«Начали заниматься хренью, катать яйца». Карпин о ничьей «Ростова» с «Рубином»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ брань Футбол

Валерий Карпин недоволен действиями «Ростова» во 2-м тайме с «Рубином» (1:1).

– Есть ли рецепт, как дожимать соперников в таких матчах, как сегодня, чтобы решать все раньше финального свистка?

– Либо забивать в первом тайме, когда все дается хорошо, либо не выходить так на второй тайм, как в первые 15 минут.

– Что случилось? «Рубин» был настолько заряжен после перерыва либо «Ростов» в чем‑то подсел и сбавил в инициативе?

– После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется.

– Есть ли этому объяснение?

– Пока нет.

– Что позитивного можно вынести из этого матча?

– Первый тайм, – отметил главный тренер «Ростова».

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47 комментариев
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Ростов в этом сезоне действительно удивляет. Спасибо авторам спортс за легендарный прогноз!
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Ответ Nogoi89
Если бы Черчесов так сказал, его бы с ног до головы бы окатили. Но Карпин такой весь белый пушистый, свой.
Да откуда вы продолжаете лезть, бесконечные и верные защитники Черчесова?! Что за фантомные боли у вас?
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Это называется - Карманный бильярд
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Какой тренер такая и игра.
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И гонять лысого
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И ещё. Карпину до Черчесова как до Владивостока раком
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Ответ Фёдор Комаров
И ещё. Карпину до Черчесова как до Владивостока раком
Доползти , там отложить яйца и вернуться !
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Это достойный ответ тренера сборной России.
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Ответ Вячеслав Припузов
Очевидно, что Карпину нужно сделать выбор между Ростовом и сборной, чтобы не катать яйца туда сюда...
Сборная сейчас ничего из себя не представляет, соперников нет, турниров нет, целей нет. Много времени она не отнимет, катать там нечего.
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Валера не тренер и никогда им не будет. В свои 50 лет и 15 лет тренерской деятельности у него 0 трофеев.
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И тут вдруг выясняется, что Валера и не тренер вовсе
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Сегодня тоже крыша помешала?)
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Ответ KlochoK
Я не очень понимаю, откуда берётся эта беззубая критика Ростова. Команда середняк показывает средние результаты. Или они, по-вашему, должны претендовать на чемпионство с таким составом? К тому же Ростов был лучше Рубина. Казанцы даже обороняли ничью в концовке, настолько Ростов их переигрывал. Да, ростовчане в целом не очень уверенно играют в позиционных атаках, а начало второго тайма было довольно плохим. Но чёрт возьми, это всего лишь Ростов, а не какой-то Зенит или ЦСКА. При этом клуб показывает неплохую игру для своего уровня и всё ещё выглядит сильнейшим среди условных "середняков". При условии, что, к примеру, Краснодар не сможет выйти из кризиса, назовите хоть одну причину, почему Ростов не может претендовать на топ-5 в этом году и почему прогноз авторов спорта уже успел стать саркастично "легендарным"?
середняк при Бердыеве обыгрывал Баварию
середняк при Лерике не может обыграть аутсайдера на своем поле
чуете разницу?
это разница между тренером и шарлатаном
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Да ладно вам , это всего лишь слова .Зато майка какая!
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Ответ Самый адовый Крикун
Ковидный сезон, это 19/20? Когда Зенит набрал 72 очка, а Ростов - 45? Действительно, чуть не выиграл
Да преувеличил человек. У Ростова были проблемы с ковидом(привет, Сочи), но я не помню, чтобы они претендовали на что-то серьезное в том сезоне.
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Ответ Не уверен!!
Ничего тебе не даст,это просто факт.Работа футболистов в футбол играть,а не интервью раздавать.Добро и культура - это не одно и тоже.Мне кажется можно быть добрым (что Карпин не добрый глупо спорить) и не культурным,чем культурным и злым .Хотя подрастешь - поймешь,что руководитель не может быть мягким и культурным,его никто не будет слушаться.
