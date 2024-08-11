Уильямс согласился перейти в «Барселону». В клубе ожидают, что Нико подпишет контракт на следующей неделе (Diario Sport)

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс согласился перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, вингер «Атлетика» сообщил каталонскому клубу, что хочет присоединиться к команде уже этим летом. В «Барселоне» ожидают, что Уильямс подпишет контракт на следующей неделе.

После получения согласия игрока «Барселона» начнет разрабатывать структуру выплаты отступных в размере 58 миллионов евро. С учетом НДС подписание Уильямса обойдется «блаугране» в 62 млн евро.

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51 комментарий
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Где деньги, Зин ?
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сначала подумал, что от Ивана Карпова новость
Но нет. И это хорошо)
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Ответ Капибарбер
Лицо Мбапе представили? 🤡 Опять против своих хозяев играть: Ямаль, Ольмо, Нико)
ага, только там не Франция будет играть, а Реал)
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Если правда, то новость шикарная, как раз очень необходим
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А как же брат?
Если трансфер, действительно, состоится, то у "Барселоны" вырисовывается весьма и весьма грозная атакующая линия, на годы вперёд.
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Главное опять вместо того чтобы пытаться выйти из финансового кризиса Барса опять покупает игрока за немалые деньги, а ведь ещё и расходы на зарплату будут
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Ответ Андрей Савинов
Зачем Атлетику отдавать такого игрока, я не пойму? У них перебор на данной позиции, нужны деньги или что? Я действительно не понимаю.
Отступные
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Ответ Dark.Babysitter
сначала подумал, что от Ивана Карпова новость Но нет. И это хорошо)
Ну это издание примерно на уровне Карпова
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Ответ falkao2013
Когда выйдет новость от более достоверного источника, тогда и поверю.
Надо смотреть на журналиста, а журналист очень надёжный конкретно здесь
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Ответ Bayern Munich
ага, только там не Франция будет играть, а Реал)
Там будет кабинетный автобус.
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Если его подпишут, зачем нужен Ольмо, тогда совсем понимание пропало. На позиции Ольмо Гюндоган, Педри, Фермин и 4 Ольмо, будто бы инвестиция в говно.
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Ответ Sakata Gintoki
Если его подпишут, зачем нужен Ольмо, тогда совсем понимание пропало. На позиции Ольмо Гюндоган, Педри, Фермин и 4 Ольмо, будто бы инвестиция в говно.
Согласен. При должном подходе можно было бы за Субименди побороться, я думаю. Он более нужный игрок, чем Ольмо.
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Ответ Joker2104
А как же брат? Если трансфер, действительно, состоится, то у "Барселоны" вырисовывается весьма и весьма грозная атакующая линия, на годы вперёд.
И следующим летом подпишут топ форварда
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Ответ falkao2013
Когда выйдет новость от более достоверного источника, тогда и поверю.
На фейсбуке гуляют новости и от других источников. Будем смотреть, как все получится.
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Ответ Андрей Савинов
Зачем Атлетику отдавать такого игрока, я не пойму? У них перебор на данной позиции, нужны деньги или что? Я действительно не понимаю.
Желание игрока, он же не крепостной. Пользы норм принес, денежку принесет, все довольны.
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Очень надеюсь что правда
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Ответ TumanBay
Вы до сих пор еще не поняли,что Педри уже никогда не будет стабилен? Он сломал себе карьеру в том злополучном сезоне и теперь обречен жить в лазарете. Ройс #2
Он не какой то хроник, как тот же Бейл со своей спиной, все будет хорошо у парня, найдут ему физиотерапевта, подберут индивидуальный тренировочный план и вернется. Я в Педри верю, даже со всеми его травмами, его уровень виден, а главное что он не опускает руки, все еще у него впереди.
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Ответ Sakata Gintoki
Если его подпишут, зачем нужен Ольмо, тогда совсем понимание пропало. На позиции Ольмо Гюндоган, Педри, Фермин и 4 Ольмо, будто бы инвестиция в говно.
Сезон длинный, игровой практики всем хватит
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Это будет восторг 🤩
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Ответ войд
Ты забыл один важнейшие момент Мбапе хозяин бчк
Мбаппе не хозяин ногам своим уже. Это игрок такого типа, что после 23 становится всë хуже
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Ответ Dark.Babysitter
сначала подумал, что от Ивана Карпова новость Но нет. И это хорошо)
с сожалению диарио спорт это испанский карпов))надеемся на чудо все таки инсайд сбудется
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Ответ Alexander Sragovich
И куда девать Фермина, Гави, Педри? Ольмо был явно лишним
Фирмин в запасе, Гави пока лечится от травмы, Педри цпз.
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Ответ Alexander Sragovich
И куда девать Фермина, Гави, Педри? Ольмо был явно лишним
Сейчас очень жесткий график в футболе, игры каждые 3 дня, когда лч начнется, плюс травмы.
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У них НДС меньше 7% что ли?
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Когда выйдет новость от более достоверного источника, тогда и поверю.
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Ура товарищи !
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Ответ Sakata Gintoki
Если его подпишут, зачем нужен Ольмо, тогда совсем понимание пропало. На позиции Ольмо Гюндоган, Педри, Фермин и 4 Ольмо, будто бы инвестиция в говно.
Комментарий удален пользователем
Ответ El_Ilusionista
Комментарий удален пользователем
Ну на счет Субименди не знаю, на сколько он нужен Флику, ну подписать на роль опорнтка кого то за эти деньги, точно можно было, в итоге + еще один атакующий полузащитник, по профилю, который схож с Фермином. Работоспособный, хорошо открывается в штрафной, умеет играть между линиями, так ли был он нужен при Фермине, ну не знаю.
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Ответ zzzeeerrrooo
Сезон длинный, игровой практики всем хватит
Я боюсь что Фермина могут задвинуть из за Ольги, не хотелось бы, что бы после хорошого дебютного сезона, он присел плотно на лавку, ну и опорника хочется видеть в команде, профильного желательно, а не Кристенсена с Гюндоганом, ну и молодой парочкой Касадо, который не то что бы сильно впечатлил и 17 летний Берналь, который как бы и не совсем опорник по сути.
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Ответ Iamliam
Значит не 4-3-3 будут играть, а 4-2-3-1, где Ольмо ЦАПом будет.
И куда девать Фермина, Гави, Педри? Ольмо был явно лишним
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