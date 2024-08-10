Дуглас о пенальти в матче с «Динамо»: «Не согласен. Если мяч сначала попадает в корпус, потом в руку – это не пенальти. Не знаю, как судья интерпретировал тот момент»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Дуглас Сантос Вильмар Барриос Хорхе Карраскаль Муми Нгамале Спорт-Экспресс Футбол

Дуглас Сантос высказался об эпизоде с пенальти в матче с «Динамо».

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На 84-й минуте полузащитник московской команды Хорхе Карраскаль, делая навес в штрафную площадь соперника, попал в руку хавбеку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый.

Вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале с точки. 

– Что думаешь о пенальти? Согласен с ним?

– Не согласен. Мяч сначала попадает в тело.

Правила гласят, что, если мяч сначала попадает в корпус, а потом в руку, то это не пенальти. Так что я не знаю, как судья интерпретировал тот момент, – сказал защитник «Зенита».

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17 комментариев
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Вот теперь следим всегда ли это пенальти,говорят судьи за Зенит же.
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Ответ Артём Амирджанян
Я считаю любое попадание в руку — пенальти. Зачем футбол превращать в волейбол? P. S. говорю не про конкретно этот эпизод
Надеюсь, ты не судишь матчи
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Дуглас: я рекомендации судьям читал, там написано, что рикошет от тела в руку - не пенальти!

Иванов: здесь я закон! По духу игры это пенальти!
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Он был рад, что появился шанс отработать бабки, и исходя из этого интерпретировал игру животом, как пенальти.
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Ну хоть как-то надо было затащить Динамо. На Женька - вратарище.
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Любому адекватному человеку понятно, что пенальти липовый !
В очередной раз показательно судьи тащат Динамо
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Иванов- надо спасать очко Личке, вся интерпретация.
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Так мяч попадает в руку?) а тут в комментариях говорят, что не попал...))
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А там мяч вообще руку-то задел? Есть у кого скриншот?
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АХАХАХАХАХАХАХА
Где там корпус? Мяч сразу в руку попал. Реально секта🤡
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Ответ Артём Амирджанян
Я считаю любое попадание в руку — пенальти. Зачем футбол превращать в волейбол? P. S. говорю не про конкретно этот эпизод
С одной стороны, так было бы проще всё оценивать, с другой, игра бы превратилась в "попади в руку сопернику в его штрафной". И что бы там мы не думали, футболисты профессионалы, с короткого расстояния в руку попадут легко.
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Ответ CoMoBo3
А там мяч вообще руку-то задел? Есть у кого скриншот?
Я смотрел раз пять. Похоже не задел.
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Ответ mit-byer
Дуглас: я рекомендации судьям читал, там написано, что рикошет от тела в руку - не пенальти! Иванов: здесь я закон! По духу игры это пенальти!
Иванов: "мало ли что ты там читал, я вот прочитал "на ваш счет поступил платёж от ВТБ""
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