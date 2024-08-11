«Бавария» получит от «МЮ» 70 млн евро за Де Лигта и Мазрауи, бонусы – легкодостижимые. Медосмотр – в понедельник

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» подпишет двух игроков «Баварии».

Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи уже попрощались с мюнхенской командой. Медицинские осмотры защитников должны состояться в понедельник.

Оба футболиста подпишут контракт до 2029 года с опцией продления еще на год, сообщает Флориан Плеттенберг.

В сумме «Бавария» получит 70 млн евро, так как бонусы будут легкодостижимые. Ранее сообщалось, что за нидерландца заплатят 45+5 млн евро, за марокканца – 15+5 млн.

Де Лигт и Мазрауи провели два сезона в немецком клубе – оба играли за команду с 2022 года.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скупили пол Аякса. А если лысый вновь провалится - куда их всех девать потом ? Очень авантюрно
+14
-4
+10
Ответ BarCa
total as bonuses are easy to achieve, автор сразу переводил как легкодостижимые.
А что не так? Easy to achive - не вижу здесь идиомы, что бы перевести иначе.
+7
0
+7
Ответ Бегемотик
Де Лиг все время куда то переходит.. Интересно возвращаясь к "родному" тренеру заиграет как в Аяксе? Или то был просто пиар. Кто из того Аякса заиграл то? Де йонг заменит своими терками по ЗП в Барсе. остальные шпик. Тот бразилец с укуренным лицом пропал..
В Бенфике сверкал временами
Нерес
+1
0
+1
Де Лигт больше не предрасположен у полноте?
+4
-4
0
Де Лиг все время куда то переходит..
Интересно возвращаясь к "родному" тренеру заиграет как в Аяксе? Или то был просто пиар.
Кто из того Аякса заиграл то? Де йонг заменит своими терками по ЗП в Барсе. остальные шпик. Тот бразилец с укуренным лицом пропал..
+3
-3
0
Кого же возьмёт Бавария на эти 70 лямов евро? Или пойдёт с четвёркой ЦЗ в расширенный формат ЛЧ и клубный ЧМ следующим летом?
0
0
0
Бавария собирается кого либо покупать взамен ?
0
0
0
Вот Тен Хаг и собрал почти всех из своего Аякса) Жаль Зиеш подсдулся, так бы и его купили, уверен)
0
0
0
Ответ Mark Anisimov
Дегкодостижиые? Wtf?
Блин реально, что бы это значило 🧐🧐
0
0
0
Ответ Galaktika
Отдать 2х "левых" защитников, которые по уровню игры где-то между Кубком УЕФА и лигой конференции за 70 млн. - это просто очень круто! Еще бы от Кейна избавиться и взять какого-нибудь фартового напа, типа Комана и все, можно смело на требл претендовать.
Типо Комана который настолько фартовый, что грозился закончить карьеру из-за травм. И пропустил в прошлом сезоне немало игр.
0
0
0
Ответ zoomka
Скупили пол Аякса. А если лысый вновь провалится - куда их всех девать потом ? Очень авантюрно
Продадут. Де Лигта вон уже третий раз толкают за серьёзную сумму, эдакий Лукаку из мира дэфов
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий