Личка про 0:1 с «Зенитом»: «Можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Когда не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить»

Марцел Личка считает, что «Динамо» неплохо сыграло с «Зенитом» (0:1).

«К сожалению, когда ты не реализуешь моменты, в таких играх невозможно победить.

Мы провели хороший матч. Осложнили жизнь сопернику. У них были моменты, у нас тоже. Мы должны были их реализовывать. Сначала Нгамале мог забивать с игры, потом с пенальти.

Мы хотели быть активными, усложнять игру для соперника. Думаю, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что отработали хорошо. Но очки остаются здесь. Это наша ошибка», – сказал главный тренер « ».