Личка про 0:1 с «Зенитом»: «Можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Когда не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Муми Нгамале Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что «Динамо» неплохо сыграло с «Зенитом» (0:1).

«К сожалению, когда ты не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить.

Мы провели хороший матч. Осложнили жизнь сопернику. У них были моменты, у нас тоже. Мы должны были их реализовывать. Сначала Нгамале мог забивать с игры, потом с пенальти.

Мы хотели быть активными, усложнять игру для соперника. Думаю, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Но очки остаются здесь. Это наша ошибка», – сказал главный тренер «Динамо».

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44 комментария
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Иванов отработал хорошо,единственный динамовец который старался
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Он видимо с Ивановым поговорить хочет. Он свой кредит в ВТБ и вправду неплохо отработал
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Алё, какие моменты, Марцел?
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Это он наверное ещё и про Краскаля или как там этого дурака зовут? Которому явно дали установку сломать Вендела, что он и сделал в самом начале второго тайма. Да, "хорошо" отработали. В своём стиле, динамовском.
Мерзость.
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Ответ MAXIMum1
Какие моменты? Кроме левого пенальти?
ты видимо матч не смотрел.был же выход один на один во втором тайме.
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"Можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо"

Ну да, по ногам соперника лупили самозабвенно, левый пенальти у судьи выпросили. Сделали что могли, могут гордиться.
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С играли не плохо, могли и ничью взять. с чего вдруг Нгамале взялся бить? он как то раз бил и не забил. есть Чавес тот же Бителло, да и Тюкавин может пробить. кто то говорил у нас длинная скамейка, а вышло на усиление и выпустить не кого. Караскаль и ни какой Макаров. срочно нужно три человека в среднию линию и нападение.
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Ответ SMART789
Этот чешский пивозавр может с арбитром Ивановым в глаза посмотреть и попробовать не вырвать при этом У меня не получилось
Посмотрите на досуге сколько матчей с Ивановым в процентном соотношении выиграл Зенит. Удивитесь, что Вы балабол.
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Ответ Z1980
Если бы Зенит решил половину своих моментов, то второй тайм начался бы со счета 2:0.
Ох уж эта нетленка, если бы, да кабы...
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Усложнили игру сопернику - сломали лидера, играли по плану.
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Моменты видишь? А они есть. Уж от Лички не ожидал,про моменты.
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Обидно проигрывать, когда соперника можно было дожать в концовке, но, к сожалению, нет исполнителя. Тюкавин сегодня потерялся на поле, конкуренция в лице марроканца не помешает. Нгамале не буду критиковать за пенальти, так как с игры нужно забивать.
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Гладышев неплох, но надо обязательно ещё одного нападающего. Грулёву поскорее вернуться в строй! Верю в Динамо!
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Играли хорошо, не хуже Питера, но если не реализуешь моменты, нельзя говорить про то, что сыграли хорошо.
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Личка проиграл как тренер. Впереди ничего кроме тупых навесов. Костя вообще выпал из игры. Просто не с кем было скомбинировать.Нгамале надо было менять в перерыве и дело не в пенальти, такое ощущение что он мешал игре. Не пошло. Бывает. Так замени. Какой то Чавес. От него мяч отскакивает как от стены. Удивительно.
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Зенит все равно интерессней играл, ну а по шестеркам бить пенальти, это тот кто не умеет его бить. Латыш угадал.
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Вышел бить пенальти какой то уголек и весь труд команды на смарку🤷🏻‍♂️да такой пендаль и я бы взял , там до момента удара было понятно куда он бить собрался,вообще не понимаю этих понтов когда перед ударом тормозят без разбегу короче говоря ,ну не умеешь ты так исполнять как звезды мирового футбола не берись ,сделай просто но результативно,Федя Джордан вон расскажет тебе ни даст соврать понтарез смехотворный , хотя таких дешевок жизнь ничему не учит
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Достигли цели, сломав Вендела? 😎
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Ответ luu
Алё, какие моменты, Марцел?
Лидер их команды Иванов мощно сыграл
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Какие моменты, кроме пенальти высосанного из ничего?
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Личка ошибся, выпустив неготового Карраскаля на целый тайм. В итоге сразу жёлтая, а потом, вися на жёлтой, побоялся уже на фланге идти в борьбу, отсюда и гол.
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0
Ответ sd4fmwrvz8
Вышел бить пенальти какой то уголек и весь труд команды на смарку🤷🏻‍♂️да такой пендаль и я бы взял , там до момента удара было понятно куда он бить собрался,вообще не понимаю этих понтов когда перед ударом тормозят без разбегу короче говоря ,ну не умеешь ты так исполнять как звезды мирового футбола не берись ,сделай просто но результативно,Федя Джордан вон расскажет тебе ни даст соврать понтарез смехотворный , хотя таких дешевок жизнь ничему не учит
>>> когда перед ударом тормозят без разбегу
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gorkynavkus/2563367.html
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Ответ SMART789
выиграл вопреки как сегодня
Так балабол проверил свои пруфы?
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Ответ pesnyar1956@gmail.com
Комментарий удален модератором
Какой сегодня конкретно пример админресурса Зенита был в игре? Как говорится счёт на табло
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Зенит та команда, по причине которой я утратил интерес к отечественному чемпионату (
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Вот и Карпин тоже самое мямлил. Я смотрю , фраза-" мои ребята сыграли хорошо", становится универсальной отмазкой для всех тренеров !!!!!
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Комментарий удален модератором
Сломали Вендела - установку выполнили. Понимаю
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Если бы Зенит решил половину своих моментов, то второй тайм начался бы со счета 2:0.
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Какие моменты? Кроме левого пенальти?
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