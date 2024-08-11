«Бавария» получит от «МЮ» 70 млн евро за Де Лигта и Мазрауи, бонусы – легкодостижимые. Медосмотр – в понедельник
«Манчестер Юнайтед» подпишет двух игроков «Баварии».
Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи уже попрощались с мюнхенской командой. Медицинские осмотры защитников должны состояться в понедельник.
Оба футболиста подпишут контракт до 2029 года с опцией продления еще на год, сообщает Флориан Плеттенберг.
В сумме «Бавария» получит 70 млн евро, так как бонусы будут легкодостижимые. Ранее сообщалось, что за нидерландца заплатят 45+5 млн евро, за марокканца – 15+5 млн.
Де Лигт и Мазрауи провели два сезона в немецком клубе – оба играли за команду с 2022 года.
Нерес
Интересно возвращаясь к "родному" тренеру заиграет как в Аяксе? Или то был просто пиар.
Кто из того Аякса заиграл то? Де йонг заменит своими терками по ЗП в Барсе. остальные шпик. Тот бразилец с укуренным лицом пропал..