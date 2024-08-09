«Начали заниматься хренью, катать яйца». Карпин о ничьей «Ростова» с «Рубином»
Валерий Карпин недоволен действиями «Ростова» во 2-м тайме с «Рубином» (1:1).
– Есть ли рецепт, как дожимать соперников в таких матчах, как сегодня, чтобы решать все раньше финального свистка?
– Либо забивать в первом тайме, когда все дается хорошо, либо не выходить так на второй тайм, как в первые 15 минут.
– Что случилось? «Рубин» был настолько заряжен после перерыва либо «Ростов» в чем‑то подсел и сбавил в инициативе?
– После перерыва нельзя подсесть, просто начали заниматься хренью, катать яйца, называется.
– Есть ли этому объяснение?
– Пока нет.
– Что позитивного можно вынести из этого матча?
– Первый тайм, – отметил главный тренер «Ростова».
середняк при Лерике не может обыграть аутсайдера на своем поле
чуете разницу?
это разница между тренером и шарлатаном
1. Мне без разницы на методы управления Карпина, это его дело, хоть он избивает футболистов своих, если они это терпят, это их проблемы.
2. Руководитель может быть адекватным и даже добрым, если коллектив видит, что этот человек на своем месте, и он действительно компетентен. В обратном случае, только ваш метод, когда руководитель строит из себя руководителя, строгого и злого, чтобы все боялись.
3. В современном футболе, и в жизни, медийная составляющая играет очень важную роль, и футболистам платят огромные деньги не только за то, что они пинают мяч, но и за то, чтобы они помогали создавать информационный продукт, который потом можно дорого продать.
Простите, но ваши взгляды и понятия давно устарели. Причем, даже для 20 века.
А ведь мог сделать успешную карьеру футбольного управленца !
Все для этого есть у человека :
и интеллект, и умение общаться с людьми , и менеджерские способности - на уровне Иванова из Урала !
Только тюбетейку купить !