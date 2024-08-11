«Барселона» еще не получила ответа от Уильямса и рассмотрит альтернативы, если Нико сыграет за «Атлетик» против «Хетафе» 15 августа (Mundo Deportivo)

«Барселона» не уверена в том, что купит Нико Уильямса.

Сообщалось, что вингер « » дал согласие на переход в каталонскую команду.

По сведениям Mundo Deportivo, на самом деле «блауграна» пока не получала ответа от испанца. Она терпеливо ждет и считает его приоритетной целью, однако вопрос должен быть решен до 24 августа.

Если ответа не будет до 18 августа, а 15-го выйдет в матче «Атлетика» с «Хетафе», это будет расцениваться как сигнал искать ему альтернативу.