Вот, все что вы тут написали, свидетельствует о тяжёлых испытаниях, через которые вы прошли за свою жизнь. И о том, что вы не вписываетесь и не понимаете современный мир. Плюс вы не понимаете то, о чем вам пишут.
1. Мне без разницы на методы управления Карпина, это его дело, хоть он избивает футболистов своих, если они это терпят, это их проблемы.
2. Руководитель может быть адекватным и даже добрым, если коллектив видит, что этот человек на своем месте, и он действительно компетентен. В обратном случае, только ваш метод, когда руководитель строит из себя руководителя, строгого и злого, чтобы все боялись.
3. В современном футболе, и в жизни, медийная составляющая играет очень важную роль, и футболистам платят огромные деньги не только за то, что они пинают мяч, но и за то, чтобы они помогали создавать информационный продукт, который потом можно дорого продать.
Простите, но ваши взгляды и понятия давно устарели. Причем, даже для 20 века.
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Ответ Не уверен!!
Т.е. ты его хейтер и независимо от того,что он говорит(а сейчас он ничего такого не сказал) - ты будешь его критиковать?И не понимаешь,что тут у тебя скорее проблема
Я хейтер Карпина? А, что мне это даст? За это не платят вроде. Мне просто не нравится такая грубая манера общения у тренеров и футболистов на интервью. Потому что это их работа. Культурнее надо быть. И, это касается всех. Добрее.
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Ответ Mihail0910
Валера не тренер и никогда им не будет. В свои 50 лет и 15 лет тренерской деятельности у него 0 трофеев.
Это было ясно ещё после его тренерского дебюта в Спартаке ))
А ведь мог сделать успешную карьеру футбольного управленца !
Все для этого есть у человека :
и интеллект, и умение общаться с людьми , и менеджерские способности - на уровне Иванова из Урала !
Только тюбетейку купить !
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Ответ Mihail0910
Валера не тренер и никогда им не будет. В свои 50 лет и 15 лет тренерской деятельности у него 0 трофеев.
50 лет ему было в 2019.
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Ответ Dark.Babysitter
Это называется - Карманный бильярд
Это называется - искрометный эстонский юмор !
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Ответ xomamb
середняк при Бердыеве обыгрывал Баварию середняк при Лерике не может обыграть аутсайдера на своем поле чуете разницу? это разница между тренером и шарлатаном
Честно, мне на такую глупость даже отвечать не хочется. По вашей логике Гвардиола тоже шарлатан, ведь у его команды также случаются моменты когда она теряет очки с аутсайдерами. И вообще, Сити АПЛ и до него дважды брал. Вам самим то не смешно подобное читать?
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Ответ Не уверен!!
Видимо из-за того что в ковидный сезон Карпин чуть с такими же средними игроками не выиграл чемпионат,но из-за ковидного регламента лучшими стали те,кто меньше болел
Ковидный сезон, это 19/20? Когда Зенит набрал 72 очка, а Ростов - 45? Действительно, чуть не выиграл
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Ответ Не уверен!!
Ну по бюджету они как раз и 7
Ну они и в таблице сейчас седьмые. Их критиковать даже по сухому результату не получается. Плюс в соперниках были ЦСКА и Зенит на старте сезона, это о чём-то да и говорит.
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Ответ Bul.Bul
Сами отдали игру. Все правильно сказал Валера / нужно было все вопросы решать в пераом тайме
Есть рецепт как дожимать противника? Валера: «надо забивать в первом тайме.» Боты Валеры: «гений! Валера верим!» и еще десять статей на спортс почему Валера лучший тренер в мире!
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Что значит начали? Я бы сказал продолжили, а начали вы уже давно, с начала этого сезона так точно только перекатыванием яиц и занимаетесь
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Лучше и не скажешь))
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Очевидно, что Карпину нужно сделать выбор между Ростовом и сборной, чтобы не катать яйца туда сюда...
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