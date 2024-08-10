Дуглас о пенальти в матче с «Динамо»: «Не согласен. Если мяч сначала попадает в корпус, потом в руку – это не пенальти. Не знаю, как судья интерпретировал тот момент»
Дуглас Сантос высказался об эпизоде с пенальти в матче с «Динамо».
«Зенит» одержал победу со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ.
На 84-й минуте полузащитник московской команды Хорхе Карраскаль, делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.
Вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с точки.
– Что думаешь о пенальти? Согласен с ним?
– Не согласен. Мяч сначала попадает в тело.
Правила гласят, что, если мяч сначала попадает в корпус, а потом в руку, то это не пенальти. Так что я не знаю, как судья интерпретировал тот момент, – сказал защитник «Зенита».
Иванов: здесь я закон! По духу игры это пенальти!
В очередной раз показательно судьи тащат Динамо
Где там корпус? Мяч сразу в руку попал. Реально секта🤡