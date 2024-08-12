Уильямс взял 10-й номер в «Атлетике» и заявил, что хочет «войти в историю». Вингер интересен «Барсе»

Нико Уильямс получил 10-й номер в «Атлетике».

Клуб из Бильбао опубликовал официальную заявку на сезон-2024/25, в которой вингер сборной получил 10-й номер.

«Я спросил у Муни ( , покинувшего «Атлетик» в конце сезона – Спортс) насчет 10-го номера. Очень горжусь тем, что смогу взять этот номер и войти в историю так же, как он», – сказал Уильямс в ролике, опубликованном в соцсетях клуба.

Ранее сообщалось, что Уильямс согласился перейти в «Барселону», однако впоследствии информация была опровергнута.

Уильямс записал обращение к фанатам «Атлетика»: «С нетерпением жду начала сезона». Испанские СМИ считают это подтверждением того, что Нико останется в Бильбао