Личка про 0:1 с «Зенитом»: «Можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Когда не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить»
Марцел Личка считает, что «Динамо» неплохо сыграло с «Зенитом» (0:1).
«К сожалению, когда ты не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить.
Мы провели хороший матч. Осложнили жизнь сопернику. У них были моменты, у нас тоже. Мы должны были их реализовывать. Сначала Нгамале мог забивать с игры, потом с пенальти.
Мы хотели быть активными, усложнять игру для соперника. Думаю, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Но очки остаются здесь. Это наша ошибка», – сказал главный тренер «Динамо».
Мерзость.
Ну да, по ногам соперника лупили самозабвенно, левый пенальти у судьи выпросили. Сделали что могли, могут гордиться.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gorkynavkus/2563367.html