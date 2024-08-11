Уильямс согласился перейти в «Барселону». В клубе ожидают, что Нико подпишет контракт на следующей неделе (Diario Sport)

Нико Уильямс согласился перейти в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, вингер « » сообщил каталонскому клубу, что хочет присоединиться к команде уже этим летом. В «Барселоне» ожидают, что Уильямс подпишет контракт на следующей неделе.

После получения согласия игрока « » начнет разрабатывать структуру выплаты отступных в размере 58 миллионов евро. С учетом НДС подписание обойдется «блаугране» в 62 млн евро.