«Барселона» еще не получила ответа от Уильямса и рассмотрит альтернативы, если Нико сыграет за «Атлетик» против «Хетафе» 15 августа (Mundo Deportivo)
«Барселона» не уверена в том, что купит Нико Уильямса.
Сообщалось, что вингер «Атлетика» дал согласие на переход в каталонскую команду.
По сведениям Mundo Deportivo, на самом деле «блауграна» пока не получала ответа от испанца. Она терпеливо ждет и считает его приоритетной целью, однако вопрос должен быть решен до 24 августа.
Если ответа не будет до 18 августа, а 15-го Уильямс выйдет в матче «Атлетика» с «Хетафе», это будет расцениваться как сигнал искать ему альтернативу.