«Бавария» получит от «МЮ» 70 млн евро за Де Лигта и Мазрауи, бонусы – легкодостижимые. Медосмотр – в понедельник

«Манчестер Юнайтед» подпишет двух игроков «Баварии».

Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи уже попрощались с мюнхенской командой. Медицинские осмотры защитников должны состояться в понедельник.

Оба футболиста подпишут контракт до 2029 года с опцией продления еще на год, сообщает Флориан Плеттенберг.

В сумме «Бавария» получит 70 млн евро, так как бонусы будут легкодостижимые. Ранее сообщалось, что за нидерландца заплатят 45+5 млн евро, за марокканца – 15+5 млн.

Де Лигт и Мазрауи провели два сезона в немецком клубе – оба играли за команду с 2022 года.