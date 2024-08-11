«Барселона» еще не получила ответа от Уильямса и рассмотрит альтернативы, если Нико сыграет за «Атлетик» против «Хетафе» 15 августа (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

«Барселона» не уверена в том, что купит Нико Уильямса.

Сообщалось, что вингер «Атлетика» дал согласие на переход в каталонскую команду.

По сведениям Mundo Deportivo, на самом деле «блауграна» пока не получала ответа от испанца. Она терпеливо ждет и считает его приоритетной целью, однако вопрос должен быть решен до 24 августа.

Если ответа не будет до 18 августа, а 15-го Уильямс выйдет в матче «Атлетика» с «Хетафе», это будет расцениваться как сигнал искать ему альтернативу.

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30 комментариев
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален пользователем
Купили 6 кубков, выражайся правильно. И второе ЛЧ не существует 125 лет, Вася
+21
-10
+11
Распознать сигналы смс?
+7
-1
+6
Ответ Эрнандес Эрнандес
Тебе помогло? 😆
Ну я то регулярно проверяю своё здоровье, в отличии от тебя
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
А как же сегодня тема тут: «Уильямс согласился перейти в «Барселону». В клубе ожидают, что Нико подпишет контракт на следующей неделе (Diario Sport) »
0
0
0
Ответ Капибарбер
Что тут думать? Унижать Реал готов 👍
Кажется, Нико уже ответил, только вы с мундой думаете. Она - потому что кушать журналистам хочется, а ты просто)
+4
-4
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Мундалона 😆
Комментарий удален модератором
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