на свою команду в новом сезоне, нафиг им трансферы других клубов)
+6
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+4
Ответ AsGardiel
Три. А воспитанников в сборной было пять.
А точно, Вивиан там ещё в паре матчей попылил. Мощная школа у Атлетика. Пример для всех.
+4
0
+4
Умница! Правильный выбор! Надеюсь повторит путь брата и станет легендой клуба ❤️🤍❤️🤍
+6
-3
+3
Молодец, играй там до конца карьеры. Брат похвалит
+18
-15
+3
Ответ гель кристины
С политиком Бильбао им светит Кубок Короля максимум.
Кубок Короля в Бильбао ценнее, чем его отсутствие в Барселоне.
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Какой Уильямс, на Ольму кое как насобирали.
+5
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Судя по каполоджи, Нико получает 200тыс€ в неделю :D
Вряд-ли Лапорта даст сильно больше
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Ответ Угараю_с_вас
Странно будет, если он после этого перейдет в Барселону. Похоже сделки не будет в этом году
Его семейный выбор, видимо просто не по пути...
+3
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+2
Ответ Marcus-light
Муниаин, кстати, все ещё без команды
Он в Ривер Плейт будет переходить. Он болельщик Ривера и как он говорил для него мечта играть за этот клуб. Он даже будучи футболистом Бильбао, на матчи Ривера летал смотреть как болельщик.
+2
0
+2
Муниаин, кстати, все ещё без команды
+1
0
+1
Ответ Угараю_с_вас
Странно будет, если он после этого перейдет в Барселону. Похоже сделки не будет в этом году
Ахах
Хорошо смеялись над Мбаппе кулесы
А самих носом ткнули)
Респект Уильямсу
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Ответ Shadow1882
Уважение. Выбрал свой путь, а не погнался за знаметиной эмблемой
Эмблема Атлетика ничуть не менее знаменита.
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Ответ Виталик Павлов
Все намекает на то, что все таки не перейдёт в Барсу, по крайней мере было бы странно после 10 номера это делать. Наблюдаем дальше :) Всем добра :)
Мбаппе в 2017 году в Монако взял 10 номер или 7 (уже не помню), сыграл пару матчей потом перешел в ПСЖ.
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Ответ liverpool and barcelona fan
Мбаппе в 2017 году в Монако взял 10 номер или 7 (уже не помню), сыграл пару матчей потом перешел в ПСЖ.
Ну, возможно есть еще шанс что перейдет, посмотрим конечно, и хотелось бы что бы Нико перешел
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Ответ Nogoi89
В очередной раз Лапорта оказался популистом. Это жёсткий провал. Не суметь обработать игрока с клаусулой, причем с небольшой. Насыпали бы ему лички, дали бы гарантии. Такого даже за 58 уже не купишь. Будем мучиться с техничными слоупоками на левом фланге, и удивляться, почему не получается вскрывать автобусы.
я конечно понимаю, что Лапорта сейчас не пользуется популярности и его никто не хвалит но что тут такого сделал чтоб говорить "В очередной раз Лапорта оказался популистом."?! трансфер Нико, он не обещал! он сказал что постарается, и дал поручение своей команде - не справились, а неудачные трансферы бывают у всех, каждый год такое бывает) тем более Нико, очень тесно связан с Атлетиком, там и его брат, и этот клуб для него значит многое, семья не хочет чтоб он ушел.. Барса тоже не копейки предлагала, а 10-12 млн в год(с налогами), у Барсы лимит ЗП(всего 200 млн), у команды и так на грани этого лимита, конечно клуб не станет насыпать ему личку жирную..времена Барто прошли, Лапорта работать умеет! сокращение ЗП ведомости на более чем в 2.5 раза уже говорит о нем как о грамотном управлении! да и с Нико жизнь не заканчивается! надо продолжать работать, может через год приведут, у команду довольно хватает игроков в атаку, годик можно потерпеть, а там подписать ЛН, будь то Нико или кого то другого.
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Ответ гель кристины
С политиком Бильбао им светит Кубок Короля максимум.
а с временным предбанкротным пакистанским проектом ему не светит даже этого
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Приятно, что традиции изредка побеждают бабло
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Нико сам сделал свой выбор - думаю, что в следующем сезоне его повторно уже не позовут в Барселону
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Если Барса не покупала Ольмо как левый вингер, если они хотят закрыт этот позицию и их есть деньги примерно 50-60 миллионов, то надо задуматься о Гордон из Ньюкасла
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Все намекает на то, что все таки не перейдёт в Барсу, по крайней мере было бы странно после 10 номера это делать.
Наблюдаем дальше :)
Всем добра :)
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Хороший выбор сделал Уильямс.
Теперь точно не передет в Барсу.
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