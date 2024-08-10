Дуглас о пенальти в матче с «Динамо»: «Не согласен. Если мяч сначала попадает в корпус, потом в руку – это не пенальти. Не знаю, как судья интерпретировал тот момент»

Дуглас Сантос высказался об эпизоде с пенальти в матче с «Динамо».

«Зенит» одержал победу со счетом 1:0 в 4-м туре Мир .

На 84-й минуте полузащитник московской команды , делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку . Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.

Вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с точки.

– Что думаешь о пенальти? Согласен с ним?

– Не согласен. Мяч сначала попадает в тело.

Правила гласят, что, если мяч сначала попадает в корпус, а потом в руку, то это не пенальти. Так что я не знаю, как судья интерпретировал тот момент, – сказал защитник « ».