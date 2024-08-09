«Начали заниматься хренью, катать яйца». Карпин о ничьей «Ростова» с «Рубином»

Валерий Карпин недоволен действиями «Ростова» во 2-м тайме с «Рубином» (1:1).

– Есть ли рецепт, как дожимать соперников в таких матчах, как сегодня, чтобы решать все раньше финального свистка?

– Либо забивать в первом тайме, когда все дается хорошо, либо не выходить так на второй тайм, как в первые 15 минут.

– Что случилось? « » был настолько заряжен после перерыва либо «Ростов» в чем‑то подсел и сбавил в инициативе?

– После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется.

– Есть ли этому объяснение?

– Пока нет.

– Что позитивного можно вынести из этого матча?

– Первый тайм, – отметил главный тренер « ».