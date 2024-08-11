Уильямс согласился перейти в «Барселону». В клубе ожидают, что Нико подпишет контракт на следующей неделе (Diario Sport)
Нико Уильямс согласился перейти в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, вингер «Атлетика» сообщил каталонскому клубу, что хочет присоединиться к команде уже этим летом. В «Барселоне» ожидают, что Уильямс подпишет контракт на следующей неделе.
После получения согласия игрока «Барселона» начнет разрабатывать структуру выплаты отступных в размере 58 миллионов евро. С учетом НДС подписание Уильямса обойдется «блаугране» в 62 млн евро.
Но нет. И это хорошо)
Если трансфер, действительно, состоится, то у "Барселоны" вырисовывается весьма и весьма грозная атакующая линия, на годы вперёд.